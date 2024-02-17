Hayaller, hedefler ve umut

Yeni yılın ilk ayını geride bırakırken 2024 yılını 2023 yılına göre nasıl yaşamak istediğinizi hiç düşündünüz mü? Geleceğe dair umutlarımız, hayallerimiz ne kadar büyük olursa, gerçekleştirmek için o kadar çok sebep bulacağımıza inanıyorum. Bugünkü Türkiye koşullarında birçoğumuz bu düşüncelere mesafeli yaklaşsa da, umut olmadan, hayaller olmadan yaşamayı sürdürmek oldukça zor.

2024 yılını farklı yaşamak, hayallere yaklaşmak için düşünüp harekete geçemiyorsak, nereden başlayacağımızı bilemiyorsak, kendimize koçluk yapmaya başlayabiliriz. Koçluğun bendeki tanımı, soruların gücünü kullanarak, kendimize sorular sorarak, kendi keşif yolculuğumuzda derinleşmek, farkındalığımızı arttırmak ve kendimize, hayallerimize küçük adımlar ile yaklaşmak diyebilirim. Peki nasıl ve nereden başlayacağız?

Önce fazla uzağa gitmeden 2023 yılında benim için anlamlı ve önemli olaylar, anlar nelerdi? Bu olayların, anların benim hayatımdaki önemi ne? Bu önemli olayları ve anları düşündüğümde hangi duyguları hissediyorum? Soruları ile başlayıp, cevaplarımızı da bir defter, telefon veya bilgisayarda not defterine yazmakla başlayabiliriz.

Hayatım boyunca, 2023 yılı da buna dahil olarak, dönüm noktası diye adlandırdığım olaylar, başarılar nelerdi? Bu olaylar hayatımı nasıl etkiledi? Bu olayları dönüm noktası olarak değerlendirmemin sebepleri nelerdi? Soruları ile devam edebiliriz.

Üstesinden geldiğim zorluklar nelerdi? Çok istediğim şeyleri elde edemediğimde hangi engellerle karşılaştım? Bu engellerin üstesinden nasıl geldim? Veya engellerin üstesinden gelemediysem bu yaşadıklarımdan neler öğrendim? 2023 yılında en çok neye şükrettim? Hayatımı zenginleştiren insanlar, deneyimler, fırsatlar nelerdi? Çok isteyip de gerçekleştiremediğim hedeflerim nelerdi? Ne hissettim? Bugün bu hedefler hala benim için geçerli mi? Bu hedefler aynı ise veya değişti ise nasıl ulaşabilirim? Bu sorular keşif yolculuğumuz için sadece birkaç örnek.

Amacımız kendimizi keşfetmek, hayallerimizi hedeflerimizi fark etmek, bunlara ulaşmak için plan yapmak, aksiyon almak. 2024 yılında ne yapmak istiyorum? Hedeflerim neler? Bu hedeflere nasıl ulaşabilirim? Başarısız olmakla ilgili en ufak bir korkunuz ya da kaygınız olmasaydı ne yapmak isterdiniz? En büyük hayalim ne? Bu hayalime ulaşmak için neye ihtiyacım var? Tüm bu sorulara vereceğimiz yanıtlar aslında içinde bulunduğumuz mevcut duruma, hayattan beklentilerimize ve ayrıca gelecekteki hayallerimize giden yolda bize ışık tutacağına inanıyorum.

Şimdi 2024 yılıyla ilgili hedefleri belirleme zamanı. Küçük adımların büyük değişiklikler getirdiğini unutmayın. 2024 yılının hayatınızın en iyi yılı olması için yol haritası belli. Soruların gücü ile kendimizi keşfetmek, geleceğe dair hedeflerimizi hayallerimizi belirlemek ve buna ulaşmak için umudumuzu ve kendimize olan inancımızı kaybetmemek.