Hollywood, Suudi Arabistan’da çakıldı

Alex Ritman (Hollywood Reporter yazarı)

2023’ün ilk haftasında Suudi Arabistan’daki gişe hasılatları herkesi şok etmişti. “Avatar” gösterime girişinin üçüncü haftasında hiç bilinmeyen bir film tarafından yerinden edildi!

O filmin adı “Sattar”dı. Depresif bir Suudi babanın güreş şampiyonu olma hayallerini anlatan bir Suudi komedisi…Gösterime girişinin 12’nci gününde 2.2 milyon dolar hasılata ulaşan film, en iyi gişe yapan Suudi filmi oldu. Hemen hatırlatalım: Kısa bir süre öncesine kadar Suudi Arabistan’ın yerel bir sinema endüstrisi yoktu ve ülkede sinemalar 2018’de açıldı!

Kısa sürede tarih yazan film, 7 ay sonra da hala Suudi box office listesinin tepesinde oturuyor. Bugün ulaştığı hasılat 10.7 milyon dolar. Sattar, ülkede yeni bir trendi ateşliyor. Çünkü yerel sinemaseverler “Amerikanlaştırılmış” yayınlardan rahatsızlar.

Distribütör firma Front Row’un bölge şefi Gianluca Chakra bu durumu şöyle anlatıyor: “Suudi nüfusunun yüzde 50’si İngilizce konuşmuyor. (Onlar) sadece yerel şeylerle ilgililer.” Tanınmış yerel aktörlerin oynadığı, Suudi halk müziğinin yer aldığı ve ülkede olağanüstü derecede popüler olan güreş dünyasında geçen çok yerel bir hikayeye sahip olan Sattar mükemmel bir örnek…

Ancak dikkate alınması gereken başka bir önemli faktör daha var - Suudi Arabistan’da (ve ayrıca daha katı kabul edilen Kuveyt’te) artan sayıda büyük Hollywood filmi yasaklanıyor. Son birkaç yılda engellenen filmler arasına “Spider-Man: Across the Spider-Verse,” “Everything Everywhere All at Once,” “Thor: Love and Thunder,” “Lightyear,” “Doctor Who in the Multiverse of Madness,” “Eternals” ve “West Side Story” yer aldı.

Şimdi de Warner Bros.’un küresel olarak yılın en büyük filmi olacak gibi görünen, her şeyi fetheden kültürel fenomeni Barbie’nin, akibeti merak konusu.

Çünkü vizyon tarihi şimdiden Ağustos sonuna kaydırıldı. Engellenen Hollywood gelirlerinin kaybından kaynaklanan boşluklar, yerel yapımların kazançlarıyla çok kolay bir şekilde dolduruluyor.

Suudilerin 37 milyonluk nüfusuna kıyasla 4,5 milyonluk nüfusuyla çok daha küçük bir pazar olan komşu Kuveyt’te de benzer bir eğilim var. Suudi Arabistan’daki Sattar gibi, Kuveytli bir süper kahramanı konu alan çılgın aile komedisi Ash Man adlı yerli yapım da Kuveyt’te büyük bir başarı elde etti.

Mısır filmlerinin de özellikle de aile komedilerinin başarısı büyük bir sürpriz değil. Sattar, şimdiye kadar kendi topraklarında parlayan tek Suudi filmi olsa da olağanüstü başarısının ardından, hiç şüphesiz onun özel tarifini kopyalamak isteyen birçok yapımcı olacaktır. Not almakta yarar var: Daha az Hollywood, daha fazla Suudi.