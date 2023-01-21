'İyi'den 'Mükemmel' Şirkete

Bu haftaki kitabımız İyiden Mükemmel Şirkete (Good to Great) kitabı. Yazarı Jim Collins. ABD ve tüm dünyada yayınladığı tarihten itibaren en çok satan olmayı başarmış, klasik haline gelmiş bir iş kitabı. Kitap benim de iş hayatımın başından beri merak ettiğim önemli bir soruya cevap veriyor: mükemmel şirketleri iyi şirketlerden ayıran nedir? Neyi farklı yapıyorlar?

Kitap Hakkında

Jim Collins, 21 kişilik bir araştırma ekibi, 15 bin saat ve 5 sene süren bir araştırma sonucu bu soruya yanıt bulmayı başarıyor. Bunu yaparken, kolay veri elde edebilme amacı ile halka açık şirketleri incelemeye alıyor. Araştırma 30 senelik bir dönemi kapsıyor. Altı aylık bir mali analiz sonucu, iyiden mükemmele dönüşmüş olan şirketleri bulmaya çalışıyorlar. Burada aradıkları 1965- 1980 arası kümülatif hisse senedi getirisinde on beş sene süresince borsa ortalamasını yakalamış, sonraki 15 sene içinde ise yani 1980- 1995 arası borsa ortalamasının en az 3 katını yakalamış olan, yani ciddi bir sıçrama yapmış şirketler. 1965- 1995 arası dönem içinde Fortune 500’de yer alan şirketleri inceliyorlar ve bu kritere uygun 11 şirket buluyorlar. Bunlar: Abbott, Circuit City, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, Wells Fargo ve Fannie Mae. Bu şirketleri yine onlarla aynı sektörde yer alan, aynı fırsatlara ve kaynaklara sahip, onlar kadar getiri sağlamamış ama yine de iyi gözüken 11 rakip ile karşılaştırıyorlar.

Araştırmaya konu olan firmalar, 1980- 1995 arası piyasa ortalamasının 7 katı getiri sağlamışlar. O dönem dünyanın en iyi yönetilen şirketleri olarak kabul edilen GE, 3M, Boeing, Pepsi, HP, Intel, Wal- Mart, P&G, Motorola gibi şirketlerin ise aynı dönemde piyasa ortalamasının 3 kat üzerinde getiri sağlamış oldukları düşünüldüğünde, bu 11 şirketin bahse konu dönemde başarısı ayırt edici gözüküyor. Ben 2001’de yayınlanmış olan kitap sonrası acaba ne olmuş diye merak ederek, bu şirketlerin 2001- 2016 arası performanslarını incelediğimde 4 tanesinin üstün başarılarına devam ettiğini, 4 tanesinin bu dönem içinde ortalamaya yakın gittiğini, kalan 3 tanesinin de iflas ettiklerini tespit ettim. 1965- 2016 arası dönem için 8 başarılı şirket hiç de fena değil. Hele de son 20 yıldaki yıkıcı teknolojiler ve büyük dönüşüm çağında, pek çok dev şirket stratejik ve operasyonel zafiyetler nedeniyle batarken! O halde kitabın öğretileri son derece önemli hale geliyor.

Kitabın ortaya koyduğu temel fikir

Collins’e göre iyi olmakla ilgili sorun, iyi olarak kalmanın asla mükemmelliğe dönüşmemesidir. Collins, mükemmellik ve iyiliğin tamamen farklı olduğunu ve farklı yaklaşımlar gerektirdiğini açıklamaktadır. Collins’e göre iyi mükemmelin düşmanıdır. Şirketler iyi durumda olmayı yeterli görmekte, bir konfor alanı içinde kalmakta ve mükemmel olma şansını kaybetmektedirler. Mükemmel şirketler, sektörlerinden ve koşullardan bağımsız olarak mükemmel performans gösteren şirketlerdir.

Bu kitaptaki ana mesaj ise şu:

Şirketler, sıkı bir öz disiplin kültürü içinde çalışan doğru liderler ve insanlarla basit bir stratejik konsepti takip ederek vasatlıktan mükemmelliğe sıçrayabilir. Yani disiplinli insanlar, disiplinli düşünce ve disiplinli eylemlere sahip olan şirketler, yatay birikim döneminden hızlı bir şekilde dikey atılım dönemine geçebilirler.

Mükemmel şirketleri iyi şirketlerden ayıran özellikler

Birinci özellik, mükemmel şirketlerin 5. seviye liderlere sahip olmalarıdır. 5. seviye liderler içinde yaşadığımız toplumda az sayıdadır. Şirketlerinde kalıcı bir kültür ve değerler yaratan, sertlik değil irade gösteren ve mesleki anlamda mükemmeli yakalayan liderlerdir. Alçakgönüllü, azimli ve mütevazidirler. Bu liderler şirketten ayrıldıktan sonra bile oluşturdukları sistem ve değerler, uzun yıllar boyu mükemmel bir şekilde işlemeye devam eder. 5. seviye liderler, kendi rollerini küçümseyerek şirketlerinin başarılarının övgüsünü paylaşırlar, ancak herhangi bir eksiklik için suçu ve sorumluluğu omuzlamakta hızlıdırlar.

İkinci özellik, doğru insanlar ile çalışmaktır. Bu prensip “ilk önce kim, sonra ne” olarak tanımlanır. İyiden mükemmele dönüşüm, her zaman, ileriye doğru stratejiler ve hedefler belirlemeden önce, doğru insanları şirkete almak ve yanlış insanları şirketten çıkarmakla mümkün hale gelmektedir. Collins, otobüsün nereye gideceğine ancak doğru insanları otobüse bindirip, yanlış insanları otobüsten indirdikten sonra karar vermek gerektiğini ileri sürmektedir. Doğru insanlar, doğru kültürü, stratejileri, operasyonları, organizasyonu oluştururlar.

Üçüncü özellik, acımasız gerçeklerle inancı kaybetmeden yüzleşebilmektir. İster sert rekabetle ister radikal kanuni veya düzenleyici değişikliklerle karşı karşıya kalsınlar, mükemmele ulaşmış şirketler kafalarını kuma gömmek yerine gerçekleri kabullenir, onlarla mücadele eder ve morallerini yüksek tutmayı başarılar.

Dördüncü özellik, kirpi konsepti oluşturmaktır. Kirpiler, hayatta kalmak için tek bir şeyi defalarca kez mükemmel yapabilen, odaklı hayvanlardır. Mükemmel şirketler birer kirpi gibidir. En iyi oldukları, en tutkulu oldukları ve iyi para kazanabilecekleri kesişim alanını bulur ve ona bağlı kalırlar. Oysa mükemmel olmayan iyi şirketler, tilki gibidir. Pek çok farklı şeyle ilgilenirler, dikkatlerini toplayamaz, odaklanamazlar. Kirpi konseptini belirlemek için şu soruları sormak gereklidir:

Hangi konuda dünyanın en iyisi olabiliriz?

Ne hakkında tutkulu olabiliriz?

Odaklanmamız gereken temel ekonomik gösterge nedir?

Soruların kesiştiği noktada, mükemmel şirketler kendi basit kirpi konseptlerini keşfetmektedirler. Bu noktadan sonra şirkette her karar buna uygun olarak alınmaktadır.

Beşinci özellik, belirlenmiş olan kirpi konsepti yönündeki küçük, artan ilerlemeler sağlamaktır. Bu küçük iyileştirmeler, insanları bir atılım için yeterli hız toplanana kadar daha fazla ilerlemeye motive eden sonuçlar üretmektedir. Kirpi konseptine sarsılmaz inanç ve bağlılık, motivasyon ve küçük ama kararlı ilerlemeler ile desteklenmektedir.

Altıncı özellik, mükemmel şirketlerin yeni teknolojiyi öncelikle halihazırda gittikleri yöndeki ivmelerini hızlandırmak için kullanmaları, ancak asla nihai yön haline getirmemiş olmalarıdır. Teknolojiyi amaca giden bir araç olarak görmüşlerdir. Belirli bir teknolojinin onları kirpi konsepti yolunda hızlandırıp hızlandıramayacağını dikkatlice düşünmekte ve eğer hızlandırıyor ise o teknolojinin öncüleri olma yoluna gitmekte, aksi takdirde ya onu görmezden gelme ya da benimseme konusunda sektörlerinin hızına ayak uydurma yoluna gitmektedirler.

Kitapta bu özellikler 11 şirketin bunları nasıl uyguladığı ve rakiplerinin nasıl uygulayamadıklarını ele alan onlarca örnek var. Böylesi kapsamlı bir çalışmanın sonuçları esasen bir MBA programına bedel. Şirketler ve iş liderleri bu kitapta yer alan ve zamana bağlı olmayan bu sonuçları anlayıp, kendi şirketlerini bu özellikler kapsamında mükemmel şirketler ile karşılaştırıp mevcut durumu tespit ederek başlayabilirler. Sonrasında adım adım, lider, insan, kültür, ana strateji, disiplin ve teknoloji alanlarında bu özellikleri yakalamak için gerekli eylemleri planlayabilirler.