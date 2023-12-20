İzmir, Akdeniz iş dünyasının kalbi

Özlem SARSIN

Bir dünya kenti olma hedefi ile birlik ve beraberlik içinde çalışan İzmir’in oda, borsa, belediye ve sivil toplum kuruluşları önümüzdeki ocak ayı içinde Akdeniz iş dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZKAD) tarafından organize edilen ve 28-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi’ne İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)’nu da destek oluyor.

UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan 8 bin 500 yıllık tarihi liman kenti İzmir’in uluslararası görünürlüğüne de katkı sunacak zirvede Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), Akdeniz İçin Birlik (UfM), Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED), Avrupa-Akdeniz İş Kadınları Örgütleri Federasyonu (AFAEMME), Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) ve Dünya Bankası’ndan üst düzey konuşmacılar ilimize gelecek. İZİKAD Başkanı Betül Sezgin ve ekibi zirveye azami önem veriyor.

Hayli heyecanlı ve hareketli bir sürecin içine giren İZİKAD Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Başkan Sezgin, güçlü bir birliktelik ile 24 Akdeniz ülkesi ve çevresinden iş dünyası liderlerini bir araya getirecek olmalarından dolayı gurur duyduklarını, zirvenin İzmir’in bir dünya kenti olma vizyonunda önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekiyor.

Akdeniz havzasının stratejik hedefleri doğrultusunda ülkeler arası işbirliklerini geliştirmek için düzenlenen zirvede Akdeniz ülkeleri arasında ticaret hacminin artırılması, ortak Akdeniz değerlerinin ve bölgesel barış iklimi için uluslararası ticaretin iyileştirebilir rolü ele alınacak. İzmir çok özel bir kent. 8 bin 500 yıl öncesine uzanan tarihi, coğrafi konumu güçlü bir turizm ve ticaret potansiyelini içinde barındırmasını sağlıyor.

Anadolu’nun ve Ortadoğu’nun Batı’ya açılan penceresi olan İzmir, sahibi olduğu limanları ve lojistik ağları ile canlı bir ticaret merkezi olma özelliği de taşıyor. Adeta ardındaki hinterlandını ticaret, tarım ve kültürel zenginliği ile besleyen İzmir, Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi’ni hak ediyor. Eminim bu zirveden hem İzmir adına hem de bölge ve dünya adına çok verimli çıktılar elde edilecek.

Bu zirvenin sonunda İZİKAD, Akdeniz Stratejik Ortaklıklar Merkezi kurarak İzmir’i Akdeniz ticaret havzası merkezi yapmayı ve iş dünyası örgütleri ile işbirliğini güçlendirerek bölgenin uluslararası politikalarını etkileyebilmeyi hedefliyor. İzmir’i İzmir yapan da zaten birlik ve beraberliğin gücüne inanmasıdır. İzmir’e yakışan bir zirve bizleri bekliyor.