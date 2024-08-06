Kamikaze dalışı
ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, Ortadoğu’daki gerginlik, Japonya Merkez Bankası BoJ’un şahin duruşu dün tüm dünya borsalarına yeni bir ‘Kara Pazartesi’ yaşattı. Gelişmelerden en büyük darbeyi alan Japon Borsası’nda Nikkei 225 endeksi, ‘kamikaze’ düşüşü yaşayarak günü yüzde 12,4 düşüşle kapadı.
Riskten kaçan yatırımcı dünya piyasalarını allak bullak etti. Ortadoğu’da yaşanan gerginlik, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi, BoJ’un şahin duruşu sonrası sert değerlenen yen ile beraber carry trade işlemlerinin hızla kapanması hisse senetleri piyasalarına sert düşüş olarak yansıdı. Asya borsalarındaki satış dalgası devre kesicileri tetiklerken, en büyük darbeyi Japon Borsası’nda Nikkei 225 endeksi yaşadı. Adeta ‘kamikaze’ düşüşü yaşayan Nikkei 225, günü yüzde 12.4 düşüşle 31 bin 458 puandan kapattı.
Bu düşüş 1987'de yaşanan ‘Kara Cuma’dan bu yana yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Korku Endeksi VIX 65,70 ile son 4 yılın zirvesine çıktı. Küresel dalgadan Borsa İstanbul da nasibini aldı ve endeks sabah açılışta yüzde 6’dan fazla düşünce devre kesiciler çalıştı. ABD piyasalarının açılışında ise Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.
Adres tahvil piyasaları
Hisse senedinden kaçan yatırımcının adresi tahvil piyasaları oldu. ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,667 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü. ABD'de 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 3,660'a kadar geriledi ve Temmuz 2022'den bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin altına indi.
Amerika’nın İsrail’e ihtiyacı var mı?
Uzun zamandır akıllardaki soru Amerika’nın İsrail’e geleneksel desteği azalıyor mu? Cevap evet ama yakın zaman için baktığımızda değil. Sonunda söyleneceği başta söyleyip sebepleri ile açıklayayım.
ABD’nin; İsrail’e kayıtsız şartsız desteği uzun zaman öncesine dayanıyor. Temel sebeplerden ilki İsrail devleti kurulduğu dönemde, Amerika’nın Orta Doğu’daki en önemli kalesi İsrail’di. Stratejik olarak büyük öneme sahipti.
İkinci sebep Amerika’da yaşayan Yahudilerin kontrol ettiği kapital ve şüphesiz sistemdeki etkileri. Bunun yanında birçok yan etken var ama bu ikisi olmazsa olmaz. Peki ne değişiyor? Birçok şey. Bazılarını önemine göre ele alalım.
Amerika’nın İsrail’i her şartta desteklediği yıllarda, Orta Doğu’da Amerika’nın yegâne kalesi İsrail’di. Stratejik olarak karada olmak demekti. İsrail ne olursa olsun ayakta kalmalıydı. Oysa bugün durum aynı değil. Bugün Emirliklerden Katar’a, Suudi Arabistan’dan Ürdün’e, hatta Mısır’a Amerika’nın bölgede çok yakın müttefikleri var. Bu ülkeler artık sadece petrol zengini çöl ülkeleri değil. Her biri kendi ülkelerinde kurdukları son Amerikan üniversitelerinin temsilciliklerinden tutun, ülkelerinin bir çölden ziyade turistik cennet haline gelmesine kadar ekonomilerindeki şekil değişiklikleri ile ABD’ye her gün daha da yaklaşıyorlar. Artık Amerika için hayat İsrail’den ibaret değil.
Yaklaşık 30-40 sene öncesine kadar Amerika’daki Amerikan vatandaşı Yahudiler, İsrail’i ve İsrail’in menfaatlerini en az Amerika kadar belki daha fazla değerli tutuyorlardı. Holokost sürecinden yeni çıkılmış ve İsrail’i ayakta tutmak için Amerikalı Yahudiler seferber olmuştu. O neslin üzerine bugün iki nesil daha eklendi. Artık Amerika’nın menfaatleri birçok Amerikalı Yahudi için İsrail’den daha önde. Dolayısıyla artık birçok şeye Amerika’nın çıkarlarını İsrail’den daha önde tutan bir nesil hakim.
İsrail; İkinci Dünya Savaşı’nda mağdur olan Yahudi toplumuna bir diyet olarak kuruldu. Büyük zulme uğrayan Yahudiler, Filistin topraklarında devletlerini kurdular. Bu topraklarda önce Arap devletlerinin saldırıları, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü ile mücadelesi, zaten buraya tek taraflı ve adaletsiz bakan dünya için İsrail’e mağdur ülke görüntüsü yarattı.
Ancak o zamanın mağduru, bugünün dünyasının her türlü adaletsiz bakışına rağmen artık mağdur eden durumuna geldi. Şüphesiz sosyal medya etkisiyle yapılan katliamlar da saklanabilir olmaktan çıktı İsrail için. Dünyanın hakim medya organları istediği kadar yayınlamasın, 40 bin insanı katletmenin görüntüleri tüm dünyada İsrail’in yaptıklarını gözler önüne serdi. Bu da ABD kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu.
Amerika’daki Yahudi sermayesi hala çok güçlü ama artık her şeye tek hakim değil. Asyalı’dan Hintli’ye, Çinli’den Latin’e; Amerika’da kapital artık farklılaştı. Para sahipleri artık aynı kişiler değil. Sermaye birçok farklı sektöre, etnik gruba ve siyasi görüşe yayıldı. Savaş ve savunma ekonomisi yerini iletişim ve teknoloji ürünlerine bıraktı, bu da sistemdeki İsrail etkisini azalttı.
Değişen Amerikan seçmen davranışı geleneksel azınlık oylarını alan Demokrat Parti’de ciddi farklılaşmaya sebep oldu. Demokrat Parti’nin sol tarafında kalan seçmen İsrail’in Gazze’de yaptıklarına çok tepkili. Değişen nesil, değişen seçmen davranışı, el değiştiren kapital bu seçmenin üzerindeki baskıları yıllar içinde azalttı ve tepkiselliğini arttırdı. Cumhuriyetçi Parti için aynı şeyi söyleyemem ama kesinlikle Demokrat Parti’de İsrail’e verilecek sınırsız destek oy kaybına sebep oluyor artık. Bu da başlı başına bir değişim demek.
Bütün bu sebepler bize net olarak gösteriyor ki; Amerika’nın İsrail’e kayıtsız desteği azalıyor ve hikâye sona geliyor. Ama henüz değil en az bir 10-15 sene daha mevcut İsrail ağırlığı Amerikan siyasetinde devam edecek ve destek kesilmeyecek. Ancak 15 sene insan için uzun, devletler ve dünya için çok kısa bir zaman. Zaman değişiyor şartlar değişiyor normal olarak ilişkilerde değişecektir.
ABD’de resesyon korkuları tetiklendi
Piyasalarda yatırımcı algısı geçen hafta, önce Japonya Merkez Bankası’nın faiz hamlesi ardından ABD verilerinin beklentileri karşılamaması ile değişmeye başladı. ABD piyasalarında beklenenden zayıf bir istihdam raporu, yüksek işsizlik, düşen bir imalat sektörü verileri ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranını sabit tutmasıyla resesyon korkularını tetikledi. ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi. Ülkede saatlik kazançlar yüzde 0,2 ile öngörülerin altında yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'le Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Japonya ayı piyasasına giriyor mu?
BoJ’un faiz artırım döngüsüne gireceği beklentileri ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşince, ülke varlıklarına ilişkin risk algınının had safhaya ulaşması, Japon hisse senetleri piyasasında 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşanmasına neden oldu.
Nikkei 225 endeksi yalnızca son iki işlem gününde yüzde 17.5, dün yüzde 12.4 değer kaybederken, bu yıl 11 Temmuz'daki rekor seviye olan 42.426 puanla karşılaştırıldığında değer kaybı yüzde 25’e ulaştı. Dünyadaki hiçbir borsanın, son zamanlarda finansal piyasalarda yaşanan çalkantıya Tokyo'daki kadar sert tepki vermediğine dikkati çeken analistler, bu hızlı değer kaybını yenin değer kazanmasına bağladı. Yıl içerisinde 161,3'e kadar çıkan dolar yen paritesi 142,2 ile ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi test etmiş oldu.
Japonya ve ABD'de faiz oranlarındaki ani çifte dönüşün yenin düşüşünü kırmış olabileceğinden piyasaların dalgalı kalmasını bekleyen analistler, ABD ile Japonya arasındaki getiri farkının gelecek yıl önemli ölçüde azalacağını varsayıyor. Ayrıca Japon para biriminde son dönemde yaşanan yükseliş sonrasında, yatırımcıların yen borçlarını ödemek istemelerinin ABD hisse senetlerinin fiyatlarını aşağı çektiğini, ABD devlet tahvillerinin getirilerinin ise düşmeye devam edeceği yorumunu yaptı.
FED’den ‘acil’ toplantı beklentisi
Küresel piyasalardaki sert düşüşler, Fed'den acil faiz indirimi ihtimalini gündeme getirdi. ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 95'in üzerine çıkarken, analistler, Fed'in 1 hafta içerisinde acil bir toplantıyla 25 baz puan faiz indirimi yapabileceğini de ifade ediyor. Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti.