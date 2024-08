Kamikaze dalışı

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, Ortadoğu’daki gerginlik, Japonya Merkez Bankası BoJ’un şahin duruşu dün tüm dünya borsalarına yeni bir ‘Kara Pazartesi’ yaşattı. Gelişmelerden en büyük darbeyi alan Japon Borsası’nda Nikkei 225 endeksi, ‘kamikaze’ düşüşü yaşayarak günü yüzde 12,4 düşüşle kapadı.

Riskten kaçan yatırımcı dünya piyasalarını allak bullak etti. Ortado­ğu’da yaşanan gerginlik, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi, BoJ’un şahin duruşu sonrası sert değerlenen yen ile beraber carry trade işlemlerinin hızla ka­panması hisse senetleri piyasalarına sert düşüş olarak yansıdı. Asya borsalarındaki satış dalgası devre kesicileri tetiklerken, en büyük darbeyi Japon Borsası’nda Nikkei 225 endeksi ya­şadı. Adeta ‘kamikaze’ düşüşü yaşayan Nikkei 225, günü yüzde 12.4 düşüşle 31 bin 458 puandan kapattı.

Bu düşüş 1987'de yaşanan ‘Kara Cuma’dan bu yana yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Korku Endeksi VIX 65,70 ile son 4 yılın zirvesine çıktı. Küresel dalgadan Borsa İstanbul da nasibini aldı ve endeks sabah açı­lışta yüzde 6’dan fazla düşünce devre kesiciler ça­lıştı. ABD piyasalarının açılışında ise Dow Jo­nes endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kay­betti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Adres tahvil piyasaları

Hisse senedinden kaçan yatı­rımcının adresi tahvil piyasaları oldu. ABD'de 10 yıllık Hazi­ne tahvilinin getirisi yüzde 3,667 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü. ABD'de 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 3,660'a kadar geriledi ve Tem­muz 2022'den bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin altı­na indi.

Amerika’nın İsrail’e ihtiyacı var mı?

Uzun zamandır akıl­lardaki soru Ameri­ka’nın İsrail’e geleneksel desteği azalıyor mu? Ce­vap evet ama yakın za­man için baktığımızda de­ğil. Sonunda söyleneceği başta söyleyip sebepleri ile açıklayayım.

ABD’nin; İsrail’e kayıt­sız şartsız desteği uzun zaman öncesine dayanıyor. Temel sebeplerden ilki İsrail devleti kurulduğu dönemde, Amerika’nın Orta Doğu’daki en önemli kalesi İsrail’di. Stratejik olarak büyük öneme sahipti.

İkinci sebep Amerika’da ya­şayan Yahudilerin kontrol et­tiği kapital ve şüphesiz sistem­deki etkileri. Bunun yanında birçok yan etken var ama bu ikisi olmazsa olmaz. Peki ne değişiyor? Birçok şey. Bazıla­rını önemine göre ele alalım.

Amerika’nın İsrail’i her şart­ta desteklediği yıllarda, Orta Doğu’da Amerika’nın yegâne kalesi İsrail’di. Stratejik ola­rak karada olmak demekti. İsrail ne olursa olsun ayakta kalmalıydı. Oysa bugün du­rum aynı değil. Bugün Emir­liklerden Katar’a, Suudi Ara­bistan’dan Ürdün’e, hatta Mı­sır’a Amerika’nın bölgede çok yakın müttefikleri var. Bu ül­keler artık sadece petrol zen­gini çöl ülkeleri değil. Her biri kendi ülkelerinde kurdukları son Amerikan üniversiteleri­nin temsilciliklerinden tutun, ülkelerinin bir çölden ziyade turistik cennet haline gelme­sine kadar ekonomilerindeki şekil değişiklikleri ile ABD’ye her gün daha da yaklaşıyor­lar. Artık Amerika için hayat İsrail’den ibaret değil.

Yaklaşık 30-40 sene öncesi­ne kadar Amerika’daki Ame­rikan vatandaşı Yahudiler, İs­rail’i ve İsrail’in menfaatleri­ni en az Amerika kadar belki daha fazla değerli tutuyorlar­dı. Holokost sürecinden yeni çıkılmış ve İsrail’i ayakta tut­mak için Amerikalı Yahudi­ler seferber olmuştu. O nes­lin üzerine bugün iki nesil da­ha eklendi. Artık Amerika’nın menfaatleri birçok Amerika­lı Yahudi için İsrail’den daha önde. Dolayısıyla artık birçok şeye Amerika’nın çıkarlarını İsrail’den daha önde tutan bir nesil hakim.

İsrail; İkinci Dünya Savaşı’n­da mağdur olan Yahudi top­lumuna bir diyet olarak ku­ruldu. Büyük zulme uğrayan Yahudiler, Filistin toprakların­da devletlerini kurdular. Bu topraklarda önce Arap dev­letlerinin saldırıları, ardın­dan Filistin Kurtuluş Örgütü ile mücadelesi, zaten buraya tek taraflı ve adaletsiz bakan dünya için İsrail’e mağdur ül­ke görüntüsü yarattı.

Ancak o zamanın mağduru, bugü­nün dünyasının her türlü ada­letsiz bakışına rağmen artık mağdur eden durumuna gel­di. Şüphesiz sosyal medya et­kisiyle yapılan katliamlar da saklanabilir olmaktan çık­tı İsrail için. Dünyanın hakim medya organları istediği ka­dar yayınlamasın, 40 bin in­sanı katletmenin görüntüleri tüm dünyada İsrail’in yaptık­larını gözler önüne serdi. Bu da ABD kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu.

Amerika’daki Yahudi ser­mayesi hala çok güçlü ama artık her şeye tek hakim değil. Asyalı’dan Hintli’ye, Çinli’den Latin’e; Amerika’da kapital ar­tık farklılaştı. Para sahipleri artık aynı kişiler değil. Serma­ye birçok farklı sektöre, etnik gruba ve siyasi görüşe yayıl­dı. Savaş ve savunma ekono­misi yerini iletişim ve teknolo­ji ürünlerine bıraktı, bu da sis­temdeki İsrail etkisini azalttı.

Değişen Amerikan seçmen davranışı geleneksel azınlık oylarını alan Demokrat Par­ti’de ciddi farklılaşmaya se­bep oldu. Demokrat Parti’nin sol tarafında kalan seçmen İsrail’in Gazze’de yaptıkları­na çok tepkili. Değişen nesil, değişen seçmen davranışı, el değiştiren kapital bu seçme­nin üzerindeki baskıları yıllar içinde azalttı ve tepkiselliği­ni arttırdı. Cumhuriyetçi Par­ti için aynı şeyi söyleyemem ama kesinlikle Demokrat Par­ti’de İsrail’e verilecek sınırsız destek oy kaybına sebep olu­yor artık. Bu da başlı başına bir değişim demek.

Bütün bu sebepler bize net olarak gösteriyor ki; Ameri­ka’nın İsrail’e kayıtsız desteği azalıyor ve hikâye sona geli­yor. Ama henüz değil en az bir 10-15 sene daha mevcut İsra­il ağırlığı Amerikan siyasetin­de devam edecek ve destek kesilmeyecek. Ancak 15 sene insan için uzun, devletler ve dünya için çok kısa bir zaman. Zaman değişiyor şartlar deği­şiyor normal olarak ilişkilerde değişecektir.

ABD’de resesyon korkuları tetiklendi

Piyasalarda yatırımcı algı­sı geçen hafta, önce Ja­ponya Merkez Bankası’nın faiz hamlesi ardından ABD verilerinin beklentileri karşı­lamaması ile değişmeye baş­ladı. ABD piyasalarında bek­lenenden zayıf bir istihdam raporu, yüksek işsizlik, dü­şen bir imalat sektörü verile­ri ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranını sabit tutmasıyla resesyon korkularını tetik­ledi. ABD'de açıklanan veri­lere göre tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin olduk­ça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine re­vize edildi. Ülkede saatlik ka­zançlar yüzde 0,2 ile öngörü­lerin altında yükselirken, iş­sizlik oranı yüzde 4,3'le Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya ayı piyasasına giriyor mu?

BoJ’un faiz artırım döngü­süne gireceği beklentileri ABD'deki resesyon endişele­riyle birleşince, ülke varlık­larına ilişkin risk algınının had safhaya ulaşması, Ja­pon hisse senetleri piyasa­sında 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşan­masına neden oldu.

Nikkei 225 endeksi yal­nızca son iki işlem gü­nünde yüzde 17.5, dün yüzde 12.4 değer kay­bederken, bu yıl 11 Tem­muz'daki rekor seviye olan 42.426 puanla kar­şılaştırıldığında değer kaybı yüzde 25’e ulaştı. Dünyadaki hiçbir borsanın, son zamanlarda finansal pi­yasalarda yaşanan çalkantı­ya Tokyo'daki kadar sert tep­ki vermediğine dikkati çe­ken analistler, bu hızlı değer kaybını yenin değer kazan­masına bağladı. Yıl içerisinde 161,3'e kadar çıkan dolar yen paritesi 142,2 ile ocak ayın­dan bu yana en düşük seviye­yi test etmiş oldu.

Japonya ve ABD'de faiz oranlarındaki ani çifte dönü­şün yenin düşüşünü kırmış olabileceğinden piyasaların dalgalı kalmasını bekleyen analistler, ABD ile Japonya arasındaki getiri farkının gele­cek yıl önemli ölçüde azalaca­ğını varsayıyor. Ayrıca Japon para biriminde son dönemde yaşanan yükseliş sonrasında, yatırımcıların yen borçları­nı ödemek istemelerinin ABD hisse senetlerinin fiyatları­nı aşağı çektiğini, ABD devlet tahvillerinin getirilerinin ise düşmeye devam edeceği yo­rumunu yaptı.

FED’den ‘acil’ toplantı beklentisi

Küresel piyasalardaki sert düşüşler, Fed'den acil faiz indirimi ihtimalini gündeme getirdi. ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi, küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 95'in üzerine çıkarken, analistler, Fed'in 1 hafta içerisinde acil bir toplantıyla 25 baz puan faiz indirimi yapabileceğini de ifade ediyor. Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti.