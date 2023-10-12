Kemerlerinizi Sıkın İniyoruz!

Prof. Dr. Hüseyin SELİMLER

İnternette dolaşırken bulduğum bir fıkranın emeklilere ikramiye verilmesi sürecine uyarladığım halini takdirlerinize sunuyorum.

Emekli : 10.000 TL ikramiye verilmeli,

Yetkililer : Ne 10.000 TL’mi?

Ne yapacaksın 9.000 TL’yi,

8.000 TL neyine yetmiyor,

7.000 TL yeter,

Al şu 6.000 TL’yi,

ve 5.000 TL artış verileceği açıklanır.

İkramiye Kasım ortalarında verilecek olup, 1 aylık enflasyon oranı kadar satın alma gücünün azalacağını da dikkate alalım. Nereden nereye geldik. İrtifa kaybederek geldiği seviye 5.000 TL, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Bu satırları yazarken hala bu ayrımı anlamakla uğraşıyorum, sanırım bu emekliler bir yerde CEO olmalı.

Oysa ne vaatler verilmiş, neler söylenmişti. 3 aylık enflasyon oranı 25,11 olarak gerçekleşti. Son 3 aydaki artışlar aylık bazda %4 civarında gerçekleşirse, işçi emeklileri için %40, memur emeklilieri için %50 civarında bir artış yapılması gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Asıl durum şu, açlık sınırının altında bir asgari ücret, onun da altında en düşük emekli maaşı ve onun da altında bir ikramiyenin müjde olarak sunulması. Bütçeye maliyet de 61 milyar TL, ancak Kur Korumalı Mevduatın sadece 2023 yılının ilk 6 ayında TCMB’ye maliyeti 60 milyar TL olduğu açıklandı.

Enflasyonun önleneceğine ilişkin açıklamalar yapılmakla birlikte, 2026 yılında tek haneye indirileceği belirtilmektedir. Gerçekten de enflasyon tek haneye indirilmedikçe, yapılacak her artış enflasyonu takip ettiği sürece satın alma gücünü iyileştirmekten maalesef uzak olacaktır.

Evet sayın emekliler; kemerlerinizi sıkın Ocak 2024’e kadar satın alma gücünüz düşecek, telaşlanmayın açılacak maskelerle havanızı alın, maskeyi yanınızdakine uzatmayın, hava ancak size yeter.