Manchester United’ın yüzde 25'i satıldı

Robert ILICH (CNN.com yazarı)

Manchester United, pazar günü, İngiliz petrokimya milyarderi Sir Jim Ratcliffe'in, ünlü İngiliz Premier Ligi futbol kulübünün yüzde 25 hissesini satın aldığını duyurdu. Satış, Manchester United ve Londra merkezli çok uluslu bir holding olan ve Ratcliffe tarafından kontrol edilen INEOS tarafından doğrulandı.

INEOS yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in kulübün B sınıfı hisselerinin yüzde 25'ini ve halka açık A sınıfı hisselerinin yüzde 25'e kadarını satın alacağını ve "kulübün tarihi stadyumu olan Old Trafford'a gelecekte yatırım yapılmasına olanak sağlamak amacıyla ilave 300 milyon dolar sağlayacağını" söyledi.

Kulüp, kulübün çoğunluğuna sahip olan Glazer ailesi ile A Grubu hissedarların hisse başına 33.00 dolar tutarında aynı fiyatı alacağını söyledi. Cuma günü Manchester United'ın hisseleri 19.81 dolardan kapandı. Mayıs ayında Forbes, Manchester United'ın değerini 6 milyar dolar olarak belirledi ve dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid'in hemen arkasında yer aldığını belirtti. Manchester United'ın hisseleri 2023'te yaklaşık yüzde 13 oranında düşüş yaşadı.

Manchester United'ın idari eş başkanları ve direktörleri Avram Glazer ve Joel Glazer yaptıkları açıklamada, "Sir Jim Ratcliffe ve INEOS ile bu anlaşmayı kabul etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Kasım 2022'de duyurduğumuz stratejik incelemenin bir parçası olarak, erkek, kadın ve akademi takımlarımıza başarı sağlamaya odaklanarak Manchester United'ı geliştirmeye yardımcı olacak çeşitli alternatiflere bakmayı taahhüt ettik." Açıklamada şuna da değinildi: "Ortak amacımız, kulübün halihazırda sahip olduğu başarılı saha dışı performansı da dahil olmak üzere, mevcut birçok güçlü yönüne dayanarak birinci sınıf bir futbol operasyonu oluşturmaktır."

Satış, 2005'ten bu yana kulübe sahip olan ve aynı zamanda NFL'nin Tampa Bay Buccaneers takımının da sahibi olan Florida merkezli Glazer ailesinin teklifleri kabul etmekle ilgilendiği yönündeki söylentilerin bir yılı aşkın süredir devam etmesi sonrasında gerçekleşti. Birden fazla rapora göre, ekim ayında teklifini geri çeken Katarlı yatırımcı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'nin de dahil olduğu çok sayıda teklif turu gerçekleştirildi. Manchester United son yıllarda Glazer ailesinin mülkiyeti altında sıkıntı çekiyor.

Efsane teknik direktör olan Sir Alex Ferguson'un 2013'te istifa etmesinden bu yana 4 tam zamanlı teknik direktör çalıştıran kulüp, 2008'den bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanamadı ve 2013'ten bu yana da Premier Lig şampiyonluğu elde edemedi. Manchester United şu anda Premier Lig sıralamasında 8’inci sırada yer alıyor.