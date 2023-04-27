Merkez Bankası’ndan beklentiler

Enver ERKAN

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %8,5'te sabit tutmasını bekliyoruz. Buna karşılık Banka, liranın tüm zamanların en düşük seviyesinde piyasanın resmi kura göre spreadi çok açtığı Mayıs seçimleri öncesinde gevşek duruş ile lirayı destekleme işini alternatif araçlara devretmeye devam edecektir. Son dönemde özellikle seçim belirsizlikleri lira üzerindeki baskıyı artırdı. Seçimden sonraki politika belirsizliği de forward fiyatlarda ilerleyen vadelerin yakın vadeye göre spreadini açtı.

Lira, Merkez bankasının Mart toplantısından bu yana dolar karşısında %2 değer kaybetti. Bu, politika yapıcıların, lira tasarruflarını desteklemek için bankacılık düzenlemesi ve piyasadaki al-sat eşleşmelerini aktif olarak koordine etme dahil olmak üzere atılan adımlarla liranın kayıplarını kontrol altına almak için müdahaleler etmesine neden oluyor.

Bu yaklaşım ise, bankalararası ve Kapalıçarşı spot piyasa dolar kuru arasında %5'i aşan bir fark oluşmasına neden oldu. Böylece nasıl ki resmi politika faizi ile piyasada geçerli olan faizler arasında bir makas açıklığı oluştu, aynısı ikili bir resmi kur/piyasa kuru farkını da beraberinde getirdi.

Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası’nın 14 Mayıs seçimleri öncesindeki son politika toplantısı aksiyonsuz ve mevcut statükoyu değiştirmeyen bir şekilde olacaktır. Mayıs seçimleri öncesinde lirayı desteklemek için bankacılık düzenlemelerini ve arka kapı döviz piyasası müdahaleleri uygulamada kalmaya devam edecektir.

Seçim sonrasındaki patika ise çok geniş bir belirsizlik aralığı içeriyor. İktidarın devam etmesi veya el değiştirmesi senaryoları, ekonomi politikaları senaryolarının da düşük faiz veya yüksek faiz şeklinde ayrışması demektir. Bu nedenle seçimden sonraki para politikası görünümü net değildir. Önümüzdeki dönemde tamamen seçim sonuçlarına bağlı olarak yeni ekonomi perspektifi ile genel kabul görmüş ekonomi politikaları arasında bir ayrım beklenecek ve gelecek dönem öngörülerine bu değişken ve ihtimaller üzerinden yön verilecektir.

Seçim öncesi kurda hareket olabilir

Gevşeme döngüsünün lirayı baskı altında tutan en önemli neden olduğu düşünülürse, seçim sonrası önemli bir kur hareketi görmek mümkün olacaktır. Geleneksel politikalara dönüş durumunda, faiz oranları yükselse bile, faiz oranlarının kullanılmasını önlemek için önceki dönemde uygulanan lira tedbirleri büyük olasılıkla serbest kalacak ve dalgalı bir kur ortaya çıkabilecektir.