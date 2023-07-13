Merkez Bankası’ndan faiz beklentileri

Enver ERKAN

Merkez Bankası’nın 20 Temmuz toplantısında faizi %20’ye yakınlaştıracağı bekleniyor. Biz de kademeli yaklaşım çerçevesinde minimum %18 bandına doğru artış bekleriz. Makro ve mikro ihtiyati çerçevede de düzenleme değişikliklerinin devamı gelecek ve Mehmet Şimşek’in ataması sonrasındaki sadeleşme sürecektir.

Seçimden sonra yapılmakta olan uluslararası toplantılar, uluslararası rezervlerin güçlendirilmesi hedefine ulaşmada bir etki ve katkı sağlayabilir. Bu toplantılar genellikle ülkeler arasında kaynakların havuzlanmasını kolaylaştıran anlaşmalar ve işbirlikleri ile sonuçlanır. Bu havuzlama, swap düzenlemeleri veya bölgesel finansman mekanizmalarının kurulması gibi çeşitli biçimler alabilir.

Bu tür girişimler, ekonomik stres veya kriz zamanlarında ek likidite tamponları sağlayarak uluslararası rezervleri desteklemektedir. Bir hükümetin uluslararası rezerv biriktirmesinin önemli olmasının birkaç nedeni vardır.

Birincisi, bu rezervler küresel ekonomideki dış şoklara ve belirsizliklere karşı bir koruma görevi görmektedir. Hükümetler, önemli miktarda döviz varlığı bulundurarak, döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya ani sermaye çıkışları ile ilişkili riskleri azaltabilir.

İkincisi, uluslararası rezervler yerel para piyasasında istikrarı korumak için bir tampon görevi görür. Güçlü uluslararası rezervlere sahip olmak, ekonomik türbülans zamanlarında bir güvencedir. Bu, aşırı oynaklığın önlenmesine yardımcı olur ve iç ekonomiye olan güveni sağlar. Ayrıca, uluslararası rezerv biriktirmek, bir ülkenin kredi değerliliğini ve uluslararası finans kuruluşlarından borç alma kabiliyetini artırır.

Önemli rezervlere sahip olmak, mali ihtiyatlılığı gösterir ve bir hükümetin dış yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu gösterir. Cari açığın finansman boyutuna gelince, Mayıs ayındaki 16,6 milyar dolarlık yüksek rezerv kullanımı, rezervleri açığı finanse etmek için kullanıldığına işaret ediyor.

Uluslararası rezervler ticaret dengesizliklerinin giderilmesinde de kullanılabilir. Bir ülke ithalatı ve ihracatı arasında bir dengesizlik yaşadığında, açığı kapatmak için rezervlerinden faydalanması gerekebilir.

Cari açık, finans hesabı ile finanse edilemezse yani finansman kaynağı DYY ve portföy girişi tarafından sağlanamadığında, net hata noksan ve rezervlerle finanse edilir. Yani yurtdışından kaynak gelmemiş ve cari açığı finanse etmek için finans hesabı dışındaki rezerv ve NHN kullanılmış.