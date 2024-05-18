Motivasyon-2

Geçen hafta motivasyon ve şirketlerdeki önemi üzerine genel bir bakış açısı ile giriş yapmıştım. Bugün ise motivasyon için kaynaklarımızı keşfedeceğiz.

Kurumsal hayatın içinde bulunduğum sürece motivasyonun daha çok kişisinin kendisi ile ilgili olduğunu, yani motivasyonun içten geldiğini; bununla birlikte dış motivasyon kaynaklarının da teşvik edici olduğunu gördüm. Çalışan yaptığı işi seviyorsa veya sevdiği işi yapıyorsa her ne kadar motivasyon engelleri ile (ortam, olay ve kişi) karşılaşsa da bir şekilde iç motivasyonunu belirli bir düzeyde tutabiliyor.

Bunun yanında şirketlerin motivasyon ve çalışan bağlılığına karşı duyarlılığı da varsa işte o zaman hem iç kaynaklar hem de dış kaynakların birbiri ile etkileşimi ile sahici motivasyona ulaşıldığını düşünüyorum. İş yeri motivasyonu üzerine yapılan araştırmalarda farklı farklı yöntemler araştırıldığında, gün bitiminde o gün işyerinde yaşanan olumlu olaylar, iyi giden şeylerin düşünülmesi, ufak notlar alınmasının motivasyon ve bağlılığı arttırdığı gözlenmiştir.

Diğer bir yöntem olarak, meditasyon veya bedenin hareket ettiği spor veya dans gibi aktivitelere odaklanmanın hem motivasyonu hem de bilişsel işlevi arttırdığı gözlenmiştir. Motivasyonun da tıpkı performans gibi sabit olmadığını, değişken olduğunu biliyoruz, bazen artabilir tepe noktada olur, bazen ise dipte olabilir. İşte böyle durumlarda olduğu gibi kabul etmenin, kendimize karşı empatik yaklaşmanın önemli olduğuna inanıyorum.

Neye ihtiyacımızın olduğunu düşünmek, gerektiğinde yardım istemek kısacası kendimize karşı şefkatli olmak oldukça kıymetli. Hepimizin motivasyon kaynakları kendisine özel, dolayısı ile bunu keşfetmek için düşünmek, zaman zaman denemeler yapmak gerekiyor. Bazen dış görünüşümüze ekstra özen göstermek, bazen sevdiğimiz bir müziği dinleyerek çalışmak, çalışma ortamında ufak değişiklikler yapmak gibi birçok örneği motivasyon kaynağı olarak seçebiliriz.

İş yerindeki arkadaşlarımız, yeni alınan kahve makinesi, güneşli bir gün veya planlanan bir organizasyon da dış motivasyon için bize kaynak yaratabilir. Bunlarla birlikte çözüm odaklı bakış açısının da bize, motivasyonumuza, bağlılığımıza olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Geçmiş ile ilgilenmek, olumsuza odaklanmak yerine, geleceğe, olumluya odaklanmak, etki alanımızı keşfetmek ve buna dair adımlar atmak, işte geçirdiğimiz zamanın kalitesini de arttıracağını düşünüyorum.

Geçtiğimiz aylarda izlemiş olduğum ve oldukça etkilendiğim ‘’Harika Şeyler Listesi’’ tiyatro oyununda okuma yazmayı öğrenen bir çocuğun günlük olarak mutlu olduğu şeylerden bir liste yapmaya başlaması ve bunu yıllarca yetişkin olduğunda da sürdürmesini anlatan son derece keyifli bir oyundu. İşte bizim de motivasyon kaynaklarımızı keşfetmemiz için belki önce düşünmek sonra da bunları yazmak iyi gelebilir. Bazen kavramlara o kadar büyük anlamlar yüklüyoruz ki, önümüzde olanı görmekte zorlanıyoruz. İşte bu yüzden iç kaynaklarımızı keşfetmek için ufak adımlar atarak başlayabiliriz ne dersiniz?