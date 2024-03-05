Musk’ın OpenAI’a açtığı dava ve AI’nin geleceği

Axios köşeyazarı Erica PANDEY

Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a dava açıyor. Musk, ChatGPT'nin arkasındaki şirketi, Microsoft ile 13 milyar dolar karşılığında ortaklık kurarak ve en yeni üretken yapay zekâ (AI) ürünlerine yönelik kodunu gizli tutarak, orjinal ve kâr amacı gütmeyen misyonundan saptığını öne sürüyor.

2015’te OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk, daha sonra şirketten ayrıldı ve kendi yapay zekâ şirketi xAI'yi kurdu.

Kaliforniya eyalet mahkemesine sunulan şikayette, şirketin ve Microsoft ile olan ortaklığının, sözleşmenin ihlali anlamına gelen OpenAI'nin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiği belirtildi. Musk bir jüri duruşması yapılmasını ve şirketin, Altman'ın ve kurucu ortak Greg Brockman'ın işten elde ettikleri kârı geri ödemesini istiyor. Davada "OpenAI Inc., dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşuna dönüştürüldü" deniyor.

Bu dava, Musk'ın Silikon Vadisi'ndeki rakipleriyle giderek büyüyen davalar listesinin sonuncusu… Yapay zekânın "kıyamet mi patlama mı" potansiyeline ilişkin tartışma, o zamandan beri dünyanın en zengin adamlarından bazılarını birbirine düşürdü. Bunlar arasında Musk, Larry Page, Altman, Satya Nadella ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in yanısıra kasım ayında Altman'ı görevden alma girişimi teknoloji dünyasında şok dalgaları yaratan OpenAI yönetim kurulu üyeleri de yer alıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre SEC, OpenAI'nin yönetim kurulu tarafından Altman'ın (geçici olarak) açık sözlü olmamakla suçlanmasından dolayı yatırımcıların yanıltılıp yönlendirilmediğini belirlemek için OpenAI'nin iç iletişimlerini araştırıyor. Bu, ocak ayında FTC tarafından başlatılan ve Alphabet/Google, Microsoft, Amazon, OpenAI ve Anthropic'in yapay zeka yatırımlarını inceleyen antitröst soruşturmasının da üstünde yer alıyor.

Bu dava neden önemli: Dava ile birlikte hem Musk hem de OpenAI hakkında çok sayıda bilgi gün ışığına çıkabilir ve yapay zekâ şirketlerini kaosa sürükleyebilir. Büyük resimde ne var?: Musk ve onun teknoloji devleri, insan ırkına varoluşsal riskler oluşturabilecek bir teknolojinin kaderi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Neyi takip etmeli?: Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, yapay zekânın aceleci milyarderlerin kaprislerinden ve kontrollerinden uzak korkuluklara sahip olmasını sağlamaya kararlı.