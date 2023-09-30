Neden erteliyoruz? Erteleme eğiliminin üstesinden nasıl gelebiliriz?

Çoğumuz zaman zaman belirli işleri, görevleri yapmamak için ayak süreriz. Özellikle bize zor gelen, yapmaktan hoşlanmadığımız, inanmadığımız, ikna olmadığımız veya belirsizliklerin olduğu işleri erteleme eğiliminde oluruz. Yapılan araştırmalar, ertelemenin etik bir başarısızlık veya tembellik belirtisi olmaktan ziyade, olumsuz duygulardan kaçınmak için bilinçaltı bir strateji olduğunu göstermiştir.

Ertelememizin en yaygın nedenlerinden biri, bazı işlerin belirsizlik taşımasıdır. Ne yapacağımızdan ya da nereden başlayacağımızdan emin olamadığımız için bunalırız ve sürekli erteleme eğiliminde oluruz. Peki erteleme eğiliminin üstesinden nasıl geleceğiz?

5N 1K yöntemi ile boşlukları doldurmak Örneğin yöneticiniz tarafından ‘’2022 & 2023 yılları için Satış raporu hazırlamanı istiyorum’’ şeklinde bir görev aldıysanız, aslında sizden tam olarak ne istendiğini, bu raporun amaç ve kapsamını, ne kadar detaya yer vermeniz gerektiği gibi konularda net bir bilgi yoksa yani belirsizlik yoğun ise, sizin için önemli olan tüm detayları sormak, netleştirmek özetle zihninizdeki boşlukları doldurmak önemlidir. Böylelikle en başta takıldığımız yerlerin üzerine tik atarak erteleme eğiliminin önüne geçilebilir.

İş Planı yapmak

Sizden istenenler konusunda net olsanız bile, hedefe nasıl ulaşacağınız açık olmayabilir. Özellikle daha önce hiç yapmadığınız bir şeyle uğraşıyorsanız (yeni bir ürün piyasaya sürmek, üst yönetime bir sunum hazırlamak gibi), adım adım hazırlanmış bir iş planı, yapılacaklar listesi işe yarayabilir. Ancak hangilerinin en kritik olduğundan veya bunları hangi sırayla takip edeceğinizden emin olamayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, geçmişte benzer işler yapmış olan kişilerle konuşmak faydalı olabilir. Çalıştığınız şirkette veya başka şirketlerde yapılan benzer uygulamaları incelemek, nereden başlayacağınız konusunda size bir ışık tutabilir. Günümüzde mentorluk oldukça tercih edilen bir yöntemdir.

Harekete geçmek

Dilimizde sıkça kullandığımız bir atasözü vardır. ‘’ Başlanmış iş bitmiş iştir’’. Dolayısı ile iş planı yaptıktan sonra küçük adımlarla ilerlemek, yani bir e-posta hazırlamak, sunum taslaklarını incelemek başlangıca ait önemli bir aksiyon olacaktır.

Dikkat dağıtıcıları uzaklaştırmak

Hepimiz, gelen kutumuza düşen mesajları okuma, yanıtlama ve yeni sosyal medya gönderilerini kaydırma heyecanı dahil olmak üzere alışkanlıklarımız vardır. Belirli bir proje üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak için yukarıdaki adımları atmış olsanız bile, dikkatinizin dağılması yine de kolaydır, bu nedenle karşılaştığınız dikkat dağıtıcı unsurları proaktif olarak sınırlandırmanız önemlidir. Sizin için neyin işe yaradığını görmek için denemeler yapın; telefonunuzu başka bir odada tutmayı, 1 saat sosyal medya gönderilerine bakmamayı kendinize hedef koyun. Keyifle içeceğiniz çay veya kahve molasında mail veya sosyal medya gezisine çıkmak çok daha heyecanlı olabilir.

Ertelemek insanın doğasında vardır. Ancak bazı görevleri ertelemek, istenmeyen sonuçlar doğurabilir, iş hayatınızdaki kişisel markanızı olumsuz etkileyebilir, kazanmış olduğunuz güveni sarsabilir, hedeflerinize ulaşmanızı geciktirebilir veya imkânsız hale getirebilir. Gelen kutunuzda mesajların birikmesine izin vermek veya belirli idari formları doldurmayı geciktirmek, ertelemek de iyi değildir. Öte yandan, önemli olup acil olmayan projeleri sürekli ertelemek, gelecekteki hedefleriniz için istenmeyen, son derece üzücü sonuçlar doğurabilir. Belirsiz ama gerekli görevlerde ertelemenin üstesinden gelmek için bu stratejileri izleyebilirsiniz. Böylelikle, daha uzun vadeli düşünen ve anlamlı hedefleri için çalışan bir iş insanı olabilirsiniz.