Önümüzdeki ekonomik yıl ikili olmayacak

Rana FOROOHAR (Financial Times köşeyazarı)

Ekonomiyi ikili terimlerle düşünme eğilimindeyiz. Durgunluk: evet mi hayır mı? Piyasalar yukarı mı aşağı mı olacak? Faiz oranları yükselecek mi düşecek mi? İkinci sorunun cevabı, en azından ABD'de, "düşüş" gibi görünüyor, çünkü ABD Merkez Bankası (Fed) geçen haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarken gelecek yıl üçe kadar faiz indirimi görebileceğimizi ima etti.

Bu, elbette, yumuşak iniş hikâyesinde uzun süredir devam eden borsaları canlandırdı. Ancak 2024'teki ekonomik gerçeklik, pek çok piyasa katılımcısının ve politika yapıcının inandığından çok daha az ikili ve çok daha incelikli olacak gibi görünüyor.

Bunun için üç sebep var. Bunlardan ilki ve en bariz olanı, pandeminin ve ona verilen politika tepkisinin, eski modellere göre ABD ve küresel ekonominin nereye dayanacağını tahmin etmeyi oldukça zorlaştırmasıdır. İstihdam, ücretler ve diğer önemli ölçütler birçok yerde tarihi eğilimleri takip etmeyi reddediyor.

İkincisi, ayrışma ve sanayi politikasının yükselişi, maliye politikası ve ticari ilişkilere yeni bir dinamik kazandırdı; gelecek yıl ABD başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın bu gelişmeye devam edecek. Üçüncüsü, iş dünyasını ve tüketicileri etkileyen ve daha önümüzde uzun yıllar olan, devam eden bir faiz oranı arbitrajı var. Evet, oranlar artık onlarca yıldır olduğundan çok daha yüksek ve 2024'te bazı kesintiler yapsak bile durum yine de böyle olacak. Ancak birçok borçlu, enflasyon çarpmadan ve oranlar yükselmeden önce ucuz finansmana kilitlendi.

Bu maliyetler bir anda değil, zamanla sıfırlanacaktır; bu da tek bir büyük olay yerine daha yavaş ilerleyen, öngörülemeyen aksamalar görebileceğimiz anlamına gelir. İlk konuyu, yani pandemiyi ve ardından gelen devasa mali teşviki ele alalım. Bir yandan, özellikle ABD'de COVID tasarruflarının büyük ölçüde zirve noktasından aşağı harcanması ve bir miktar daha yavaş iş büyümesi, 2024'te daha az enflasyon ve biraz daha zayıf bir ekonomi görebileceğimiz fikrini doğruluyor.

Ancak öte yandan, JPMorgan genel müdürü Jamie Dimon'un geçen ay işaret ettiği gibi, salgını ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını takip eden yeniden sanayileşme ve enerji güvenliği yönündeki baskılar doğası gereği enflasyonisttir. New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde "Niteliksel genişleme ve sıkılaşmanın ve bu jeopolitik sorunların can yakabileceğini düşünüyorum" dedi ve burada hem yüksek enflasyonun hem de resesyonun hala olasılıklar olduğu konusunda uyardı.

Buna, örneğin 2008 mali krizinin ardından para ve maliye politikasının uygulanması nedeniyle pandemi ve tepkilerinin senkronize olmadığı gerçeğini de eklerseniz, doğru politika oluşturmak için çok daha karmaşık bir küresel ortama sahip olursunuz. = Yıllar boyunca varlık sınıfları ve coğrafyalar birlikte hareket etti.

Artık bu durum değişiyor ve farklı bölgelerdeki merkez bankacıları farklı kararlar aldıkça muhtemelen daha da değişecek. Önümüzdeki yılın tahmin edilmesinin zor olmasının son nedeni, faiz oranlarındaki değişimin ve sonuçlarının hem tüketiciler hem de şirketler açısından aynı anda hissedilmeyecek olmasıdır. Bunun yerine zamanla netleşecektir. ABD'de ipotek oranlarının şu anda yüzde 8'e yakın olması, konut fiyatları üzerinde tahmin edilen etkiyi yaratmadı çünkü pek çok mülk sahibi son 15 yılda daha düşük oranlara kilitlenmişti.

Bunlar sıfırlanınca hesap sorulacak. Ancak yıllar geçtikçe, muhtemelen beklenmedik anlarda gerçekleşecektir. Aynı şey şirketler için de geçerli. Bu yıl büyük kurumsal temerrütler görmemiz gerekiyordu ancak tahmin edilen tsunamiyi yaşamadık. Bunun nedeni, birçok büyük şirketin, oranlar yükselmeye başlamadan önce ucuz finansmana kilitlenmesiydi. Belki 2024’te tekrar düşecekler. Ama bu gerçekleşse bile sonuçlar ikili olmayacak.