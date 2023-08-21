Operatörlerin, abone başına kazancı 100 lirayı aştı

Operatörlerin mali ve operasyonel verileri, Türkiye’deki mobil abone profilini ortaya çıkardı. Yılın ilk yarısında mobil abone sayısı 92 milyonu geçti. Operatörlerin abone başına ortalama gelirleri ise 100 lirayı aşmış durumda.

Türkiye’de mobil abone sayısı 92 milyonu geçti. BTK’nın ilk çeyrek pazar verileri raporunda bu sayı 8.7 milyonu makineler arası iletişimde kullanılan abonelikler olmak üzere toplam 90.7 milyondu. Bu hafta içerisinde, Türk Telekom ve Turkcell’in de yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel verilerini açıklaması ile Türkiye’deki mobil abone profili de ortaya çıktı.

Türkiye’de faaliyet gösteren üç mobil operatörün kamuoyuna yaptığı açıklamalara göre Türkiye’de 29.5 milyonu ön ödemeli, 62.6 milyonu faturalı olmak üzere toplam abone sayısı 92.1’e yükseldi. Turkcell 4.2 milyon, Vodafone ise 3.7 milyon makineler arası iletişim abonesi olduğunu açıkladı.

Faturalı abonelik artıyor

Operatörlerin, uzun vadeli sözleşmelerde sunduğu sabit fiyat avantajı, çeşitli paketler neticesinde faturalı hat kullanan abone sayısı artarken, ön ödemeli kullanıcı sayısı azalıyor.

Faturalı hat kullanan abonelerin oranı yüzde 70’e ulaşmış durumda. Hem Turkcell’de hem Türk Telekom’da ön ödemeli kullanıcı sayısındaki düşüş trendi, veya faturalı hatlara geçiş devam ederken, Vodafone’da ise bu çeyrekte ön ödemeli kullanıcı sayısında ufak bir artış söz konusu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 1 Nisan’dan itibaren uygulamaya başladığı yeni mobil azami ücret tarifesinin etkisi, abone başına elde edilen gelirlerde de kendini göstermiş gibi.

Her yıl nisan ve ekim aylarında iki kez yayımlanan azami ücret tarifesi ile operatörler, sundukları tarifelerin fiyatlarını da güncelliyor. Yılın ikinci çeyreğinde Turkcell, abone başına aylık ortalama 114.9 lira gelir elde ederken, bu rakam Vodafone’da 103.2 lira, Türk Telekom’da ise 86.3 lira. ARPU rakamlarındaki artış, genel olarak TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının altında kalıyor.

Ancak bu çeyrek, bu artış TÜİK enflasyonunu oldukça geçmiş durumda. Ancak, bu artışın sebebi tarifelere yapılan zamlardan mı kaynaklanıyor, yoksa sunulan katma değerli hizmetlerin artışından mı? Bunu söylemek zor. BTK, kamuoyuna duyurması gereken azami ücret tarifesini, bu sefer kamuoyuna açıklamadı.

Veri tüketimi

Mobil veri tüketiminde ise ciddi bir artış var. Geçen yıla oranla abone başına aylık veri tüketimi yüzde 25’e varan oranlarda artış göstermiş durumda. Turkcell’in 4.5G aboneleri aylık 17.6 GB mobil veri kullanırken, tüm abonelerin ortalama veri tüketimi ise aylık 16.5 GB’a yükselmiş durumda. Türk Telekom’da 4.5G abonelerinin tükettiği veri miktarı yüzde 24.6 artşla aylık 14.3 GB’a yükselmiş durumda.

Vodafone, aylık veri tüketimine ilişkin bilgileri paylaşmazken, tüm abonelerin, nisan, mayıs ve haziran ayı boyunca tükettiği toplam mobil verinin 1.151 petabyte olduğunu açıkladı. Bu rakamı önce üç aya, sonra da 28.9 milyon abone sayısına bölünce yaklaşık olarak Vodafone abonelerinin aylık ortalama veri tüketimini 13.2 GB olarak hesaplıyoruz.