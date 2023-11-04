Oryantasyon ve İK’nın rolü

Oryantasyon Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme, Fransızca orientation sözcüğünün Türkçe söylenişi. Sözcük, Fransızca doğu anlamındaki orient sözcüğünden kökenlenmiştir. Anlamı, doğuya yönelmek veya yönünü doğuya ayarlamak şeklindedir.

İş hayatında ise oryantasyon; işe yeni başlayan çalışanların şirketin kültürü, değerleri, vizyonu, işleyişi ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmaları için hazırlanmış eğitim programıdır. Oryantasyon süreci çalışan deneyimine etki eden, çalışan bağlılığının temellerini oluşturan en önemli dönemdir. Birçok kurumda yapılan değerlendirmelere bakıldığında, özellikle işe yeni başlayan çalışanların ilk iki ay ve altı aydan önce işten ayrılma sebeplerinin başında oryantasyon sürecinin eksikliği çıkmaktadır.

Oryantasyon süreci nedir?

Oryantasyon, yeni çalışanların rolleri, takımları ve genel şirket kültürü ve değerleriyle tanıştırılmasını içerir. Bu süreç:

- Yeni çalışanın iş ve görevleriyle tanışmasını sağlar.

- Çalışanları şirketin kültürü ve değerleriyle buluşturur.

- Şirketin bu pozisyon ve kişiden beklentilerini netleştirir.

- Sürdürülebilir çalışan bağlılığı için sağlam bir temel atar.

Son yıllarda dijitalleşen dünyamızda oryantasyon programları da dijital platformlara taşınmış, dijital araçlar (WR Gözlük), çalışanın deneyimlemesine olanak sağlayan uygulamalar ile zenginleştirilmektedir.

Temel bir oryantasyon programının ilk adımı şirket kültürü ve değerlerini yeni başlayan çalışanlara samimi, doğru ve net bir şekilde aktarabilmektedir. Bunu yapabilmenin en etkili yolunun da şirket kurucuları, yönetim kurulu üyelerinin ağzından, bu şirketin kurulma ve bugünlere gelme hikayesinin anlatılmasıdır. Hikayeleştirilen bilgiler daha çok akılda kalır. Yeni başlayan çalışan, şirket hikayesi ile kendi hayatı arasında daha kolay bir bağ kurar. Aynı zamanda hikayelerde geçmişten alınan dersler, gelecekten beklenti ile birleşir ve yeni başlayan çalışanlara da net bir mesaj olarak doğal akışta iletilmiş olur.

Oryantasyon programının ikinci adımı; görev tanımı, yapılacak iş ile ilgili beklentiler, hedefler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapılmasıdır. Çalışacağı ekip ile tanıştırılması, mentor atanması, iş başı, saha uygulamalı eğitimlerin planlanması bu adımda yer alır.

İnsan Kaynakları ekipleri; oryantasyonun doğru planlanması, zamanında ve eksiksiz gerçekleşmesi, yeni çalışanın motivasyonunun, nabzının tutulması ve oryantasyon tamamlanmasından bire bir sorumludur. Dolayısı ile insan kaynakları profesyonelleri, işe alım aşamasından başlayarak, oryantasyon süreci ile devam eden süreçte çalışan ile şirket adına bağı ilk kuran ekiptir.

Önceki yazılarımda, çalışan deneyimini sizlerle paylaşırken de değindiğim üzere, çalışanı şirkete çekmek, uzun dönem birlikte çalışmayı sağlamak için işe alımdan sonraki en kritik dönem oryantasyon dönemidir.

Şöyle bir işe giriş hikayesini hayal edelim; çalışanın ilk iş günü, kapıdan içeri girdiği anda, insan kaynakları uzmanı tarafından karşılanması, içecek ikram edilmesi, şirket kimlik kartının teslim edilmesi, bilgisayar, telefon gibi iş için gerekli ekipmanların teslimi, hatta hoş geldin paketi hediye edilmesi, şirketin fiziki olarak tanıtım turunun yapılması, oryantasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldığında kendinizi nasıl hissedersiniz? Eminim hepimizin cevabı ‘’Değerli, önemli hisseder ve ‘’Artık ekibimizin bir parçasısın’’ mesajını net şekilde almış hissederim.

Mış gibi yapılmayan, doğru ve yeterli şekilde planlanmış ve gerçekleşmiş bir oryantasyon, çalışan ile güçlü bağları ilk günden kurmayı hedefleyen şirketleri bir adım öne çıkaracağından eminim…