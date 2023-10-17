Patronlar hoşlanmayacak ancak uzaktan çalışma, çalışmanın mutlu yolu

Simon KUPER (Financial Times köşeyazarı)

Evden çalışma sadece kurumsal bir konu değil, daha iyi bir toplum yaratma şansıdır…Elon Musk evden çalışmanın ahlaki açıdan yanlış olduğunu söylüyor. Google, çalışanlarının performans değerlendirmelerine ofis katılımını da dahil etmeye başladı.

Daha önce uzaktan çalışma konusunda rahat görünen Amazon'un CEO'su Andy Jassy, geçen ay personeline "haftada en az üç gün gelmedikleri sürece" Amazon'da işlerin "muhtemelen işe yaramayacağını" söyledi. Evden çalışmaya karşı kurumsal tepki, 40 yılını ofislerde geçiren pek çok kıskanç emekli tarafından alkışlanıyor.

Ancak uzaktan çalışmayı kurumsal bir sorundan çok daha fazla ele almalıyız. Daha iyi bir toplum yaratmak için nadir bir şans. Evden çalışmaya karşı çıkan patronlar, ekonomik verimliliği tartışma eğilimindeler. Ancak toplumları neden gayri safi yurtiçi hasıla açısından optimize etmemiz gerektiği çok açık değil.

Amerikalılar, neredeyse tüm Avrupalılardan daha yüksek ortalama gelire sahipler, ancak aynı zamanda kişi başına çok daha fazla karbondioksit salıyorlar, ücretli tatil garantileri yok ve İspanyollardan 7 yıl daha az yaşıyorlar. Şüphesiz, bazı işlerin yerinde yapılması gerekir.

Bunları tanımlamalıyız. Ancak genel olarak Goldman Sachs'ın bir raporuna göre, "ekonomik araştırmalar uzaktan çalışmanın üretkenlik etkileri konusunda fikir ayrılığına düşüyor.” Bazı insanlar çalışmak için yaşarken, çoğu yaşamak için çalışır.

Ama kimse işe gidip gelmek için yaşamıyor. Toplu taşımanın yoğun saatlerde artık dolu olmadığından endişe duyan politika-yapıcılar, her yoğun saatte çok az yolcunun orada olmak istediğini düşünmelidir. Bir de günlük işe gidip gelmenin neredeyse imkansız olduğu işçi adayları var.

Bu, onlarca yıldır uzaktan çalışma talebinde bulunan birçok engelli insan için, yani yaklaşık 6 insandan 1’i için, geçerli. ABD'de engelli istihdam oranı, geçen yıl yüzde 21 ile rekor seviyeye ulaştı. Uzaktan çalışma, insanların kendi günlerinin ustaları olmalarına yardımcı olabilir.

Uzaktan çalışmaya geçiş, inişli çıkışlı olacak. Pek çok ofis binası kullanılmaz hale gelecek. Ama hayatın amacı, ticari emlak piyasasını desteklemek değil. İyi yönetildiğinde uzaktan çalışma, ofisleri evlere dönüştürmemize olanak tanıyacak. Yüksek vasıflı işçileri yoksul bölgelere yayabilir.

Çalışanlar, iş piyasası onların aleyhine döndükten sonra bile uzaktan çalışmayı ödüllendirmeye devam edecek. Bu, özellikle başka hiçbir şey bilmeyen 2020 sonrası uzaktan çalışanlar kuşağı için geçerli. Hükümetler, uzaktan çalışmayı teşvik edecek yasalar çıkarırsa, çalışanlar da onlara sandıkta teşekkür edecektir.