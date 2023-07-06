Piyasalarda yeni dönem

Enver ERKAN

Borsa İstanbul'da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte TCMB'nin nasıl bir para politikası uygulayacağı konularındaki belirsizliklerin atlatılmasıyla bir yükseliş hareketini takip ettik.

Seçimlerden sonraki sürece baktığımızda bankalar üzerinde uygulanan regülasyonların bir miktar yumuşatılması ve kademeli ortodoks politikaların uygulanmaya başlanmasına yönelik adımları olumlu karşılamaktayız. Bu adımlarla birlikte döviz kurlarında yaşanan dengelenmenin Borsa İstanbul'da yansıması olarak değerlendirmekteyiz.

Yeni ekonomi ekibi, para birimini desteklemek için devlet bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale etmekten geri adım atıyor. Bu anlayış çerçevesinde yeni ekonomi yönetimi, yürürlükte kalsa bile kamu bankalarının döviz piyasasına müdahale etmesine izin veren bir mekanizma getirmek istemiyor.

Mevcut dolar satışları, döviz kuru dalgalanmalarını telafi eden devlet destekli bir tasarruf programı tarafından yaratılan dolar talebinden kaynaklanmaktadır. Döviz kuru hareketi seçim öncesi alternatif finansal araçlarla büyük ölçüde bastırıldı.

Yeni dönem elbette bu konuda daha liberal bir yaklaşımı beraberinde getirecek ve TL'nin gerçek değerine yaklaşmasını sağlayacak bir durum yaratacaktır. Kuru baskı altında tutan faktörler, bir şekilde ters dolarizasyonu sağlamaya çalışan zorlayıcı önlemlerdi.

İşin diğer tarafından bakıldığında normal hareket, yüksek cari açık, düşük rezervler ve yüksek enflasyon çerçevesinde TL'nin değer kaybetmesidir. Ortodoks politikalar ile ciddi faiz artışlarının gerçekleşmesi muhtemel olsa da, yine de TL'nin kısa sürede dalgalanmasını bekliyoruz.

Atılan adımlar, son 2 yılın koşullarından kademeli bir geçişin başladığını ve adımların yavaş yavaş atılacağını gösteriyor. Faiz artışı beklentilerin altında kalsa da birkaç adımın ilki sayılabilir.

Elbette politika faizi odaklandığımız tek konu değil. Politika faiz artışının yanı sıra mikro ve makroihtiyati çerçevedeki dönüşüm de çok önemli. Strateji bazda düşündüğümüzde ise dengeli bir portföy sepetinde işlem yapılmasının olumlu olacağı görüşündeyiz.