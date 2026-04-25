Savaş sadece petrolü değil pamuğu da vuruyor
Pamuk, nam-ı diğer "beyaz altın", tarih boyunca medeniyetleri giydiren, ekonomileri ayakta tutan ve stratejik önemi hiçbir zaman azalmayan bir emtia olmuştur. Ancak Nisan 2026 itibarıyla küresel pamuk piyasası, sadece bir tarım ürünü olmanın ötesine geçerek jeopolitik gerilimlerin, iklim krizinin ve değişen ticaret rotalarının tam merkezinde yer alıyor.
Bu yazımda, pamuğun tarladan tekstil fabrikasına uzanan yolculuğundaki köklü değişimi, nedenleri ve etkileriyle mercek altına almaya çalışacağım.
2026 yılının ilk çeyreğinde pamuk piyasasını etkileyen en temel dinamik, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve özellikle İran eksenli çatışmalardır. Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik ve deniz trafiğine getirilen kısıtlamalar, küresel ekonomiyi bir "stagflasyon" korkusuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu durumun pamukla bağı, lojistik ve girdi maliyetleri üzerinden kurulmaktadır. Piyasalar jeopolitik ve enerji kıskacı arasında kalmış durumdadır.
Küresel gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'u Hürmüz Boğazı’ndan geçmekte olup Hindistan, Brezilya ve ABD gibi dev üreticiler bu bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı artan gübre maliyetleriyle boğuşmaktadır.
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ise üreticiyi köşeye sıkıştırmış durumda. Brent petrolün varil fiyatının 115 dolar seviyelerine çıkmasıyla birlikte, tarımsal ekipmanlar için hayati olan dizel fiyatları, çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD'de yüzde 75 artış göstermiştir. Bu durum pamuğun üretim maliyetlerini sürdürülemez seviyelere çekmiştir. Bu maliyet baskısı, pamuğun en büyük rakibi olan polyester fiyatlarını da yukarı çekerek tekstil sektöründe genel bir maliyet enflasyonu yaratmaktadır.
Finansal bir kırılma yaşandı
Finansal sıkışma ve piyasada tarihi "Boğa" dönüşü veriler, pamuk piyasasında finansal bir kırılmanın yaşandığını gösteriyor. ABD’li pamuk üreticileri, yüzde 7-8 bandındaki yüksek işletme kredisi faizleri ve düşük fiyatlar nedeniyle uzun süredir negatif kâr marjlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Tarihsel verilere bakıldığında, 1997-2024 yılları arasındaki 28 yılın sadece 4'ünde pamuk üreticisi pozitif getiri elde edebilmiştir.
Ancak Nisan 2026'da piyasada ilginç bir hareketlilik gözleniyor. NY/ICE Mayıs vadeli kontratları 65 cent seviyelerinden 70 cent/lb seviyelerine, Aralık kontratları ise 75 cent/lb seviyelerine tırmanmıştır. En çarpıcı veri ise spekülatörlerin tavrıdır. Nisan 2024’ten bu yana rekor süreli "net kısa" (fiyat düşüşü beklentisi) pozisyonda olan yatırımcılar, 2026 Mart ortası itibarıyla "net uzun" pozisyona geçmiştir. Bu, finansal piyasaların pamuk arzında ciddi bir daralma beklediğinin ve fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğine inandığının en güçlü sinyalidir.
Pamuk dünyasında tarihsel bir bayrak değişimi yaşanıyor. Uzun yıllar dünyanın bir numaralı ihracatçısı olan ABD, bu unvanını Brezilya’ya kaptırmış durumdadır. Brezilya’nın "çift mahsul" (double-cropping) yapabilme yeteneği ve ABD’den 1.8 kat daha yüksek olan verimliliği, ülkeyi küresel pazarın yeni hakimi yapmıştır. Çin’in lojistik yatırımlarıyla desteklenen Brezilya pamuğu, bugün Asya pazarlarında ABD pamuğuna karşı hem maliyet hem de kalite avantajı sunmaktadır. Böylece de Brezilya pamuğu Asya pazarının resmen hakimi olmuş durumdadır.
Öte yandan, ABD’de üretim ciddi risk altındadır. Üretim alanlarının yüzde 94’ünde görülen şiddetli kuraklık, yeni sezon çıktıları üzerinde büyük bir soru işareti oluşturmaktadır. Georgia eyaletinde pamuk ekim alanları, düşük karlılık nedeniyle yerini yer fıstığına bırakmış durumdadır. Ayrıca yüzde 7-8 bandındaki yüksek faiz oranları, üreticinin son 28 yılın 24’ünde olduğu gibi negatif kâr marjıyla çalışmasına neden olmaktadır. Çin'in Xinjiang bölgesinde de ekim alanlarının azalacağı beklentisi fiyatları destekleyen bir diğer unsurdur.
Dünyanın en büyük kullanıcısı olan Çin, üretimini artırsa da (35.8 milyon balya), tekstil fabrikalarında pamuk yerine sentetik fiber (polyester) kullanımına ağırlık vererek ithalat bağımlılığını azaltmaya çalışmaktadır.
Hindistan 24 milyon balya ile gücünü korurken, Avustralya akıllı sulama sistemleriyle üretimini 4.5 milyon balyaya çıkarmayı başarmış durumda gözüküyor.
Türkiye neden üretmiyor ama tüketiyor?
Türkiye, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki tarihsel gücüyle dünyanın en önemli pamuk aktörlerinden biridir. Ancak 2026 verileri, rekabetçiliğimizin ciddi bir testten geçtiğini gösteriyor. Türkiye, üretim hacmi bakımından dünyada ilk sıralarda yer alsa da, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerin teknoloji odaklı düşük maliyetli üretimiyle yarışmakta zorlanmaktadır.
Ülkemiz açısından baktığımızda, 2025/26 sezonu için üretim tahminleri 700 bin ton (3.2 milyon balya) seviyesinde seyretmektedir. İhtiyacımızın yarısını bile üretemiyoruz gibi görünmekte. Ancak bu rakamın arkasında daralan ekim alanları ve ciddi kuraklık baskısı yatmaktadır. Türkiye, tekstil sektörünün ihtiyacı olan pamuğun önemli bir kısmını hala ithal etmek zorundadır. Yerli üretimdeki düşüş, sanayicimizi küresel fiyat oynaklığına ve Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik risklere daha açık hale getirmektedir.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük risk, artan girdi maliyetlerinin üretim şevkini kırmasıdır. Gübre, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış, yerli üreticinin küresel rakipleriyle (Brezilya ve Avustralya) rekabet etmesini zorlaştırmaktadır. Üreticiler, pamuk yerine daha az riskli veya daha yüksek getirili ürünlere (mısır, yer fıstığı) yönelmektedir.
Günümüz itibarıyla yerli pamuk fiyatları, ithal pamuğa göre ton başına daha pahalı durumdadır. Bu fiyat farkı, Türk tekstil sanayicisinin ham madde maliyetini artırmakta ve küresel pazarda rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Türkiye, yüksek maliyetli geleneksel üretim ile küresel piyasanın teknolojik gerçekleri arasında sıkışmış bir görüntü çizmektedir.
Yüksek faiz oranları, üreticinin teknolojik yatırım yapmasını ve işletme sermayesi bulmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, sanayiciyi daha ucuz ve sürdürülebilir olan ithal pamuğa (Brezilya) yöneltmektedir. Yani Türkiye pamukta güçlü bir üretici değil, güçlü bir tüketici hâline geliyor.
Tüketim, teknoloji ve sentetik tehdidi
Tüketim cephesinde de oyunun kuralları yeniden yazılıyor: Çin gibi dev tüketiciler, pamuk fiyatlarındaki belirsizlik ve yüksek maliyetler nedeniyle tekstil fabrikalarında sentetik lif (polyester) kullanımını artırmaktadır. Bu durum, pamuğun pazar payını kalıcı olarak tehdit edebilir.
Avrupa merkezli talep, artık sadece pamuk değil, "düşük karbon ayak izine sahip" veya "geri dönüştürülmüş pamuk" aramaktadır. 2026 yılında sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, pazara giriş biletidir. Türkiye de “Sürdürülebilir Türk Pamuğu” markasını oluşturarak bu niş pazarda liderliğe oynamalıdır.
Avustralya ve Brezilya gibi yapay zekâ destekli verim tahmini, akıllı sulama ve uydu izleme sistemleriyle maliyetlerini düşürürken, geleneksel yöntemlerde ısrar eden üreticiler rekabetçiliğini kaybetmektedir.
Türkiye için stratejik hamle vakti
Beyaz altın, 2026 yılının jeopolitik fırtınaları arasında yönünü bulmaya çalışıyor. Türkiye olarak bizim bu tabloda sadece bir "maliyet mağduru" veya "ithalat bağımlısı" olarak kalmamamız gerekiyor. Stratejik bir yol haritası şarttır. Verimlilik odaklı, iklim krizine karşı dirençli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir markalaşma odaklı üretim modeline geçmek zorundayız.
Bu Türk pamuk sektörü için bir uyanış çağrısıdır.
Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık gübreyi, kuraklık verimi, spekülatörler ise fiyatı vururken; Türkiye'nin pamuk politikasını bir "milli güvenlik meselesi" olarak yeniden kurgulaması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki beyaz altın, sadece bir elyaf değil, bir ülkenin sanayi gücünün ve tarımsal bağımsızlığının simgesidir. 2026'nın bu zorlu nisan ayında bize düşen, değişen küresel denklemde yerli üreticiyi teknolojiyle korumak ve Türk pamuğunun parıltısını yeniden canlandırmaktır.
Mesele sadece pamuk değil. Mesele üretim yapabilmek, toprağı koruyabilmek, sanayiyi sürdürülebilmek ve en önemlisi de kendi hammaddeni kontrol edebilmek. Ham maddeyi kontrol edemeyen, üretimi kontrol edemez.
Eğer Türkiye pamukta bu dönüşümü gerçekleştiremezse, gelecekte tekstil gücünü de tartışmak zorunda kalabilir.
Pamuk sadece bir tarım ürünü mü?
Sormamız gereken asıl soru şudur; pamuk artık bir tarım ürünü olmaktan çıkıp enerji ve finans piyasalarının bir türevi haline mi geldi? Fiyat hareketlerine baktığımızda, tarladaki verimden çok Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin veya Fed'in faiz kararlarının fiyatı belirlediğini görüyoruz. Üreticinin devamlı zarar ettiği bir sistemde, pamuğun geleceği sadece "iyi tarım" ile değil, "akıllı finansal yönetim" ve "teknolojik dönüşüm" ile kurtarılabilir.
