Savaş sadece petrolü değil pamuğu da vuruyor

Pamuk, nam-ı diğer "beyaz altın", tarih boyunca medeniyetleri giydiren, ekonomileri ayakta tutan ve stratejik önemi hiçbir zaman azalmayan bir emtia olmuştur. Ancak Nisan 2026 itibarıyla küresel pamuk piyasası, sadece bir tarım ürünü olmanın ötesine geçerek jeopolitik gerilimlerin, iklim krizinin ve değişen ticaret rotalarının tam merkezinde yer alıyor.

Bu yazımda, pamuğun tar­ladan tekstil fabrikasına uzanan yolculuğundaki köklü değişimi, nedenleri ve etki­leriyle mercek altına almaya çalı­şacağım.

2026 yılının ilk çeyreğinde pa­muk piyasasını etkileyen en te­mel dinamik, Orta Doğu’da tır­manan gerilim ve özellikle İran eksenli çatışmalardır. Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik ve deniz trafiğine getirilen kısıt­lamalar, küresel ekonomiyi bir "stagflasyon" korkusuyla kar­şı karşıya bırakmıştır. Bu duru­mun pamukla bağı, lojistik ve gir­di maliyetleri üzerinden kurul­maktadır. Piyasalar jeopolitik ve enerji kıskacı arasında kalmış durumdadır.

Küresel gübre ticaretinin yak­laşık yüzde 30'u Hürmüz Boğa­zı’ndan geçmekte olup Hindistan, Brezilya ve ABD gibi dev üretici­ler bu bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı artan gübre maliyetleriyle boğuşmaktadır.

Enerji fiyatlarındaki dalgalan­malar ise üreticiyi köşeye sıkış­tırmış durumda. Brent petrolün varil fiyatının 115 dolar seviyele­rine çıkmasıyla birlikte, tarımsal ekipmanlar için hayati olan di­zel fiyatları, çatışmaların başla­dığı 28 Şubat'tan bu yana ABD'de yüzde 75 artış göstermiştir. Bu durum pamuğun üretim mali­yetlerini sürdürülemez seviye­lere çekmiştir. Bu maliyet bas­kısı, pamuğun en büyük rakibi olan polyester fiyatlarını da yu­karı çekerek tekstil sektöründe genel bir maliyet enflasyonu ya­ratmaktadır.

Finansal bir kırılma yaşandı

Finansal sıkışma ve piyasada tarihi "Boğa" dönüşü veriler, pa­muk piyasasında finansal bir kı­rılmanın yaşandığını gösteriyor. ABD’li pamuk üreticileri, yüzde 7-8 bandındaki yüksek işletme kredisi faizleri ve düşük fiyatlar nedeniyle uzun süredir negatif kâr marjlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Tarihsel verilere bakıl­dığında, 1997-2024 yılları arasın­daki 28 yılın sadece 4'ünde pa­muk üreticisi pozitif getiri elde edebilmiştir.

Ancak Nisan 2026'da piyasa­da ilginç bir hareketlilik gözleni­yor. NY/ICE Mayıs vadeli kont­ratları 65 cent seviyelerinden 70 cent/lb seviyelerine, Aralık kont­ratları ise 75 cent/lb seviyeleri­ne tırmanmıştır. En çarpıcı veri ise spekülatörlerin tavrıdır. Ni­san 2024’ten bu yana rekor süreli "net kısa" (fiyat düşüşü beklenti­si) pozisyonda olan yatırımcılar, 2026 Mart ortası itibarıyla "net uzun" pozisyona geçmiştir. Bu, fi­nansal piyasaların pamuk arzın­da ciddi bir daralma beklediğinin ve fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğine inandığının en güçlü sinyalidir.

Pamuk dünyasında tarihsel bir bayrak değişimi yaşanıyor. Uzun yıllar dünyanın bir numaralı ih­racatçısı olan ABD, bu unvanı­nı Brezilya’ya kaptırmış durum­dadır. Brezilya’nın "çift mahsul" (double-cropping) yapabilme yeteneği ve ABD’den 1.8 kat da­ha yüksek olan verimliliği, ülkeyi küresel pazarın yeni hakimi yap­mıştır. Çin’in lojistik yatırımla­rıyla desteklenen Brezilya pamu­ğu, bugün Asya pazarlarında ABD pamuğuna karşı hem maliyet hem de kalite avantajı sunmak­tadır. Böylece de Brezilya pamuğu Asya pazarının resmen hakimi ol­muş durumdadır.

Öte yandan, ABD’de üretim cid­di risk altındadır. Üretim alanla­rının yüzde 94’ünde görülen şid­detli kuraklık, yeni sezon çıktıla­rı üzerinde büyük bir soru işareti oluşturmaktadır. Georgia eyale­tinde pamuk ekim alanları, düşük karlılık nedeniyle yerini yer fıstı­ğına bırakmış durumdadır. Ayrı­ca yüzde 7-8 bandındaki yüksek faiz oranları, üreticinin son 28 yılın 24’ünde olduğu gibi negatif kâr marjıyla çalışmasına neden olmaktadır. Çin'in Xinjiang böl­gesinde de ekim alanlarının aza­lacağı beklentisi fiyatları destek­leyen bir diğer unsurdur.

Dünyanın en büyük kullanıcı­sı olan Çin, üretimini artırsa da (35.8 milyon balya), tekstil fab­rikalarında pamuk yerine sente­tik fiber (polyester) kullanımına ağırlık vererek ithalat bağımlılı­ğını azaltmaya çalışmaktadır.

Hindistan 24 milyon balya ile gücünü korurken, Avustralya akıllı sulama sistemleriyle üreti­mini 4.5 milyon balyaya çıkarma­yı başarmış durumda gözüküyor.

Türkiye neden üretmiyor ama tüketiyor?

Türkiye, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki tarihsel gücüyle dün­yanın en önemli pamuk aktörlerin­den biridir. Ancak 2026 verileri, re­kabetçiliğimizin ciddi bir testten geçtiğini gösteriyor. Türkiye, üre­tim hacmi bakımından dünyada ilk sıralarda yer alsa da, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerin teknoloji odaklı düşük maliyetli üretimiyle yarışmakta zorlanmaktadır.

Ülkemiz açısından baktığımız­da, 2025/26 sezonu için üretim tahminleri 700 bin ton (3.2 milyon balya) seviyesinde seyretmekte­dir. İhtiyacımızın yarısını bile üre­temiyoruz gibi görünmekte. An­cak bu rakamın arkasında daralan ekim alanları ve ciddi kuraklık bas­kısı yatmaktadır. Türkiye, tekstil sektörünün ihtiyacı olan pamuğun önemli bir kısmını hala ithal etmek zorundadır. Yerli üretimdeki dü­şüş, sanayicimizi küresel fiyat oy­naklığına ve Hürmüz Boğazı kay­naklı lojistik risklere daha açık ha­le getirmektedir.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük risk, artan girdi maliyet­lerinin üretim şevkini kırmasıdır. Gübre, enerji ve işçilik maliyetle­rindeki artış, yerli üreticinin küre­sel rakipleriyle (Brezilya ve Avust­ralya) rekabet etmesini zorlaştır­maktadır. Üreticiler, pamuk yerine daha az riskli veya daha yüksek ge­tirili ürünlere (mısır, yer fıstığı) yö­nelmektedir.

Günümüz itibarıyla yerli pamuk fiyatları, ithal pamuğa göre ton ba­şına daha pahalı durumdadır. Bu fiyat farkı, Türk tekstil sanayici­sinin ham madde maliyetini artır­makta ve küresel pazarda rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Türkiye, yüksek maliyetli geleneksel üre­tim ile küresel piyasanın tekno­lojik gerçekleri arasında sıkışmış bir görüntü çizmektedir.

Yüksek faiz oranları, üreticinin teknolojik yatırım yapmasını ve iş­letme sermayesi bulmasını zorlaş­tırmaktadır. Bu durum, sanayiciyi daha ucuz ve sürdürülebilir olan it­hal pamuğa (Brezilya) yöneltmek­tedir. Yani Türkiye pamukta güçlü bir üretici değil, güçlü bir tüketici hâline geliyor.

Tüketim, teknoloji ve sentetik tehdidi

Tüketim cephesinde de oyunun kuralları yeniden yazılıyor: Çin gi­bi dev tüketiciler, pamuk fiyatla­rındaki belirsizlik ve yüksek ma­liyetler nedeniyle tekstil fabri­kalarında sentetik lif (polyester) kullanımını artırmaktadır. Bu du­rum, pamuğun pazar payını kalıcı olarak tehdit edebilir.

Avrupa merkezli talep, artık sa­dece pamuk değil, "düşük karbon ayak izine sahip" veya "geri dö­nüştürülmüş pamuk" aramakta­dır. 2026 yılında sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, pazara gi­riş biletidir. Türkiye de “Sürdürü­lebilir Türk Pamuğu” markasını oluşturarak bu niş pazarda liderli­ğe oynamalıdır.

Avustralya ve Brezilya gibi ya­pay zekâ destekli verim tahmini, akıllı sulama ve uydu izleme sis­temleriyle maliyetlerini düşü­rürken, geleneksel yöntemlerde ısrar eden üreticiler rekabetçili­ğini kaybetmektedir.

Türkiye için stratejik hamle vakti

Beyaz altın, 2026 yılının jeopo­litik fırtınaları arasında yönünü bulmaya çalışıyor. Türkiye olarak bizim bu tabloda sadece bir "ma­liyet mağduru" veya "ithalat ba­ğımlısı" olarak kalmamamız ge­rekiyor. Stratejik bir yol harita­sı şarttır. Verimlilik odaklı, iklim krizine karşı dirençli, sürdürüle­bilir ve izlenebilir bir markalaş­ma odaklı üretim modeline geç­mek zorundayız.

Bu Türk pamuk sektörü için bir uyanış çağrısıdır.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanık­lık gübreyi, kuraklık verimi, spe­külatörler ise fiyatı vururken; Türkiye'nin pamuk politikası­nı bir "milli güvenlik meselesi" olarak yeniden kurgulaması ge­rekiyor. Unutulmamalıdır ki be­yaz altın, sadece bir elyaf değil, bir ülkenin sanayi gücünün ve tarım­sal bağımsızlığının simgesidir. 2026'nın bu zorlu nisan ayında bi­ze düşen, değişen küresel denk­lemde yerli üreticiyi teknolojiyle korumak ve Türk pamuğunun pa­rıltısını yeniden canlandırmaktır.

Mesele sadece pamuk değil. Mesele üretim yapabilmek, top­rağı koruyabilmek, sanayiyi sür­dürülebilmek ve en önemlisi de kendi hammaddeni kontrol ede­bilmek. Ham maddeyi kontrol edemeyen, üretimi kontrol ede­mez.

Eğer Türkiye pamukta bu dönü­şümü gerçekleştiremezse, gele­cekte tekstil gücünü de tartışmak zorunda kalabilir.

Pamuk sadece bir tarım ürünü mü?

Sormamız gereken asıl soru şudur; pamuk artık bir tarım ürünü olmaktan çıkıp enerji ve finans piyasalarının bir türevi haline mi geldi? Fiyat hareketlerine baktığımızda, tarladaki verimden çok Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin veya Fed'in faiz kararlarının fiyatı belirlediğini görüyoruz. Üreticinin devamlı zarar ettiği bir sistemde, pamuğun geleceği sadece "iyi tarım" ile değil, "akıllı finansal yönetim" ve "teknolojik dönüşüm" ile kurtarılabilir.