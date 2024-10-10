Siber güvenlik farkındalık ayında dijital dünyayı güvence altına almak

Hile ve Suistimal Denetimi Uzmanı Fikriye ASLAN

Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olarak belirlenen Ekim ayında her gün önemi giderek artan siber güvenlikle ve güvenlik zaaflarıyla ilgili farkındalık çalışmaları yapılacak. Dijitalleşme ile aynı hızda artan siber suçlar, yakın gelecekte gündemi çok daha fazla meşgul edecek. Bu nedenle siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmak, bireylerin, kurumların ve devletlerin bu konudaki önlemlerini güçlendirmek büyük önem taşıyor.

Siber saldırılar artık sadece büyük şirketleri değil, aynı zamanda küçük işletmeleri ve bireyleri de hedef alıyor. Kimlik hırsızlığı, fidye yazılımları, oltalama (phishing) saldırıları gibi birçok farklı siber tehdit, günlük hayatımızı olumsuz etkiliyor. Bu saldırıların sonuçları, maddi kayıpların yanı sıra kişisel verilerin sızması ve itibar kaybı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilmekte.

Siber Güvenlik Farkındalık Ayı kapsamında hem bireysel hem de kurumsal düzeyde atılabilecek birçok adım var. Güçlü parolalar oluşturmak, şüpheli e-postalara tıklamamak, güncel antivirüs programları kullanmak, yazılımları düzenli olarak güncellemek gibi basit önlemler bile siber saldırılara karşı önemli bir kalkan görevi görüyor.

Ama her şeyden önemlisi artık hayatımızda böyle bir tehdit olduğunun farkında olmak.

Hile ve suistimal insanın olduğu her yerde vardı ve var olmaya devam edecek. Teknolojinin gelişimi insanları, kurumları ve firmaları hile ve suistimale karşı daha da savunmasız hale getiriyor. Kendimizi siber zorbalığa ve suçlara karşı korumak için hepimiz yazılımcı ya da teknoloji uzmanı olacak değiliz. Toplumu koruyacak güçlü yasal düzenlemelere ve kesintisiz sürecek eğitimlere ihtiyaç var. Buna karşın her zaman siber suçlar işlenmeye devam edecek. İşte orada da güçlü denetimin ve detaylı incelemelerin devreye girmesi gerekiyor. Artık siber suçlara karşı yapılacak denetimler ayrı bir başlık olarak denetim mevzuatının içine girdi. Bu sebeple pek çok denetim firması siber güvenlik uzmanları istihdam etmeye başladı. Ancak denetimin bir numaralı kuralı zarara uğramadan tedbirin alınmasıdır. İşte bu sebeple biz de hizmet verdiğimiz herkesi bu tip eğitimler için uyarıyoruz. Küçük tedbirlerle büyük zararların önüne geçmek mümkün. Ayrıca yine aynı şekilde küçük bir dijital veriyi incelemekle, büyük bir hilenin izini bulmak da mümkün. Bu sebeple teknolojiyi sadece teknoloji uzmanlarının işi olarak görmemek gerek.

Siber güvenlik herkesin farkında olması gereken bir konu. Bunun için:

. Mobil cihaz güvenliği: Akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz ve diğer mobil cihazlarımız, kişisel verilerimizin depolandığı önemli araçlardır. Bu cihazları güvenli tutmak için şifreleme kullanmak, uygulamaları güvenilir kaynaklardan indirmek ve işletim sistemini güncel tutmak gerekmektedir.

. Sosyal medya güvenliği: Sosyal medya hesaplarımız, siber saldırganlar için önemli bir hedef haline gelmiştir. Güçlü parolalar kullanmak, gizlilik ayarlarını dikkatlice yapmak ve şüpheli hesapları takip etmek büyük önem taşımaktadır.

. Bulut depolama güvenliği: Bulut depolama hizmetleri, verilerimizi saklamak için kullanışlı bir yöntem olsa da bu hizmetlerin güvenliği konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Güçlü parolalar kullanmak, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek ve verilerin şifrelendiğinden emin olmak önemlidir.

. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) cihazlarının güvenliği: Akıllı ev cihazları, giyilebilir teknolojiler ve diğer IoT cihazları, hayatımızı kolaylaştırsa da siber saldırılara karşı savunmasız olabilirler. Bu cihazların güvenlik ayarlarını kontrol etmek ve üreticilerin güncellemelerini uygulamak gerekmektedir.

