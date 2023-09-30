Şirketinizde takım potansiyelini ortaya çıkartmak

Gerek dünyada gerek Türkiye’de, iş dünyasının temel sorunlarından bir tanesi takım çalışması konusudur. 1990’ların sonundan bu yana iş ve yönetim alanında çok çalışılan, çözüm aranan bir konu olarak takım çalışması zafiyetleri her türden organizasyonda, her sene büyük operasyonel ve mali kayıplara yol açmaktadır. Bu hafta seçtiğimiz kitap, takım çalışması konusunda harika fikirler ve öneriler ortaya koyan Patrick Lencioni’nin “Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı” kitabı. Herhangi bir organizasyonda takım çalışmasını güçlendirmek isteyen, takım yöneten ya da takım üyesi olanların mutlaka okumasını öneriyorum.

Kitap hakkında

Kitap yönetimle ilgili tipik bir kitap değil. Ekip geliştirme ve organizasyon etkinliği konularında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasının kurucusu olan Lencioni, fikirlerini kurgusal bir öykü ile paylaşıyor. Hikaye özetle Kathryn Petersen'in kurgusal DecisionTech şirketinde sağlıklı bir iş ortamı yaratma çabalarını anlatıyor. Olay örgüsü ilerledikçe, yöneticilerine Ekibin 5 Temel Aksaklığı Modeli'nden bahsediyor ve ekibin başarısız olmasının nedeninin bu işlevsizlikler olduğunu söylüyor.

Bu 5 aksaklık şunlar:

İşlev bozukluğu 1: Güven eksikliği

Temel işlev bozukluğu, ekip üyeleri arasında güven eksikliğidir; üyeler birbirlerine karşı hassas olmaya isteksiz olduklarında ortaya çıkan bir boşluktur. Bu eksiklik, güvene dayalı bir ekip atmosferi oluşturmanın ayrılmaz bir parçası olan güçlü ilişkilerin gelişmesini engeller.

Liderlik, ekip üyelerinin fikirlerini ifade etme, hatalarını kabul etme ve yardım isteme konusunda kendilerini güvende hissettikleri bir ortamı teşvik etmelidir. Düzenli ekip kurma egzersizleri ve açık, şeffaf iletişim, güveni teşvik etmede ve hassasiyet duvarlarını yıkmada çok önemlidir.

İşlev bozukluğu 2: Çatışma korkusu

Güven eksikliği nedeniyle ekipler çatışma korkusu yaşar, anlaşmazlıklardan kaçınır ve yapay bir uyum sağlar. En iyi çözümlere ulaşmak için sağlıklı tartışmalar şarttır ve bunlardan kaçınmak sadece yetersiz karar almaya yol açar.

Liderler, farklı görüşlerin teşvik edildiği ve saygı duyulduğu bir ortam yaratmalıdır. Bu yapıcı anlaşmazlık atmosferi daha sağlam tartışmalara yol açar, yenilikçi çözümleri teşvik eder ve ekip bağlarını güçlendirir.

İşlev bozukluğu 3: Bağlılık eksikliği

Çatışmadan kaçınmanın bir yan ürünü de belirsizlik ve net bir yönlendirme eksikliğidir. Ekip üyeleri fikir beyan etmediğinde, kararlara katılmazlar ve bu da kararlara gönülsüzce bağlanmalarına yol açar.

Ekip üyelerini açık diyaloglara dahil ederek her sesin duyulmasını, kararların net olmasını ve desteklenmesini sağlayın. Bu kolektif bağlılık, ekipleri uyumlu bir vizyon ve gelişmiş bir moral ile hedeflerine doğru ilerletir.

İşlev bozukluğu 4: Hesap verebilirlikten kaçınma

Bağlılık olmadan, hesap verebilirlikten kaçınılır. Net hedeflerden ve katılımdan yoksun olan ekip üyeleri, çatışma korkusuyla birbirlerini sorumlu tutmaya isteksiz hale gelir ve standartların aşınmasına neden olur.

Ekip üyelerini birbirlerini sorumlu tutmaya teşvik etmek standartları güçlendirir ve daha kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Karşılıklı hesap verebilirlik kültürü, ekibi ortak hedeflere yönlendirir ve kolektif sorumluluk duygusunu besler.

İşlev bozukluğu 5: Sonuçlara dikkatsizlik

Önceki işlev bozukluklarının doruk noktası, kolektif başarıdan ziyade bireysel ihtiyaçlara ve hedeflere odaklanmaktır. Bireyci zihniyetler tarafından parçalanmış ekipler, kapsayıcı hedeflere ulaşmak için mücadele eder ve kolektif sonuçların ikincil önemde görülmesini sağlar.

Ekibin başarısının her şeyden önemli olduğu sonuç merkezli bir yaklaşımın teşvik edilmesi, bireysel hedefleri kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirerek ortak zaferlere doğru simbiyotik bir yolculuk sağlar.

Uygulayıcılara öneriler

Lencioni'nin içgörülerinin önemi, sadece işlev bozukluklarını anlamanın ötesinde, ekip çalışmasını yeniden canlandırmak için çözümleri aktif olarak uygulamakta yatmaktadır.

Düzenli takım değerlendirmeleri yapın: Düzenli değerlendirmeler, mevcut işlev bozukluklarını tespit etmeye ve bunları ele almak için özel stratejiler geliştirmeye yardımcı olarak ekip dinamiklerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.

Ekip oluşturma faaliyetlerine yatırım yapın: Düzenli toplantılar ve ekip olma egzersizleri, güven ve dostluğu beslemede, açık iletişim ve karşılıklı saygı için zemin hazırlamada etkilidir.

Açık hedefler ve standartlar belirleyin: Hedefleri netleştirmek ve açık standartlar belirlemek ekip çabalarını kolaylaştırır, bağlılığı güçlendirir ve hesap verebilirliği teşvik ederek ortak amaçların peşinde birleşik bir cephe oluşturur.

Açık diyaloğu ve geri bildirimi teşvik edin: Açık iletişim ve yapıcı geri bildirim kültürü, sağlıklı tartışmaları teşvik etmek ve fikirleri rafine ederek ekibi en uygun çözümlere yönlendirmek için hayati önem taşır.

Kolektif başarılara öncelik verin: Ortak bir vizyonu teşvik etmek ve bireysel başarılardan ziyade kolektif başarıları kutlamak ekibin moralini yükseltir ve bireysel çabaları kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirir.