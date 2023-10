Şirketinizin sağlığı her şeyden önemli!

Bu hafta Patrick Lencioni’nin çok faydalandığım diğer bir kitabını ele alacağım. Kitabın adı “The Advantage”. Türkçe çevirisine rastlamadım, okumak isteyen İngilizcesini okumak durumunda. Lencioni, bir şirketin başarısındaki en önemli faktörün kurumsal sağlık olduğunu savunuyor. Ona göre kurumsal sağlık, bir gün iş dünyasındaki diğer tüm disiplinleri geride bırakarak en büyük gelişim ve rekabet avantajı fırsatı haline gelecek.

Çok sayıda lider günümüzde rekabet avantajı arayışlarını pazarlama, strateji ve teknoloji gibi geleneksel ve büyük ölçüde tükenmiş alanlarla sınırlarken, Lencioni farklı düşünmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Daha akıllı olmaya çalışmak yerine, liderlerin ve kuruluşların odak noktalarını daha sağlıklı olmaya kaydırmaları gerektiğini, böylece zaten sahip oldukları fazlasıyla yeterli zekâ ve uzmanlıktan yararlanabileceklerini ileri sürüyor. Bu tür düşünceyi provoke eden kitapları seviyorum, çünkü bize kendi şirketlerimize farklı bir gözle bakmayı sağlıyor. Lencioni, sağlıklı bir organizasyonun benzerlerinden daha iyi performans göstereceğini vurgulamaktadır. Kurumsal sağlık, bir kurumun kültür, strateji, operasyonlar ve yönetim gibi bileşenlerinin birbirine uyumunu ifade eden bir deyimdir. Kurumun bir bütün olarak açık ve tutarlı bir şekilde işleyebilmesi için bu bileşenlerin hepsinin birbirine uyması gerekir. Sağlıklı bir organizasyonda politika ve karmaşa yoktur. Aksine yüksek moral, yüksek üretkenlik ve düşük iş gücü sirkülasyonu vardır. Bu faktörler, pazardaki zorluklar veya değişimler ne olursa olsun, şirketin adaptasyonunu kolaylaştırır. Lencioni'ye göre sağlıklı olmak, işletme zekasından üstündür, çünkü işletme zekası gerekli olsa da, bu zekayı güçlendirecek ve sonuçlara dönüştürecek olan kurumsal sağlıktır.

Kurumsal sağlık için 4 disiplin

Sağlıklı bir organizasyon oluşturmak için iş liderleri dört disipline odaklanmalıdır: Uyumlu bir liderlik ekibi oluşturun: Kurumsal sağlığın temeli uyumlu bir liderlik ekibidir (tepe yönetim ve orta kademe yönetim). Liderlik ekibi üyeleri birbirlerine karşı şeffaf ve açık olduklarında, yapıcı tartışmalara girdiklerinde, kararlara bağlı kaldıklarında, birbirlerini sorumlu tuttuklarında ve kolektif sonuçlara odaklandıklarında uyum sağlanır.

Netlik yaratın: Sağlıklı bir kurumda liderlik ekibi kurumun amacı, değerleri, stratejisi ve hedefleri konusunda netliğe sahiptir. Altı kritik sorunun cevabını açıkça ifade edebilmelidirler: Neden varız? Nasıl davranıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl başarılı olacağız? Şu anda en önemli olan nedir? Ve kim ne yapmalı?

Netlik konusunu vurgulayın ve iletin: Netlik sağlandıktan sonra, kuruluşun yönünü ve değerlerini belirlemek yeterli değildir. Liderlerin bu hususları örgüte tekrar tekrar ileterek, her platformda vurgulayarak bunların kurumun her üyesi tarafından içselleştirilmesini ve anlaşılmasını sağlamaları gerekir. Bu noktada bolca tekrar çok önemlidir; bol tekrar anlayışı ve uyumu teşvik eder.

Netliği güçlendirin: İşe alma ve işten çıkarmadan performans değerlendirmeleri ve karar almaya kadar kurumdaki her şey bu netliği desteklemeli ve pekiştirmelidir. Sistemler ve süreçler altı kritik soruya verilen yanıtlarla tutarlı olmalıdır.

Bu sistemde toplantıların önemi

Çoğu profesyonel yoğun toplantılardan hazzetmezken, Lencioni toplantıların kurumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesindeki önemini vurguluyor. Ancak tüm toplantılar elbette eşit önemde değil. Ayrıca verimli toplantılar gerçekleştirmek gerekiyor. Lencioni dört tür toplantıdan oluşan bir toplantı gerçekleştirme yapısı öneriyor: günlük check-in toplantıları, haftalık taktiksel toplantılar, amaca özel toplantılar ve üç aylık şirket dışı gözden geçirme toplantıları. Her birinin bir amacı var ve iletişimin kuruluş genelinde etkili bir şekilde akmasını sağlıyorlar.

Model mümkün olan en yoğun şekilde uygulanırsa; check-in toplantıları her gün 10 dakika, haftalık taktik toplantılar her hafta 2 saat, aylık amaca özel toplantılar her ay 6 saat ve gelişimsel gözden geçirme toplantılarında her çeyrekte 2 gün şeklinde gerçekleştirilir.

Bir şirketin gerçekten sağlıklı olabilmesi için en üst düzey liderinin kurumsal sağlığın önemine inanması ve bunu her şeyin önüne koyması gerekir. Liderler zor durumlarla yüzleşmeye hazır olmalı ve davranış, adanmışlık ve kurumun değerlerine bağlılık açısından rol model olmalıdır. Ne kadar cazip olursa olsun, liderler iletişim ve netliğin pekiştirilmesi sorumluluğundan kaçmamalı ya da bu sorumluluğu devretmemelidir. Bunun yerine, organizasyon genelinde çalışanlara neyin önemli olduğunun sürekli ve tekrar tekrar hatırlatılmasını sağlamak için yorulmak bilmeyen bir rol oynamalıdırlar.

Kurumsal sağlık modelini nasıl uygulamaya alırsınız?

Lencioni, kitapta bu felsefenin hayata geçirilmesi için rehberlik sağlayan ilkeler sunuyor. Yolculuk, kuruluşun mevcut sağlığının değerlendirilmesiyle başlıyor. Ardından liderlik ekibi kendi aralarında uyum oluşturma çalışmaları yürütüyor. Liderlik ekibi ancak uyum sağladıktan sonra kurum çapında netlik yaratmaya çalışmaları başlatılıyor.