Sosyal Detoks

Siyasetin sosyal medyayı her kesimden işgal etmesiyle birlikte, daha önce olduğu gibi yine sosyal medya kullanımı üzerine düşünmeye başladım. Daha önce de pek çok kez bu mecraları biraz olsun kısıtlamayı düşünmüştüm. Tekrar, orta vadeli bir sosyal medya detoksu yapmaya karar verdim. Bunun için üyesi olduğum tüm sosyal medya platformlarını askıya aldım.

Biliyorsunuz bugünün dünyasında var olmanın karşılığı bu platformlardan en az birine üye olmaktan geçiyor. Ben bir süre de olsa var hayalet olmayı seçtim. Bunu yaptıktan sonra tahmin edeceğiniz gibi ekran süremde ciddi bir azalma söz konusu oldu. İlk günlerde bir boşluğa düştüğümü itiraf etmem gerekiyor. Lakin sosyal medya kısıtına alıştıktan sonra enerjimin arttığını ve yapmayı hep ertelediğim işleri daha kolay yapabilmeye başladığımı fark ettim.

-Uzayıp giden okuma listeme daha fazla yoğunlaşabildim.

-Arkadaşlarıma ve aileme daha fazla vakit ayırabildim.

Bu platformların en belirgin özelliği kesinlikle vaktimizden çok büyük bir pay almaları.

*** Çok sevdiğiniz bir hobinizle en son ne zaman ilgilendiğinizi düşünün. Eğer yakın bir tarih veriyorsanız sizi şanslı kesim olarak ilan etmek istiyorum. Fakat çok uzun zaman öncesine gidiyorsanız ekran süreniz ve sosyal medya alışkanlıklarınız üzerine düşünmenin zamanı gelmiş demektir.

“Sosyal Medya” Olmadan 7 Gün

Detoksumun detayları üzerine konuşmanın sizi cesaretlendireceğini düşünüyorum. Bu işe başlarken çok zorlanacağımı düşünüyordum ancak aksine yeniden doğduğumu hissettim.

*İlk gün uyandığımda elim doğal bir refleksle doğrudan telefonuma gitti. Telefonumda üzerine tıklayabileceğim hiçbir sosyal medya ikonu görmeyince bir süre boş bir şekilde telefon ekranıma baktım. Sonra aklıma haftalardır orta sehpamda gezdirdiğim kitabım geldi ve çok uzun bir süre sonra güne kitap okuyarak başladım.

* İkinci gün, ilk güne oranla biraz daha farkındalıkla geçti diyebilirim. Uyandığım gibi elim yine telefona gitse de bu sefer amacım daha farklıydı; haber sitelerini ve ajansları hızlıca tarayarak ve takip ettiğim birkaç teknoloji sitesine bakarak güne başladım.

* Üçüncü günde sosyal medyayı çok fazla aramadığımın bilince vardım. O günün ardından bir haftayı tamamlayana kadar her gün uzun zamandır yapmak istediğim ama bir türlü vakit bulamadığım işlere yöneldim.

Meditasyona tekrar vakit ayırmaya başladım ve sahil yürüyüşlerimi sıklaştırdım. Meditasyonun ruhuma verdiği dinginliği ve huzuru tekrar keşfettim. Bir haftanın sonunda gerçekten kendini baştan yaratan bir Furkan haline gelmiştim.

Bu mecraları kullanırken daha bilinçli olacağıma inandığım için ve ne kadar yol aldığımı görebilmek açısından, hesaplarımı tekrar aktif ettim. Bugün geldiğim noktada, gerçek anlamda artık sosyal medya beni değil ben sosyal medya kullanımımı yönetir hale geldim. Denemeye değer bir deneyim oldu benim için.

TikTok Çıkmazı

TikTok batı dünyasında gençlerin vaktini çalan, onları tabiri caizse aptallaştıran ve yanlış bilgi yayan bir platform olarak görülüyor. İşin Çin tarafına baktığımızda ise TikTok bir eğitim ve kültüre katılım aracı olarak değerlendirilmekte. Bu iş artık bireysel kullanıcı boyutundan çıkmış ve devletler tarafından tartışılır hale gelmiş durumda. Özellikle Amerika TikTok uygulamasını bir tehdit olarak algılıyor.

Bunu ise Amerikan vatandaşlarının verilerinin farklı bir devletin elinde olmasına dayandırıyor. Bu durum bana hangi tarafın haklı olduğunu düşündürmekten ziyade “savaş” dediğimiz kavramın artık siber dünyaya taşındığını ve farklı bir boyut kazandığını ima etti. Kim bilir belki de 3. Dünya Savaşı diyeceğimiz şey siber dünyada gerçekleşir.

Atlas Space ve The American Metaverse Awards

Türk markası Atlas Space bu yıl ilk kez düzenlenen “The American Metaverse Awards” organizasyonunda Amerikanın en iyi VR/XR/AR şirketi oldu. Konuyla alakalı açıklama yapan Atlas Space CEO’su Ahmet Burçin Gürbüz, “Belki de bu ödülün en değerli taraflarından biri, ödüle yönelik herhangi bir özel bir çalışma yapmadan, ortaya koyduğumuz işlerin hem kitleler hem de özel jüri tarafından değerlendirilerek seçilmesidir.” demiş. 100’den fazla şirketin 19 farklı kategoride yarıştığı bu ödüllerde birinci olan marka takdiri hak ediyor.

Kısa Kısa…

-Tarihte ilk kez bir atomun "röntgeni" çekildi.

-NASA, UFO’lara ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

-Elon Musk'ın beyin çipi firması Neuralink, insanlı denemeler için onay aldı

-Avrupa Birliği, AB sınırları içerisindeki kullanıcıların verilerini ABD’ye aktardığı gerekçesiyle Meta’ya3 milyar dolar ceza kesti.

-Nvidia yeni yapay zekâ ürünlerini tanıttı.

-Konkordato ilan eden BiSu, DrinkGo ile işbirliğine gitti

-Netflix, şifre paylaşımını ABD ve Birleşik Krallık'ta yasakladı.

Yatırım Alanlar:

-Yerli platform Popile, 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

-Hücresel ve genetik terapiler üzerine çalışan ElevateBio, 401 milyon dolar yatırım aldı.

-Yapay zekâ ile yenilenebilir enerjiyi dijitalleştiren Werover, 350 bin dolar yatırım aldı.

-Taşınma hizmeti sunan yerli girişim eTaşın, 365 bin dolar tohum yatırım aldı.

- Yerli geliştirici gamegine 5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı.

