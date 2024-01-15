Spot Bitcoin ETF onaylandı, peki ya şimdi ne olacak?

Ali EŞELİOĞLU

Kripto paralar için bu hafta dönüm noktası oldu ve SEC, Spot Bitcoin ETF’leri onayladı. Gündemi ana maddelerinden olan, onay umudu bile Bitcoin’e yeşil mum yaktıran ETF’lerin onayı, bugün artık bir “milat”. Sürecin başından bu yana Bitcoin ETF’leri anlatmak gerekirse, ETF’lerin geçmişi 15 yıllık Bitcoin ağının kurulmasına çok yakın, çünkü ilk ETF başvurusu 2013 yılına kadar gidiyor.

Spot Bitcoin ETF’sinin tarihi, Winklevoss ikizlerinin Temmuz 2013’te bir Bitcoin borsa yatırım fonu için başvuruda bulunması ile başlıyor.

Bu girişim o dönem için oldukça radikaldi ve başarıya ulaşmamıştı, ancak vizyoner kardeşler ellerinde bulunan 70 bin Bitcoin ile Bitcoin milyaderi olmuşlar. 2013’te sonra SEC, 2021 yılına kadar birçok başvuruyu reddetmiş, 2021 yılında ise ProShares’in vadeli BTC ETF’si kabul etmiş, BITO kısaltmasını kullanan ETF, Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) işlemlere açılmıştı. Vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC’e birçok varlık yönetim şirketi başvuruda bulundu.

En dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock’un başvurusuydu. VanEck ve Fidelity gibi diğer şirketlerin başvuruları ile spot ETF başvurusu kısa sürede dokuza ulaştı. Daha sonra da Grayscale, Trust olarak tanımlanan ve GBTC kısaltmasını kullanan fonun spot ETF’ye dönüştürülmesi, Hashdex ise vadeli Bitcoin ETF’sinin spot ETF’ye dönüştürülmesi için başvuruda bulunmuştu.

Böylece SEC’e 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusu yapılmış oldu. Süreç boyunca yaşananlar, SEC Başkanı Gensler’in sektörü etkileyen açıklamaları, ertelenir mi derken SEC, 10 Ocak’ta piyasaların kapanış saatinden sonra “Spot BTC ETF onay” kararını açıkladı ve sektörün miladı oldu.

Bu, 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı olan ve yatırımcısını mutlu eden Bitcoin’in kendi rüştünü ispatıdır. Karar nasıl alınmıştı? Beş üyeli komisyonda karar oy çokluğuyla alınmıştı; SEC Başkanı Gary Gensler ile üyeler Hester Pierce ve Mark T. Uyeda olumlu, üyeler Caroline A. Crenshaw ve Jamie Lizarraga olumsuz oy kullandı.

Spot Bitcoin ETF’ler ne işe yarayacak? Artık hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar, ABD’de borsalar üzerinden alım-satım yapabilecek; yatırımcılar, kripto para borsalarında işlem açmadan, fonlar aracılığıyla bu varlıklara ulaşabilecekler. İşleme açılan 11 spot Bitcoin ETF’si farklı borsalarda kullanıcılara sunuldu.

Bitwise, Hashdex ve Grayscale şirketlerinin başvuruları New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Valkyrie ve iShares başvuruları Nasdaq, ARK 21 Shares, Fidelity, Wisdomtree, Invesco, VanEck ve Franklin’in başvuruları Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) üzerinden işlemlere açıldı. Yazıyı hazırlarken sürekli borsa listeleme haberleri akışa düşüyor.

BTC ETF’lerinin saklanması görevini kripto para kuruluşları üstleniyor. Hashdex ETF’sini BitGo, VanEck ETF’sini Gemini saklayacakken, Fidelity saklama hizmetini yine kendi platformu üzerinden sağlayacak. Diğer 8 borsa yatırım fonu için saklama görevini ise kripto para borsası Coinbase üstlenecek. Değerli Okurlar, Bitcoin ETF’lerin onaylanması sektör için çok büyük anlam taşıyor.

SEC’te sırada bulunan VanEck, ARK 21Shares ve Hashdex şirketlerinin Spot Ethereum ETF başvurularının önü açılmış oluyor. Beklentimiz bu başvuruların da 2024 yılı içinde onaylanabileceği yönünde. İlk işlem gününde spot Bitcoin ETF’ler, Yahoo Finance verilerine göre, 10 spot Bitcoin ETF’sinin toplam ilk gün işlem hacmi 4,5 milyar doları aştı. Bu hacimde, BlackRock, Grayscale ve Fidelity’nin ETF’leri toplam hacimlerde en üst sırada yer aldı.

BlackRock’ın Bitcoin ETF’i, iShares Bitcoin Trust (IBIT), en çok işlem gören fonlardan biri olarak 1 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle grubun toplam hacminin %22’sini oluşturdu. Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i FBTC, ilk gününde 685 milyon dolar işlem hacmi gördü.

Grayscale’in Bitcoin ETF’i, GBTC altında 2,2 milyar dolar toplam hacim kaydedildiğini görüyoruz. ProShares Vadeli İşlem Bitcoin ETF’i (BITO) da kendi işlem aktivitesi rekorunu kırarak, gün içinde 2 milyar doların üzerinde toplam hacme ulaştı.

JP Morgan raporuna göre, ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerin büyük miktarda yeni sermaye çekmesi beklenmiyor ve mevcut kripto para araçlarından 36 milyar dolara kadar fon çekilebileceği ifade ediliyor.

Bu rakamlar bize özellikle beklenen boğa sezonunun başlayabilmesi için fon alması beklenen kurumsal yatırımcıların bir an önce sıcak para akışı sağlaması gerektiğini gösteriyor. Ancak o zaman tahtalarda beklenen yeşil mumlar kalıcı olabilir, Bitcoin boğası ve beklenen rekor rakamlar gerçekleşebilir.