Sürdürülebilir ekonomi için yaşayan bir doğa gerekir

Aslı DEDE

Gezegenimizde insan yaşamının sağlıkla sürmesi için bir sistem dönüşümüne ihtiyacımız var. Bütünsel bakışla ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir “sürdürülebilir yaşam kültürü” oluşturmamız gerekiyor. Kültürel dönüşüm için iki etkili anahtarımız “Eğitim ve İletişim.” Kültür “toplumun ortak değer, inanç, düşünce, davranış ve yaşam biçimi” olarak tanımlanır. Öğrenilir, durağan değildir, aktarılır, varlığı toplumsal yaşama bağlıdır ve tarih boyunca sürekli değişir.

Kültürel ögeler geçmişten gelir ve değişerek geleceğe taşınır. Kültür ve iletişim iç içe ve birbirini besleyen iki kavram. Kültürün varlığı için ortak iletişim diline, iletişimin varlığı için de ortak kültüre ihtiyaç var. İşte bu nedenle kültürel değişimde “sürdürülebilirlik iletişimi” çalışmalarının etkisi çok önemli. Her kurum çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, tüm paydaşları ile dönüşüm için güçlü bir etki alanı sunuyor. Gezegenin geleceği için kurumların yapacağı çok yönlü iletişim çalışmaları oldukça değerli.

İletişimde öncelik “kurum kültürü”

Samimi ve inandırıcı iletişimin yolu ise kurum kültüründe sürdürülebilirlik ilkelerinin temel değerler arasına alınmasından geçiyor. Öncelikli hedef, tüm paydaşların konuyu iyi algılamasını, iş süreçlerinde ve yaşam biçimlerinde bu ilkeleri uygulanmasını sağlamak. Deneyimsel öğrenme araçları, eğitimler, atölyeler, sosyal etki projeleri ve gönüllülük çalışmaları ile tüm paydaşları bu yolda harekete davet etmek.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefleri için yasal düzenlemeler, teknolojik yenilikler ve inovatif fikirler elbette gerekli. Ancak biliyoruz ki, tüm bunların uygulanabilmesi “düşünce biçimi değişimi ve yeni bir kültür” oluşmasına bağlı. Ekonominin geleceği ve gerçek dönüşüm için kurumlar, hedeflerine yönelik teknik düzenlemeler ile eş zamanlı olarak kapsayıcı eğitim ve iletişim çalışmaları yapmalılar.

Duygulardan davranışlara sürdürülebilirlik

Geçtiğimiz ay uluslarası bir ilaç firmasının dönem sonu toplantısında tüm çalışanlarla Sürdürülebilirlik Zekası Outdoor Oyunu oynadık. Mevsim kış, yer Antalya. Hava zaman zaman yağmurlu olmakla birlikte yürümeye uygun. Takımlar kapalı alanda üç gün süren toplantılardan sonra oyun sırasında doğada yürüdüler, koştular ve sürdürülebilirlik için yeni fikirler geliştirdiler. Duygular davranışları başlatır, sürdürür ve yönlendirir. Davranış değişikliği için her yaşta doğa sevgisini geliştirmenin etkili olduğunu düşünüyorum. Ekiplerinizle doğada daha çok zaman geçirin. Bu sırada günlük yaşamlarınızı gözünüzde canlandırın.

Bu yaşam konforunu size gezegenin kaynaklarının sağladığını hatırlayın. Kaynakların tükenmemesi; çevresel, sosyal, ekonomik dengeye bağlı. Ekosistemin dengesini fark edin. O sistemin bir parçası olduğunuzu hissedin. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yaşayan Gezegen Raporu’na göre, omurgalı türlerin popülasyonları 50 yıldan daha kısa sürede %69 azaldı. Ve unutmayın ki, sürdürülebilir bir ekonomi için yaşayan bir doğa gerekir.