Tamamen yapay zekâya yönelmek isteyen şirketler

Michelle TOH (CNN Business yazarı)

Huawei, tamamen yapay zekâ üzerine yoğunlaşmak isteyen şirketler listesine katıldı. Çin teknoloji ve telekomünikasyon devi, yaklaşık 10 yıldır ilk kez çarşamba günü yeni stratejik yönünü açıkladı ve odağını yapay zekâya kaydıracağını söyledi.

Daha önce şirket, 20 yıllık dönem boyunca sırasıyla bulut bilişime ve fikri mülkiyete öncelik vermişti. Huawei'nin Dönüşümlü Başkanı ve Finans Müdürü Meng Wanzhou, duyuruyu Şanghay'da bir şirket etkinliği sırasında yaptı.

Şirket yaptığı açıklamada, “Yapay zeka ivme kazandıkça ve sektör üzerindeki etkisi büyümeye devam ettikçe, Huawei'nin Tüm Zekâ stratejisi, tüm sektörlerin yeni stratejik fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için tasarlandı" dedi.

Meng, yaptığı konuşmada Huawei'nin "Çin için sağlam bir bilgi işlem omurgası ve dünya için başka bir seçenek oluşturmaya kararlı olduğunu" söyledi. Ayrıntılı bilgi vermeden, "Nihai hedefimiz, farklı endüstrilerin çeşitli yapay zeka bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır" diye ekledi.

Huawei'nin kararı, bu ayın başında Çinli teknoloji devi Alibaba'nın yapay zekaya öncelik verme yönünbdeki benzer hamlesini takip ediyor. Japon SoftBank gibi diğer şirketler de uzun zamandır hızlı gelişen teknolojiye daha fazla odaklanma niyetinde olduklarını açıkladılar ve bu yıl GPT-4 gibi platformlara duyulan heyecan nedeniyle daha fazla işletme bu kervana katıldı.

Huawei'nin stratejik güncellemesine ilişkin haber, Çin'in ABD'ye karşı ileri sürdüğü iddialarda şirketten bahsedildiği gün geldi. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, Washington'u yaklaşık 15 yıl önce Huawei sunucularına sızmakla suçladı. Özellikle ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) "Çin'in önemli veri kaynaklarını çalmak amacıyla Çin'e defalarca sistematik ve platform tabanlı saldırılar düzenlediğini" iddia etti.

Huawei, iddialar hakkında yorum yapmayı reddederken, NSA yorum talebine yanıt vermedi. İddialar özellikle dikkate değer çünkü ABD'li yetkililer uzun süredir şirketin teknolojisinin işlettiği ağları gözetlediğinden ve bunu şirketle ticareti kısıtlamak için gerekçe olarak kullandığından şüpheleniyorlardı. Huawei, Çin hükümetinden bağımsız çalıştığını söyleyerek iddiaları şiddetle reddetti. 2019'da Huawei, ihracatı ABD hükümeti lisansı olmayan belirli kuruluşlarla kısıtlayan ABD "varlık listesine" eklenmişti.

Ertesi yıl ABD hükümeti, Huawei'yi ABD teknolojisini kullanan çip tedarikçilerinden ayırmaya çalışarak, bu sınırlamaları genişletti. Son haftalarda Huawei, yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdükten sonra ABD-Çin gerilimlerini yeniden artırdı. Huawei’nin geçen ay en son amiral gemisi cihazı olan Mate 60 Pro'yu piyasaya sürmesi ABD’de bir soruşturma açılmasına neden oldu. Telefonu inceleyen analistler, telefonun 5G çipi içerdiğini söyleyerek, Huawei'nin Amerikan ihracat kontrollerinin üstesinden gelmenin bir yolunu bulmuş olabileceğini öne sürdü.