Tarımın yoğun gündemi
Fastfood gibi hızlı tüketilen sosyal medyanın kirli bilgilerini; uzun, sıkıcı ve fazla ciddi raporlara tercih ettiğimizden, sıklıkla dezenformasyon kurbanı oluyoruz. Ayrıca, olumsuz haberlere çokça maruz kaldığımızdan, bu yazımda, tarım gündeminde öne çıkan bazı önemli ve olumlu konulara dikkatinizi çekmek istiyorum.
Stratejik ürün buğdayda gelişmeler olumlu
Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında tarım ve orman konuları, alışılmışın dışında, oldukça geniş yer buldu ve gündeme damgasını vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, çay ve hububat alım fiyatları konusunda yapılan haksız eleştirilere değindi. Erdoğan, TMO’nun, (desteklerle birlikte) alım fiyatının ton başına 89 dolar dünya fiyatlarının üzerinde olduğunu işaret etti.
Gazetemize açıklamalarda bulunan TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan’a göre, bu yıl 20 milyon ton buğday üretimi ve 1,5 milyar dolardan fazla un ihracatından gelir bekliyoruz. Tezcan’a göre 10 yıldır dünya un ihracatında lider ülkeyiz.
IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un bu yılki buğday üretim beklentisi ise daha yüksek (21 milyon ton). Ulusoy, bu yılın ilk altı ayında un ihracatımızda yüzde 15 artış olduğunu açıkladı.
Hatırlarsanız TMO’nun açıkladığı tahıl alım fiyatlarına gelen tepkilerden biri de ödemelerin çok geç yapılacağına dairdi. TMO, ilk teslimatların ödemelerini yaptı. 14 Mayıs’ta başladıkları Hububat Alım Kampanyası’nın 6 Haziran’a kadar kendilerine teslim edilen ürünlerin bedellerini üretici hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Bu ise en fazla 20 gün içinde ödeme yapıldığı anlamına geliyor.
TMO, bir milyon tondan fazla buğday ve arpa aldıklarını, bu yıl 13 milyon ton alım yapmak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ediyor. ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticilerin getirecekleri buğday ve arpaları satın alacaklarını ve toplamda 5 milyon ton ürün için randevu verildiğini ilan ediyor TMO.
Demek oluyor ki depolama, ürün alımı ve ürün bedellerinin geciktirilmeden ödenmesi konusunda süreç olumlu bir şekilde ilerliyor.
Bakanı takip etmek kolay değil
Bakan Yumaklı, sürekli sahada… Bir gün Çanakkale’deki orman yangınında, ertesi gün Mersin’de paydaşlarla toplantıda. Evet, Mersin’de düzenlenen Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması’na 9 ulusal ürün konseyi katıldı.
Sayın Bakanımızın, son 21 yılda; sertifikalı tohum üretiminin 9 kat artışla 1,3 milyon tona çıkarıldığı ve yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96’sının yerli olduğu vurgusu önemliydi. Ayrıca geçen yıl bitkisel üretimde 138,6 milyon ton, su ürünlerinde ise bir milyon ton ile rekor kırdığımızı da paylaştı Sayın Bakan. Tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı olduğumuzu, 2023’te 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi, 212 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ettiğimizi de ekledi Bakan Yumaklı.
Birinci elden, konunun bir numaralı isminden alınan bu veriler karşısında, tarımın tüm paydaşlarına hakkın teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Tarımsal üretim planlaması konusundaki son gelişmelere de değindi Sayın Bakan. Hayvancılıkta ve su ürünlerinde, İl Teknik Komiteleri’nden gelen raporların “Tarımsal Ürünlerin Planlanması Kurulu” tarafından değerlendirilerek onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini, bitkisel üretimde ise sürecin son aşamaya geldiğinin müjdesini verdi Sayın Yumaklı.
Bakanımızın son açıklamasına göre, tarımsal hasılamız, önceki yıla göre yüzde 16 artarak 68,5 milyar dolara ulaştı. Bu artışla ülkemiz Avrupa’da birinci ve dünyada ise 9’uncu oldu. Tarımsal arazi varlığı bakımından 17’nci sırada olduğumuzu dikkate aldığımızda performansımızın iyi olduğunu söyleyebiliriz.
İyi düşünelim, iyiyi görelim, iyiye odaklanalım ve en iyisine niyetlenelim…