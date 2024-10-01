Tarımda gerçekler ve hakikatten kopuş

Ülkemizin merkezinde yer aldı­ğı coğrafyada yaşanan savaş­lar ve krizler her geçen gün şiddeti­ni artırıyor. Teknolojik gelişmeler ve yapay zekânın yaygınlaşmasıyla dijital platformlar da operasyon alanlarına dönüşmeye başladı.

Psikolojik savaşın giderek ağırlaştığı bir dönemde, T.C. İletişim Başkanlığı’nın Dezen­formasyonla Mücadele Merkezi, hakikatleri ortaya koymak adına, çok hızlı açıklamalar yapıyor.

Artık gıda konusu bir milli gü­venlik meselesi haline geldiğin­den, sürekli teyakkuz halinde olunması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilk olarak Kasım 2023’te yayınladığı Kamuoyunda Gündeme Gelen İddialar ve Gerçekler bülteni, üzerinden bir yıl geç­meden yenilendi.

Bakanlığın son aylarda, her biri devrim nite­liğindeki projeleri hayata geçirmesi, okların bir anda üzerine çevrilmesine neden oldu.

Neredeyse her yeni güne, yeni bir dezenfor­masyonla uyanıyoruz. Bahsettiğim bültenin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimleri de gerek­tiğinde açıklamalar yapıyorlar.

Ancak mesele, algı çalışmalarının çok güç­lü, planlı ve sistematik olmasında. Daha az okuyan ve daha çok sosyal medyadan bilgilen­meye çalışan bir toplumda maalesef verilen zarar tam olarak kapatılamıyor.

Ülke dışından çok uluslu güçler, pandemide olduğu gibi iklim krizi gibi sorunları da ken­di çıkarları doğrultusunda kullanarak sürekli korku pompalıyor, belirsizlik ortamı oluştura­rak yılgınlığa neden oluyorlar. İçeride ise ma­alesef bazı dijital kaynaklar, her gün yeni bir hakikatten kopuş-post-truth- senaryosuyla zihinleri zehirliyorlar.

Tarımsal üretimde ve ihracatta 2023’te bir­çok rekorların kırılmış olmasına rağmen gıda üzerinden halkı karamsarlığa sürükleme ça­baları giderek artıyor.

Uygulanmaya başlanan tarımda üretim plan­laması, iki yıldır tüm tarım paydaşları ile ortak akılla hazırlanan ve sektörün temel sorunlarını çözebilecek bir çalışma. Aynı gemide olduğu­muz bilinciyle sistemin başarısı için katkı sağ­lamamız gereken bir süreçteyiz.

“İddialar ve gerçekler”

Bakanlığın İddialar ve Gerçekler bülteni, çok başarılı bir çalışma olmakla birlikte daha sık yayınlanmalı. Haftada veya en geç ayda bir olabilir. Ayrıca, İletişim Başkanlığı’nın Dezen­formasyonla Mücadele Merkezi’nin bir benze­ri neden Bakanlık bünyesinde oluşturulmasın? Sadece hakikatleri yazmak değil aynı zaman­da dezenformasyon kaynağının kötü amaçları­nı bertaraf edici yönde, toplum psikolojisini ve sosyolojisini bilen, sosyal medya dilini iyi an­layan uzmanların süzgecinden geçirilmiş daha etkili adımlara ihtiyaç var.

56 sayfalık son bülten çok iyi hazırlanmış. Ancak okumayan bir toplumda bu ne kadar kar­şılık bulabilir? Daha fazla kamu spotu ile des­teklemek gerekiyor.

Bu önerilerden sonra bültenden bazı “haki­katleri” paylaşmak istiyorum:

-Tarım ve gıda ürünlerinde 31 milyar dolar ile net ihracatçıyız. Son beş yılda ihracatta sağ­lanan artış yüzde 57.

-2023’te 139 milyon ton ile 2002’ye göre yüzde 41’lik bitkisel üretim artışı sağlandı.

-Son iki yılda 6,5 milyon dekar arazi tarım­sal üretime kazandırıldı.

-ÇKS’de mülkiyet şartı kaldırılarak üye çiftçi sayısı 2 milyon 340 bine yükseltildi.

-Buğday unu ihracatında 2005’ten bu yana dünyada birinciyiz. Buğdayda değer olarak 17,7 milyar dolar dış ticaret fazlamız söz konusu.

-Saman üretiminde yüzde 139 kendimize yeterliyiz.

-Tohumda yeterliliğimiz yüzde 131. Tohum ihracatı yaptığımız ülke sayısı 117.

-Su ürünlerinde net ihracatçıyız. Son beş yılda ihracatımız yüzde 78 arttı.

-Ülkemizde gıda amaçlı izin verilen GDO’lu hiçbir ürün bulunmuyor.

-Ata tohumları yasak olmadığı gibi koruma altına alınıyor, tescil ve ıslah ediliyor.

Ezcümle; Newton Lee’nin dediği gibi, “Bilgi güçtür. Dezenformasyon ise gücün kötüye kul­lanılmasıdır.”