Sonbaharla birlikte yoğunlaşan tarım ve çevre gündemi
Geçen hafta tüm ülkede yoğun bir tarım ve çevre gündemi vardı. Bunlardan öne çıkanlara bugünkü yazımızda yer verdik.
Gıda hakkı-yaşam hakkı
2024 yılının “Daha iyi bir hayat ve daha iyi bir gelecek için Gıda Hakkı” temalı Dünya Gıda Günü, açlık, gıda güvencesi ve küresel ısınma vurgularının yapıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Lübnan’daki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerine İsrail’in yaptığı saldırıya etkisiz ve tepkisiz kalan BM’nin gıda hakkı teması ne kadar ironik bir durum değil mi? Bölgedeki milyonlarca insanın yaşam hakkı her an tehlikede…
Gıda hakkı, yeterli gıdanın var olmasını, bu gıdayı temin edebilme imkanını ve kişinin yeterli ve dengeli beslenmesini ifade ediyor. Bu anlamda, dünyadaki kaynakların yetersizliğinden çok adaletsizlik, sömürü, israf, beşerî hırslar ve empati yoksunluğu, yaklaşık bir milyon insanın gece aç uyumasına neden oluyor.
Çukurova Tarım Zirvesi
Ankara’da Tarım Orman Panorama televizyon çekimleri ile başlayan hafta, 17 Ekim’de Adana’daki Uluslararası Lezzet Festivali’nin ilk günündeki Çukurova Tarım Zirvesi ile devam etti. Adana’nın tarım paydaşlarının ve çok sayıda yabancı uzmanın konuşmacı olarak katıldığı zirve, iklim değişimi, planlama ve gastronomi konularının ağırlıklı olarak gündeme alındığı bir program oldu. Dünya Gıda Günü’nde BM tarafından Küresel Gıda Kahramanı unvanı verilen ve bu anlamda dünyadaki yedi isimden birisi olan Şef Ebru Baykara Demir’in katkılarıyla düzenlenen zirvede gıdanın geleceği, dünyadan örneklerle masaya yatırıldı.
Tarım ve Orman Şûrası toplanıyor
Haftanın son iş günü olan 18 Ekim’de Ankara’da, DÜNYA Gazetesi İklim Ekonomisi, Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi, Bakan Yumaklı’nın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sayın Bakan, ilk defa bu toplantıda Tarım ve Orman Şûrası’nı toplama kararını açıkladı. Nisan 2025’te toplanacak olan şûrada, kamunun yanı sıra diğer tüm paydaşlarla, gelecek on yıllarda ülkemizi nelerin beklediğini ve bunlara uygun stratejiler geliştirilmesi için açık bir platform sağlama amacını güttüklerini de ifade etti Bakan Yumaklı.
Kösem’den tarım ve su kaynakları vurgusu
Zirvenin açılış konuşmasını yapan DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, su kaynaklarının azalmasının ve tarım alanlarının kuraklaşmasının çevresel olduğu kadar ekonomik açıdan da ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Türkiye’de son 50 yılda ortalama sıcaklığın 1,5°C arttığını ve bu trendin devam etmesinin beklendiğini ve özellikle, 2023 yılında, Türkiye’nin bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarında yüzde 30’a varan düşüşler gözlemlendiğini söyleyen Kösem, ülke olarak tarım ve su kaynakları konusunda stratejiler geliştirmenin ve çözüm önerileri sunmanın zirvenin ana teması olduğu vurgusunu yaptı. DÜNYA Gazetesi’nin üçüncüsünü düzenlediği iklim ekonomisi konulu zirveler, bu konuda farkındalık oluşturması bakımından büyük öneme sahip.
Tüm gün devam eden zirvenin moderatörlüğünü yaptığım ilk oturumunda, Tarım Reformu Genel Müdürümüz, üretim planlaması konusundaki tereddütleri giderdi. Diğer panelist ise Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği Kurucu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, saha deneyimi ve bilimsel birikimi ile farkını ortaya koydu. Özellikle iklim değişiminin tarım ekonomisine etkileri konusunda detaylı açıklamalar yaptı. Kafadaki soru işaretleri ve ümitsizlikler, program sonunda yerini taze bir heyecana bıraktı.
Gerçeklerimiz, ümidimiz ve samimiyet sorunu
Oldukça yoğun geçen haftadan arta kalanları şu şekilde özetleyebilirim:
İklim değişikliği gerçek, tarımsal üretim planlaması ümit verici. Sürdürülebilirlik ise samimiyetsiz.
Siz ne dersiniz?