Teknoloji devlerinin arenası: Çin ve ABD'nin dijital dominasyonu

Modern yaşamın hızlanmasıyla birlikte, teknolojik yenilikler adeta etrafımızı sarıyor. Gittiğimiz her yerde, otobüs duraklarından kafelere, parklardan iş yerlerine kadar hemen her yerde mobil cihaz kullanımı yaygınlaşıyor. Bu ilerleme, teknolojinin bize sunduğu özgürlüğün ve erişilebilirliğin bir yansıması. Ancak, durup bir an için düşündüğümüzde, teknolojik aletlere olan bu bağlılığımızın hayatımızı nasıl etkilediğini fark ediyoruz.

2023 Mobil İletişim Sektörü Raporu, bu bağımlılığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Türkiye'de 81 milyon 680 bin kişi akıllı telefon sahibi. Bu, nüfusun büyük bir kısmının, anında bilgiye ve iletişime erişim olanağına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak diğer bir yandan, günlük internet kullanım süremiz olan 7 saat 24 dakika, teknolojinin bize sunduğu bu özgürlüğün bir bedeli olabileceğini de gösteriyor.

Yılda telefonda ekran kaydırarak 4,8 km mesafe kat etmemiz, aslında sanal dünyada ne kadar uzun bir yolculuk yaptığımızın da bir göstergesi. Bunu göz önüne alarak, gerçek hayatta kaç km yürüdüğümüzü veya ne kadar fiziksel aktivite yaptığımızı sorgulamamız gerekiyor.

Dijitalleşmenin hızla ilerlemesi, sosyal medyanın da etkisiyle birçok avantaj sunuyor. Ancak, bu avantajların yanında sosyal izolasyon, dikkat eksikliği ve ruhsal sağlık sorunları gibi olumsuz yan etkileri de bulunuyor. Özellikle genç nesil, sosyal medya platformlarında harcanan süreyle doğru orantılı olarak bu olumsuzluklardan daha fazla etkilenebiliyor.

Twitter'ın Evrimi ve Biyometrik Verilere Yeni Yaklaşımı

Twitter'ın alındığı günden bu yana, platformun adının "X" olarak değişmesi ve ardından gelen radikal değişikliklerle, Elon Musk'ın teknoloji ve sosyal medya vizyonuna tanıklık ediyoruz. Ancak bu vizyon, birçok kullanıcı için hem heyecan verici hem de soru işaretleriyle dolu.

Son açıklanan kararla, X Premium aboneliği olan kullanıcıların biyometrik ve istihdam verilerini paylaşması gündeme geldi. Peki bu ne anlama geliyor? Aboneler, platforma kaydolurken bir selfie ve kimlik fotoğrafı yüklemeleri gerekecek. Fakat bu sadece buz dağının görünen kısmı; ek olarak X'in, kullanıcıların eğitim ve istihdam verilerine de erişim hakkı olacak.

Bu kararın altında yatan sebep ise merak konusu. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre, bu adımın altında işe alım süreçlerini optimize etmek yatıyor. Unutulmamalı ki X Corp., geçtiğimiz mayısta "Laskie" isimli işe alım hizmetini bünyesine katmıştı. Acaba bu, platformun işe alım süreçlerinde daha entegratif ve kapsamlı bir rol oynamasının sinyalleri olabilir mi?

Yeni gizlilik politikası 29 Eylül'de yürürlüğe girecek ve bu, teknoloji dünyasının nabzını tutan birçok kişi ve kuruluş için merakla beklenen bir tarih. X'in vizyonu, sosyal medyanın geleceğini nasıl şekillendirecek? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek ama bir şey kesin: Musk'ın liderliğindeki "X", bizi her zamanki gibi şaşırtmaya devam edecek.

Teknoloji Dünyasında Soğuk Rüzgarlar: Devlerin Gözdağı Savaşları

Bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz sahneler şimdi gerçek hayatımızda. Dünyanın süper güçleri arasında, silahların ve politik hamlelerin yerini artık teknolojik yaptırımlar ve misillemeler alıyor. Ve bu, global ekonominin kaderini derinden etkileyebilir.

Çin, adeta dijital bir "çizgi çekme" hamlesi yaparak merkezi hükümet çalışanlarına iPhone kullanma yasağı getirdi. Bu, sadece hükümet çalışanlarıyla sınırlı kalmayıp, devlete ait şirketleri de kapsıyor. Ve bu yasağın kapsamı genişleyebilir. Bu hamle karşısında Apple'ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolar eridi. Ekonomik bir güç gösterisi mi, yoksa bir misilleme mi? Belki de her ikisi.

Ancak Amerika da sessiz kalmadı. ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Mike Gallagher, Çin'in teknoloji devi Huawei'nin son amiral gemisi "Mate 60 Pro" için kullandığı çipin ABD teknolojisi olmadan üretilmesinin imkansız olduğunu belirtti. Eğer bu doğruysa, Huawei'nin ABD'ye ihracatı tehlikede. Ve bu, sadece iki ülke arasında sınırlı kalmıyor; Avrupa'dan da bazı ülkeler, teknoloji üzerinden Çin ve Rusya'ya yaptırımlar getiriyor.

Tüm bu yaşananlar, dijital çağın "Soğuk Savaş"ı gibi görünüyor. Ancak burada önemli olan, bu savaşın sadece iki ülke arasında sınırlı kalmaması. Dünya genelinde teknoloji devleri, tedarik zincirleri ve son kullanıcılar da bu dalgaların etkisi altında.

Kazananı olmayan bu savaşın en büyük mağduru, yenilikçilik olacak gibi görünüyor. Teknoloji, birleştirici ve ilerletici bir güç olmaktan çıkıp, bölücü bir araç haline gelmemeli. Umarız tüm taraflar, ortak bir zeminde buluşmayı ve insanlığın yararına olan bir teknoloji vizyonunu benimsemeyi seçer.

Kısa Kısa

● Apple, “iOS 16.6.1” güncellemesini yayınladı. Güncelleme, uzaktan casus yazılım yüklemesine izin verebilecek kritik bir güvenlik açığını gideriyor.

● Küresel e-ticaret devi Alibaba’nın fintech iştiraki Ant Group, blockchain markası ZAN’ı piyasaya sürdü.

● ChatGPT web sitesine ziyaretler, önceki iki aya göre yaklaşık yüzde 10’luk düşüşün ardından ağustos ayında yüzde 3,2 düşüşle 1,43 milyara geriledi.

● Amerika, veri kaydedebilen akıllı tekstil ürünleri geliştirilmesi için 22 milyon dolarlık yatırım yaptı.

● Ankara'da ilk kez düzenlenen ve 5 gün süren TEKNOFEST’i 943 bin kişi ziyaret etti.

● Xiaomi, Pekin'de otomobil fabrikası kurdu. Fabrikada haftada 50 araç üretiliyor.

● Gmail’e yeni bir özellik geliyor. Böylece toplu mail silme daha kolay olacak.

● FLO, kendi teknolojilerini üretmek hedefiyle “FLO Teknoloji” adıyla yeni bir şirket kurdu.

Yatırım Alanlar

● Kripto para ve blockchain’e odaklanan yerli platform Paribu Ventures, ilk yılında 19 girişime 6,5 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

● Makine ve uçak mühendisliği alanında uzman yazılımlar geliştiren Simularge, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu’ndan 350 bin dolar yatırım aldı.

● Yapay zeka araştırma laboratuvarı Imbue, 200 milyon dolar yatırım aldı ve şirketin değerlemesi 1 milyar doları geçti.

● Kentler için dijital ikizler geliştiren Poliark, 500 bin dolar yatırım aldı.

● Yapay zeka ile çocukların okuma becerilerini geliştiren Ello, 15 milyon dolar yatırım aldı.

● Yapay zeka destekli ilaç ve aşı geliştirme platformu Inceptive, 100 milyon dolar yatırım aldı.

● Web3 girişimi Story Protocol, 54 milyon dolar yatırım aldı.

● 3D yazıcı üreticisi yerli marka Zaxe, Bölgesel Kalkınma Fonu liderliğinde 60 milyon TL yatırım aldı.

● E-ticaret firmalarını büyütmeye odaklanan Shop Circle, 120 milyon dolar yatırım aldı.

● Bulut tabanlı insan kaynakları yazılımı idenfit, Datassist'ten 6 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.