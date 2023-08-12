Bu hafta çok beğendiğim bir iş lideri ve düşünce insanının, iş hayatıma önemli katkılar yapmış bir kitabını ele alacağım. Kitabın adı Teşekkür Ekonomisi. Türkçe’ye Media Cat ve Digital Age tarafından kazandırılmış.

Kitap hakkında

Gary Vaynerchuk’un “Teşekkür Ekonomisi” kitabı, sosyal medyanın iş dünyası üzerindeki etkisine dair kapsamlı bir değerlendirme yapmaktadır. Vaynerchuk, işletmelerin sosyal medyayı kullanarak müşterilerle daha samimi bir ilişki kurabileceğini ve bu sayede başarıya ulaşabileceğini savunuyor. 2011 senesinde yayınlanmış olan kitapta yer alan fikirler, 12 sene içinde pek çok teknoloji değişse de felsefe olarak önemini koruyor.

Teşekkürler Ekonomisi, sosyal medyanın ortaya çıkışının şirketler ve müşterileri arasındaki ilişkiyi nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Başarılı olmak isteyen şirketler için çevrimiçi etkileşimin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor ve şirketlerin sosyal medyayı kamuoyu imajlarını etkilemek için nasıl kullanabileceklerine dair ipuçları sunuyor.

Kitabın ortaya koyduğu temel fikir

Kitabın temel fikri, işletmelerin sosyal medya aracılığıyla müşterilerle gerçek, insan odaklı ilişkiler kurmalarının önemidir. Vaynerchuk, bu tür ilişkilerin, tüketicilerin sadakatini kazanmada ve marka değerini artırmada kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Sosyal medya bizi gerçek manada sosyalleşmeden uzaklaştırsa ve insan, ilişkileri azaltsa da, bu böyle olmak zorunda değil. Sosyal medya doğru kullanıldığında, insani ilişkileri ve ilişkilerin kalitesini, artırmak için bir araç olabilir.

Yazara göre günümüzde işletmeler her zamankinden daha fazla rekabetle karşı karşıyalar. İnternetin varlığı ise artık rekabet edebilecekleri çok daha büyük bir arenaya sahip oldukları anlamına geliyor. Günümüzün başarılı işletmeleri yalnızca yazılı basın, televizyon ve radyo dünyasında değil, aynı zamanda çevrimiçi pazarlama ve sosyal medyanın karmaşık ve son derece etkili dünyasında da gezinmek zorundadır.

Teşekkür Ekonomisi, şirketlerin müşterileriyle kişisel olarak ilgilendiği ve onların refahıyla gerçekten ilgilendiği eski zamanlardan ilham alan bir müşteri yaklaşımı sunarak bu karmaşıklığı çözüyor. Ancak yazara göre bu sadece bir nostalji ya da duygusallık değil. Sosyal ağlar iş yapmanın kurallarını değiştirmiştir ve sosyal medyanın etkilediği yeni gerçeklikle başa çıkmak için yeni bir yaklaşım gereklidir. 2011’de yazılmış bir kitap için bu ana fikir gerçekten çok etkileyici. 1950-1980 arasının kişisel ilgi ve alakaya dayalı müşteri ilişkileri yönetimini sosyal medyaya taşımak fikri büyük bir fikir.

Yazarın diğer önemli fikirleri

İnsan Odaklı Pazarlama: Vaynerchuk, sosyal medyanın iş dünyasına “eski dünya” değerlerini geri getirdiğini ifade eder. İnsanlarla gerçek, samimi ilişkiler kurmanın işin merkezinde olması gerektiğini savunur. Örneğin, Zappos, müşteri hizmetlerine büyük önem verir. Müşterilerle olan samimi iletişimi, onlara hızlı yanıt verme ve özel ihtiyaçlarını karşılama gayreti ile bilinir. Bu yaklaşım, markanın müşterileriyle güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olur. Sosyal Medyanın Gücü: Yazar, sosyal medyanın, işletmelerin müşterilerle doğrudan etkileşime geçmesini sağladığı bir araç olduğunu belirtir. Bu etkileşim, işletmelere müşterilerin ne istediğini anlama ve onlara göre hareket etme fırsatı sunar. Starbucks, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında müşterilerinden geri bildirim alır ve yeni ürün fikirleri için onlarla etkileşime geçer. “My Starbucks Idea” platformu, müşterilerin fikirlerini paylaşmaları için bir alan yaratmıştır.

Otantiklik ve Şeffaflık: Müşterilere saygı duymanın ve onlara değer vermenin, işletmelerin daha otantik ve şeffaf olmalarını gerektirdiğini vurgular. İnsanlar sahte olmayan, dürüst markalara yönelir. Buffer, iş modelinin şeffaflığıyla tanınır. Çalışan maaşları, gelirler, hatta iç karar süreçleri gibi şirket bilgilerini kamuoyuyla paylaşır. Bu şeffaflık, müşterilerle ve çalışanlarla güven oluşturur.

Özelleştirilmiş Deneyimler: Müşteriler artık genel yaklaşımları kabul etmiyor. Vaynerchuk, onlar için özelleştirilmiş deneyimler sunmanın, markanızı diğerlerinden ayıran şey olacağını savunuyor. Amazon, alışveriş deneyimini kişiselleştiren algoritmalara sahiptir. Müşterinin daha önce satın aldığı ürünler ve göz attığı içeriklere dayanarak, ona özel öneriler sunar.

Sadakatin Gücü: Vaynerchuk, müşteri sadakati kazanmanın, işletmeler için uzun vadeli başarının anahtarı olduğunu belirtir. Bu sadakati kazanmanın yolu ise sürekli olarak değer sunmak ve müşterilerle samimi bir bağ kurmaktır. Apple, ürün kalitesi ve müşteri hizmetleri ile müşteri sadakati oluşturur. Apple ürünlerini kullananlar, genellikle markaya sadık kalır ve yeni ürünler çıktıkça bunları satın alır.

Sosyal Medyanın Geleceği: Yazar, sosyal medyanın sadece bir trend olmadığını, iş dünyasının geleceğinde önemli bir rol oynayacağını vurgular. İşletmelerin bu değişime ayak uydurması gerektiğini savunur. Tesla, geleneksel reklam yöntemlerine yatırım yapmak yerine sosyal medyayı kullanır.