Teşekkürler GEPOSB

Yeşillikler üzerindeyiz. Büyükçe, uzun tüylü, kahverengi bir köpek uzanmış, patilerinin arasında uzun ince bir dal parçası. Yavaş yavaş kemiriyor. 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu, köpeğin ağzındaki dal parçasına uzanıyor. Hiçbir korku belirtisi olmadan, dal parçasını alıyor, sonra tekrar köpeğin ağzına sokuyor. Arada birbirlerine bakıyorlar. Bir çocuk, bir köpek… Dal parçası gidip geliyor. Bir müddet sonra çocuk biraz uzaklaşınca, köpek kafasını kaldırıyor, çocuğun ardından bakıyor, mutlu, memnun kuyruğunu sallıyor.

Yeşillikler üzerindeyiz. Hiç de ocak gibi değil, güneş ısıtıyor. Katlanır sandalyelerinde insanlar; çay, kahve ne varsa ellerinde… Sessiz, telaşsız. Bıraksan uyuyacaklar.

Sonra çocuklar görünüyor. Sessizlik yerini çığlıklara bırakıyor. Onlarca çocuk bu kez genişçe bir beton zemin üzerinde top oynamaya başlıyor. Hızlarını alamayıp bu kez budanmış gül fidanlarının olduğu bir yeşilliğe taşınıyorlar. Yüzler kızarıyor, heyecan artıyor, coşku yükseliyor.

Kimse çocukları uyarmıyor, kimse çocuklara ‘yasak’ demiyor, kimse çocuklara bağırmıyor. Anneler arada göz ucuyla çocuklarını kontrol ediyor. Duvarlar içinde, geniş yeşilliklerdeki çocuklar güvende, anneler sakin, ortam huzurlu. İşte mutluluk bu…

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Burası Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Yönetim Binası’nın hemen girişi. Aslında bir fabrikalar bölgesindeyiz. Ancak o hemen gözümüzün önüne gelenlerden değil. Son derece çağdaş yapıların olduğu, geniş ve temiz yollara, park alanlarına sahip, ağaçlarla bezenmiş, yeşillikler içinde bir üretim merkezi burası.

Yönetim Binası’nın hemen girişinde GEPOSB’un logosu var. Logo yeşil ve mavi zemin üzerine beyaz bir yazıdan oluşuyor. Yeşil, yaşanabilir bir çevreyi, dikdörtgenin hemen sağ üst köşesindeki mavi ise temiz gökyüzünü temsil ediyor.

Bugünün etkinliği ile uyumlu bir logo. Çünkü bugün Kocaeli Sanayi Odası’nın desteği ile ‘Yeşil Satranç’ tarafından düzenlenen ’Yeşil Sanayi’ satranç turnuvasına ev sahipliği yapıyor GEPOSB. Çevre ve iklim değişikliğine karşı önlem alınması için farkındalık oluşturmak amacıyla sanayicilerle çocukları buluşturma misyonu çerçevesinde bugün 200’e yakın satranç sporcusu ile anne ve babaları buradalar.

Önce bu kadar çocuk ve ailenin kalabalık bir kente bulmakta zorlanacakları dinginliği, huzuru, sevinçli bir yeşili, bir OSB’de bulmaları şaşırtıcı geliyor. Ancak olması gereken de bu değil mi? Neden bir kimya fabrikasının bahçesinde zeytin ağacı olmasın ki? Fabrika denilince neden akla çevreyi, doğayı tahrip eden bir üretim merkezi gelsin? Bugün tüm dünya İklim Anlaşması ile Yeşil Mutabakat ile dünyayı eski ayarlarına döndürmeye çalışmıyor mu?

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GEPOSB’un binası da son derece modern. Aydınlık, yüksek tavanlı ofislerden, salonlardan oluşan bu binanın hemen girişinde OSB’de çalışan tüm şirketlerin yer aldığı bir pano var. Karşıda ise küçük bir müze. Bu müzede yine OSB’de çalışan şirketlerin ürettiği ürünler sergileniyor.

Turnuvanın yapıldığı salona da GEPOSB’un Rahmetli Yönetim Kurulu Başkanı, plastik sektörünün duayen isimlerinden, Üner Plastik A.Ş. kurucusu Osman Erkan’ın ismi verilmiş.

Salonun girişinde bir fotoğrafı olan Osman Erkan’ı Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantılarından tanıyorum. Elinde sürekli taşıdığı çantasıyla, biraz telaşeli, tam anlamıyla ‘babacan’ görünüşlü, çalışkan bir sanayici. Sanayinin organize sanayi bölgelerinde kümelenme çalışmaları ile de sektöre önemli hizmetler vermiş bir isim. Bölgede PAGEV tarafından kurulan bir meslek lisesinin kuruluşunu da desteklemiş. İsminin yaşatıldığı bir salonda, sanayicilerin çocukların kalbine, aklına dokunmaları çok da anlamlı olmuş.

Çocuklar ile buluşmak; görev, unvan ne olursa olsun gerçekten terapi gibi. Törende ödül veren Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik de çocuklarla fotoğraflar çektirerek aynı duyguları yaşıyor.

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İki günlük etkinlik artık sona eriyor. Stresten arınmış halde yavaş yavaş otoyola iniliyor, kimi İstanbul, kimi Kocaeli yönüne. Daha hemen burada hepimizin bildiği hayat bizi karşılıyor. Telaşe, gerginlik, yetişme kaygısı ve egzoz dumanı.

Bir daha dönüp GEPOSB fabrikalar bölgesi üzerine gökyüzüne bakıyorum. Acaba duman var mı diye?

Yok!

Yapacak tek şey kaldı! Çocuklar adına, aileler adına, sanayicilerden oluşan GEPOSB Yönetim Kurulu nezdinde Başkan Mustafa Koray Kantarcı ve OSB Bölge Müdürü Murat Üstüntürk’e teşekkürler…