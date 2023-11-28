TSS 10’uncu yılında 3,9 milyon kişiye ulaştı

ESİN ÇETİNEL

Yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) özel hastanelerden sağlık hizmeti almak isteyen ancak bütçesi buna yetmeyenler için deyim yerindeyse can simidi oldu.

Özellikle son yıllarda Özel Sağlık Sigortası’nın (ÖSS) primlerinde yaşanan çok yüksek oranlı artışlar nedeniyle artık birçoğumuz çareyi TSS’de bulduk. Bu durum rakamlara da birebir yansıdı...

Sektör verilerine göre 2014 başında hayata geçen TSS’li sayısı Eylül sonu itibariyle 3 milyon 909 bin kişiye ulaştı. Buna karşın özellikle yüksek prim artışları yaşanan 2023 yılında kan kaybına uğrayan ÖSS’li sayısı ise 2 milyon 605 bin seviyesine geriledi.

Bu arada önemli bir bilgi de paylaşalım; ÖSS’de yer alanların önemli bölümü grup poliçesi sahibi. Yani sigorta primleri ya çalıştıkları kurumlar tarafından ödeniyor ya da çalıştıkları kurumların yüzde 50 katkısı ile yapılan poliçelerden oluşuyor. Gelelim fiyatlara…

Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre maalesef sağlık sigortalarındaki fiyat artışları 2024 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle bireysel olarak ÖSS yaptıranların TSS’ye geçişinin süreceği tahmin ediliyor. Sağlık sigortalarının Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafında daha hızlı büyüyeceğini tahmin eden sigorta şirketleri ise son bir yıldır bu pazardan daha çok pay alabilmek adına müşterilerine farklı alternatifler sunuyor.

Özellikle daha ucuz poliçeler çıkartmak için adeta yarışan sigorta şirketleri klasik ürünlerinin yanı sıra çok sayıda alt üründe çıkartıyor. İşte biz de TSS dosyamızda bu alanda iddialı sigorta şirketlerinin klasik TSS paketlerine ve daha geniş kesimlere ulaşmak adına çıkarttıkları daha ucuz ürünlerine de yer verdik. Herkese TSS’ye ihtiyaç duymayacakları sağlıklı günler dileğiyle…