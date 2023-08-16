Tweet atmak, artık X’lemek

Bir sabah uyandığınızda sevdiğiniz kahve dükkanının isminin değiştiğini düşünün. İçeri giriyorsunuz, dekorasyon tamamen farklı, hatta kahve bile başka bir tat... İşte Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana hissettiğim tam da bu. O eski, samimi atmosferin yerini şimdi daha soğuk, daha teknolojik bir hava almış. Musk'un bu yeni dünyası, tıpkı kahvemizin tat değiştirmesi gibi, bize alışık olduğumuz sosyal medya dinamiklerini yeniden sorgulatıyor.

Rüzgarın Yönü Nasıl Değişti?

Twitter'ın mavi rengini hepimiz severdik. Ama şimdi gözlerimizi X sembolüne alıştırmaya çalışıyoruz. Mavi tik, abonelik sistemleri, karakter sınırlamaları derken şimdi de sınırlı tweet görüntülenme sayısı... Elon Musk bu platformu aldığında, bu kadar hızlı ve radikal değişiklikleri benimseyeceğimizi tahmin ediyor muydu acaba?

Eskiyle yeni arasında gidip gelen birçok kullanıcı için bu, kısa süre içerisinde tam bir adaptasyon savaşı haline geldi. Ancak, X'in getirdiği yenilikçi fikirler ve entegrasyonlar sayesinde, birçok kişi bu platforma sımsıkı sarıldı.

Sanal Dünya x Gerçek Dünya ve Aralarındaki İnce Çizgi

Pandeminin bize getirdiği sanal toplantılar artık hayatımızın bir parçası. Microsoft, Teams için sanal makyaj efektleri sunuyor. İlginçtir, gerçek hayatta bir saat sürebilecek makyaj, sanal dünyada sadece birkaç tıklama ile hallediliyor. Ancak, bu sanal makyaj efektleri, klasik güzellik algısını destekliyor gibi. Asıl soru şu: Güzelliği kim, nasıl tanımlıyor?

Geleceğin Enerji Devrimi Ayağımızın Altında!

Bir yandan da MIT'ten harika haberler geliyor. Elektriği depolayan beton? Düşünsenize, sokaktaki her bir kaldırım taşı enerji üretiyor. Ya da, çocuk parklarında zıplarken enerji üreten zeminler? Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bu yenilikler, Musk'ın X'ine ve onun vizyonuna ne kadar da yakın.

Dünya değişiyor ve biz bu değişimin tam ortasındayız. Adapte olmak, yeniliklere açık olmak, belki de bu çağın en önemli becerisi. Ve şu anki gidişata bakılırsa, bu değişim rüzgarı daha uzun süre esmeye devam edecek.

Kısa kısa…

· Elon Musk, Twitter abonelerine özel video indirme özelliğini sundu.

· Netflix tek şifre ile ortak hesap kullananlar özelinde şifre paylaşım yasağını Türkiye pazarına da getirdi.

· ChatGPT mobil uygulaması Android tarafında kullanıma açıldı.

· iOS 17 ile iPhone’lara NameDrop ile hızlıca numara paylaşma özelliği geldi.

Yatırım Alanlar

· Kişiye özel formüle edilebilen sporcu içeceği sunan yerli foodtech girişimi Sorb 3 milyon TL’lik yatırım aldı.

· Metaverse evrenini eğitim ile birleştiren yerli Metaverse girişimi olarak kabul edilen Eduverse 1 milyon dolar yatırım aldı.

· 2019 yılında kurulan, İstanbul ve Kanada merkezli oyun girişimi Arvin Games, 500 bin dolar tohum yatırım aldığını duyurdu.

· Siber güvenlik girişimi olan Socket, 20 milyon dolarlık yatırım aldı.