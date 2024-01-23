Y Kuşağı’na kötü haber: Boomerların konutları, Z Kuşağı’nın olacak!

Mary K. JACOB (New York Post yazarı)

(Yazıya başlamadan önce hatırlatma: 1946-64 yılları arası doğanlara Baby boomer deniyor. X Kuşağı temsilcileri ise 1965-80 yılları arası doğanlar… Ancak yeni nesil, bugünlerde 50 yaş üstü herkese kısaca Boomer diyor.)

ABD konut piyasasında şu an bir nesil ön plana çıkıyor: Ülkedeki emlak sahipliğinin yüzde 41.6’sını elinde tutan Baby boomerlar. Ellerindeki gayrımenkul hacmi 19 trilyon dolar!

Konut kıtlığı yaratan bu grup, ev fiyatlatını da benzeri görülmemiş boyutlara taşıdı. Ancak yakında çok önemli bir sorunla karşılaşılacak: Boomerlar öldüğünde evlerine ne olacak? ABD Nüfus İdaresi’ne göre, 2040’ta 80 yaş üstü nüfus iki katına çıkacak. Ve boomerlar bir nedenden evlerini terk etmeye başladıkça konut potansiyeli piyasayı tsunami altına alabilir!

Bazı ekonomistlere göre bu akım, konut fiyatlarını düşürecek ve genç nesiller, özellikle Z Kuşağı (Diğer adı Zoomer. 1997-2012 arası doğanlar) için fırsatlar yaratacak. 2030 civarında ev satın almanın en iyi yıllarına girmeye hazırlanan Z kuşağı, bu değişen gidişatın meyvelerinden yararlanabilir.

Boomer kuşağının ilerleyen dönemlerinde küçülmesi nedeniyle stok fazlası, yüksek talep gören ancak günümüz piyasasında kıt olan başlangıç evlerini içerebilir. Y Kuşağı (Diğer adı Milenyumlar. 1981- 96 arasında doğanlar) bazı avantajlara sahip olsa da, ilk kez ev satın alacaklar için tipik yaşı geçmiş olmaları muhtemeldir.

Ekonomik zorluklar ve yaşlanan boomer evlerinde önemli güncellemelere ihtiyaç duyulması, onların umutlarını engelleyebilir. Verilere bakalım: “Boom kuşağı” 2030 yılı civarında evlerinden çıkıp yaşlanmaya başlayacak. Bunun sonucunda önümüzdeki 20 yılda 20 milyondan fazla ev satışa çıkacak.

Bu evler konut arzını 2000'lerdeki patlama-çöküş döngüsünde yaşanan yeni ev inşaatlarındaki dalgalanmalarla karşılaştırılabilecek büyüklükte artıracak. İşte değişen bu ortamda, sürücü koltuğunda oturan nesil Z kuşağı olacak. Ekonomik zorluklarla ve boomer kuşağının yoğun rekabetiyle karşı karşıya kalan Y Kuşağı’nın aksine, Z Kuşağı daha elverişli bir pazardan yararlanmaya devam ediyor olacak.

Boomerlardan gelen rekabetin azalması ve daha küçük bir grup büyüklüğü, konut piyasası üzerindeki baskıyı hafifletecek. First American şirketinin baş ekonomist yardımcısı Odeta Kushi, “2030’da en yaşlı Z Kuşağı temsilcisi 30’lu yaşlarında olacak. Boomerların bıraktığı evlerin genç alıcıların ilgisini çekebilmesi için güncellemelere ihtiyaç duyulacak.

Bu noktada da Z Kuşağı’nın arz ve talep dinamikleri açısından potansiyel faydaları ortada” diyor. Meşale genç nesillere devredilirken, demografik tahminler Z Kuşağı ve en sonunda da Alfa Kuşağı (2010 başı-2020 ortası doğanlar/doğacaklar) için daha parlak bir geleceğe işaret ediyor.