Yakın geleceğin becerileri

Önümüzdeki 4-5 senede Türkiye›- deki şirketler, çalışanlarının en çok hangi becerilerini ve tutumlarını geliştirmeye yönelik yatırım yapmalılar?

World Economic Forum Future of Jobs 2023 raporunda bu sorunun cevabı detaylı şekilde verilmiş.

Birkaç ay önce yayımlanan Future of Jobs 2023 raporu, her zamankinden farklı olarak ülkesel kırılımların iyi detaylandırıldığı bir şekilde hazırlanmış.

Bu yıl, EN ÖNEMLİ BECERİLER listesine ilk kez giren 5 beceriyse şöyle:

- Merak ve Hayat Boyu Öğrenme

- Teknoloji Okuryazarlığı

- Güvenilirlik ve Detaylara Dikkat

- Empati ve Aktif Dinleme

- Yapay Zekâ ve Büyük Veri

Raporun orijinalini https://bit.ly/3AIvDWA adresinden inceleyebilirsiniz.

Raporda uzun zamandır değişmeyen ve ilk sıralarda yer alan, olmazsa olmaz beceriler;

1. Analitik Düşünme, 2. Yaratıcı Düşünme.

Peki şirketlerde gerek işe alım gerekse mevcut çalışanların bu beceri setlerine göre seçilmesi, geliştirilmesi için neler yapılmalı?

Tüm bunların ilk adımı, kuruma özgü yetkinlik ve beceri setlerinin belirlenmesi olmalı. Şirketin değerleri ile paralel, stratejiyi destekleyen, geleceğe yönelik yetkinlik ve beceri setleri belirlenmekle kalmayıp, ortak yetkinlik / beceriler olduğu gibi fonksiyon bazlı da ayrıştırılmalı.

Sonraki adım ise, işe alım sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakat ile adayların yetkinlik değerlendirmelerinin yapılması olmalı. Ölçme ve değerlendirme yani çeşitli envanterlerin (kişilik, sözel/sayısal zeka vb) kullanılması da bir sonraki adım diyebiliriz. Bu envanterler hem mevcut çalışanlar hem de yeni işe başlayacak kişiler için uygulandığında anlamlı sonuçlar elde edilebiliyor. Şirket yetkinlik ve beceri setleri ile mülakatların yapılması ve envanter sonuçlarının değerlendirilmesi özellikle pozisyon bazlı yapıldığında, takım başarısı için de oldukça verimli olduğunu düşünüyorum.

Mevcut çalışanların gelişimi için ise, performans sistemi içinde yetkinlik bazlı ve 360 derece değerlendirme akışının kurgulanması, gelişim & değerlendirme merkezi uygulamaları ve geri bildirim sürecinin etkin kullanımı temel oluşturuyor. Yetkinlik / beceri bazlı yapılan bu değerlendirmeler, şirketin güçlü alanları ve gelişim ihtiyaçlarını da ortaya koymaları açısından faydalı oluyor. Eğitim & Gelişim planlarının tüm bu değerlendirmeler ışığında yapılması, sürdürülebilir başarının en temel etkenleri olduğunu düşünüyorum.

Gideceğiniz yere ulaşmak için gereken tek şey, her defasında yalnızca tek bir adımdır- Emily Dickinson Gelecek becerileri için o ilk adımı atmanız dileği ile…