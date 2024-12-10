Yakıt pompası taşıtınızı tanıyacak!
Gelir İdaresi Grup Müdürü Fatih Mehmet GÖKTÜRK
Taşıt tanıma sistemleri, araç filoları başta olmak üzere özellikle kurumsal işletmelerde ve kamuya ait araçlarda, akaryakıt yönetimi ve araç takibini optimize etmek için kullanılan bir teknolojidir. Sistem, araçların yakıt istasyonlarında otomatik olarak tanınmasını ve dolum işlemlerinin sistemle bütünleşik olarak hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.
Taşıt tanıma sisteminin bileşenlerini, araç üzerine monte edilen cihazlar, pompa üzerindeki alıcı ile merkezi yönetim yazılımı oluşturmaktadır. Taşıt tanıma sisteminin temel çalışma prensibi, aracın tanınması ve otomatik dolum yapılması ile veri toplanması ve yönetimi şeklinde işlemektedir. Taşıt tanıma sistemleri, günümüz modern filo yönetimlerinde yenilikçi bir teknoloji olup kısaca (TTS) olarak adlandırılmaktadır.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir?
Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi kapsamında 5 Ekim 2023 tarih 32330 Sayılı Resmi Gazete’de; yayımlanan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile daha önce akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilen ödeme kaydedici cihazlarına elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir.
Söz konusu tebliğ Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 ve 3 Sıra No’lu Tebliğ düzenlemeleri ile genişletilmiştir.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) genel olarak akaryakıt istasyonlarında yakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan bir sistemdir.
UTTS Bileşenleri Neler?
UTTS Bileşenleri: Taşıt Tanıma birimi (TTB), Taşıt tanıma okuyucu (TTO), Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve UTTS Veri Merkezinden oluşmaktadır.
Taşıt Tanıma birimi (TTB) Taşıt deposuna takılan, yerinden söküldüğünde çalışmayan ve içerdiği verilerin kopyalanamadığı bir cihazdır. Temini yalnızca Darphane tarafından yapılır ve yalnızca Yetkili Taşıt Montaj Firması tarafından monte edilebilir.
Hangi Taşıtlar Kapsamda?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS) geçiş zorunluluğu kapsamında olan taşıtlar ile sisteme geçiş takvimi aşağıdaki gibidir:
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara, 31 Ocak 2025 tarihine kadar, bu tarihten sonra işte kullanılacak taşıtlara ise kullanmaya başlamadan önce,
Önemli Not! Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile taşıt sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar taktırma ve kullanma yükümlülükleri bulunan TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31/1/2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmak şartıyla bahse konu donanımları en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar taktırarak ya da montajını yaptırarak kullanmaya başlayabilecekler.
-Temmuz 2025 tarihinden itibaren; motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak üzere alınanlara, Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükellefler Tarafından kayıt ve tescil işlemi gerçekleştikten sonra trafiğe çıkmadan önce,
-Temmuz 2025 tarihinden itibaren; kullanılmak üzere ithal edilenlere ise İthalatı Yapanlar Tarafından Tescil İşlemi Gerçekleştikten Sonra bir ay İçerisinde,
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar kapsamında olmayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara ise 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren,
Bu tarihten sonra taşıt tanıma sistemi kullanacaklara ise kullanılmaya başlanmadan önce Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılma zorunluluğu getirilmiştir.
İki önemli hatırlatma!
Zorunluluk kapsamında olmayan taşıtlara da ihtiyari olarak TTB monte ettirilebilir. Taşıtın devredilmesi halinde mevcut TTB’nin değişmesine gerek bulunmamaktadır.
Hangi taşıtlar kapsam dışında?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS) geçiş zorunluluğu kapsamında olmayan taşıtlar aşağıdaki gibidir:
Genel bütçeye dâhil dairelerle, özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerine ait taşıtlar,
Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına ait taşıtlar,
1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kayıt olacak araçlar ve Özel Taşıt Tanıma Sistemi kullanan bireysel taşıtlar hariç, akaryakıt harcamaları vergi beyanında gider olarak gösterilmeyen, işletmeye dâhil edilmeyen ve işte kullanılmayan taşıtlar,
Münhasıran elektrik ile çalışan taşıtlar,
UTTS donanımlarının montaj işlemlerinde izlenecek yol nedir?
UTTS mükellefleri ve paydaşları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne https://www.utts. gov.tr/ üzerinden kaydolurlar.
Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işleten mükellefler UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini yukarıda belirtilen UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler.
Darphane tarafından yetkilendirilmiş olan Yetkili Montaj Firmaları Darphane’den temin edecekleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler.
Taşıtların yakıt depo girişine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve bunların UTTS’ye elektronik olarak kaydedilmesi hizmetlerini yürüten firmalar Darphane tarafından onaylanan yetkili firmalardır.
UTTS mükellefi taşıt sahipleri UTTS platformu üzerinden satın almış oldukları TTB’lerin taşıtlara montajı işlemleri sadece Yetkili Taşıt Montaj firmaları tarafından yürütülecektir. Bu firmaların bilgileri UTTS platformunda yayınlanmaktadır.
UTTS donanımı kullanmamanın müeyyidesi nedir?
TTB taktırma zorunluluğu getirilen taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Kanunun 227’nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
Sisteme ilişkin önerilerimiz
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi kapsamında uygulamaya alınan ve adeta devrim niteliğinde olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile zorunluluk kapsamına giren taşıtların akaryakıt ve LPG alımlarında depo girişlerine taşıta ilişkin bilgileri içeren bir taşıt tanıma birimi takılması, akaryakıt pompalarının tabancılarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması, taşıt tanıma okuyucu cihazının taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak YN Pompa ÖKC’ye güvenli olarak iletilmesi uygulamasına yukarıda belirtilen takvim dahilinde başlanacaktır.
Milat niteliğindeki bu dijital uygulamanın süreç içinde gelişim gösterip olgunlaşacağı muhakkaktır.
Bu süreçte, Darphane tarafından geliştirilen UTTS platformu olan https://www.utts. gov.tr/ uygulamasına, mevcut Taşıt Tanıma Sistemlerinde (TTS) uygulanan ve araçlara hızlı ve kolay yakıt ikmalini sağlamaya yardımcı yeni modüller ile ödeme yöntemlerinin entegre edilmesi yerinde olacaktır.
Önerilerimiz;
UTTS platformuna bir ya da birden fazla kredi kartı ve banka kartı ekleme imkânı sunulması ve böylelikle yakıt dolumu sonrası hızlı ve kolay yakıt ikmalinin sağlanması,
Tabanca depo kapağına geldiği an, sisteme kaydedilen depo limitiyle karşılaştırmalı online sorgulama yoluyla, önprovizyonlu yakıt ikmali imkanı sağlanması,
UTTS sistemine kayıtlı kullanıcıların vergi mükellefiyet durumlarının sisteme kaydedilmesi, UTTS sistemine kayıtlı olmayan kullanıcıların yakıt alımında bulundukları taşıt bilgileri ile vergi mükellefiyet durumlarının, UTTS sistemine kayıtlı olsun olmasın çeşitli sebeplerle bidonla yapılan yakıt alımlarında, yakıt alanların kimlik ya da pasaportlarda yer alan QR ve benzeri kodları ile yakıt alımında bulundukları polis karakolu iznine ya da beyanlarına konu olan taşıt plaka bilgisi ile vergi mükellefiyet durumlarının, her yakıt alımında manuel olarak sisteme kaydedilmesi, UTTS platformuna kayıtlı olsun olmasın yakıt teslimlerinde, yakıt alımı sonrası üretilecek belgelerin, mali bilgileri içeren bilgiler ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren bütünleşik belge olarak, nakit ödemelerde ise mali bilgileri içeren belge olarak, Sisteme kayıtlı veya sisteme tanımlanan kullanıcılarının vergi mükellefiyet durumlarına uygun şekilde (e-fatura, e-arşiv fatura ve özellikle bankacılık teknolojilerinin bir parçası haline gelen dijital slip uygulaması yoluyla e-ÖKC) e-belge şeklinde düzenlenmesi,
Söz konusu e-belgelere erişimin eşzamanlı olarak, sistem kullanıcılarına UTTS platformu ve UTTS sistemine eklenecek mobil uygulama modülleri yoluyla akıllı telefonlar ve tabletler gibi küçük, kablosuz bilgi işlem aygıtlardan, sistem kullanıcısı olmayanlara ise UTTS sistemine üye giriş kaydı yapılması yoluyla ulaştırılması ve saklanmasının sağlanması,
Yönündeki önerilerimizin, bir taraftan kullanıcı uyumu ve memnuniyetine, diğer taraftan kağıt israfı başta olmak üzere zaman ve işgücü tasarrufuna ve nihayetinde UTTS sisteminin işleyişine katkı sağlayacaktır.
Unutmayalım vergi geleceğimizdir!