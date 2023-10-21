Yalın girişimle başarıya ulaşın

Farklı kaynaklarda farklı veriler olmakla birlikte, ortalama olarak yeni girişimlerin %90’ının başarısız olduğunu biliyoruz. Kalan %10 ise mutlak başarılı olmuyor; belirli bir dönem hayatta kalıp, hatta çok başarılı olup sonradan inişe geçen ve nihayetinde yok olanlar var.

Öyleyse sorun nerede? Farklılaşamama, rakiplerden farklı ürün veya hizmetler üretememe, inovasyonu pazara sunamama, ürünpazar uyumsuzluğu, ürününe aşık olmak ve sorunları görememek, pazara sunmakta geç kalma, yanlış takım oluşturma, kurumsal süreçleri tesis edememe, finansman ihtiyacını karşılayamama, kendisini müşteriye ve pazara anlatamama, vd. yüzlerce sebep.

Peki bu sorunları aşmak için elimizde bir rehber var mı? Eric Ries'in çığır açan kitabı "The Lean Startup" bence bu sorunları aşmak için önemli bir rehber. Ries'in kitapta önerdiği yöntemler, girişiminizin kaderini değiştirebilecek önemde. Ries aynı zamanda önemli bir girişimci olduğundan, kendisinin görüşleri doğrudan deneyimlere dayanıyor. Kitabı Media Cat ve Maltepe Üniversitesi Kitapları iki ayrı versiyon olarak yayınlamışlar.

Kitabın ortaya koyduğu ana fikir:İnşa Et-Ölç-Öğren

"The Lean Startup"ın kalbinde İnşa Et-Ölç-Öğren geri bildirim döngüsü yatıyor. Her yönüyle tamamlanmış, oluşmuş, hazır hale getirilmiş bir ürüne büyük yatırım yapmak yerine, Ries girişimlerin küçük başlamalarını öneriyor. Girişimcilerin Minimum Viable Product (Minimum Geçerli Ürün) yani MVP oluşturmalarını öneriyor. MVP’nin ürününün yarım yamalak bir versiyonu olmadığını, mümkün olan en kısa sürede öğrenme sürecini başlatmanıza izin veren en basit ve yalın biçimi olduğunu ileri sürüyor. MVP'nizi piyasaya sürdüğünüzde, performansını ölçmeniz ikinci aşama oluyor. Kullanıcılar bununla nasıl etkileşimde bulunuyor? Piyasa hakkındaki varsayımlarınız doğru mu? Veri toplamanız ve ardından öğrenmeniz gerekiyor. Bu öğrenme aşaması Ries’e göre hayati önem taşıyor. Sadece veri toplamak değil, onu yorumlamak ve sonraki eylem planını belirlemek sürecin belki de en kritik aşaması. Mevcut ürüne veya hizmete devam mı edeceksiniz yoksa stratejik bir değişiklik mi yapacaksınız? İşte bu ilk paragrafta belirttiğim %90 ile %10 arasındaki farkı oluşturuyor.

Kitaptan ortaya koyduğu diğer önemli fikirler

Doğrulanmış öğrenme- Yeni ROI: Ries, bize yeni bir ölçüm sunuyor: Doğrulanmış Öğrenme. Geleneksel iş modellerinde Yatırımın Geri Dönüşü (ROI) hesaplanır. Ancak henüz olgunlaşmamış, emekleme aşamadaki girişimler için doğrulanmış öğrenmenin esas olduğunu söylüyor. Bu, müşterilerin gerçekten ne istediğini hızla ve bilimsel olarak belirlemekle ilgili bir kavram. İlginç olanı ise bu bir tahmin değil, verilere dayalı gerçek bir durum analizi. Sürekli hızlı dağıtım: İnşa Et-Ölç-Öğren döngüsünün işlemesi için girişimlerin çevik olması gerekiyor. Ries, sürekli dağıtım kavramını savunuyor. Geleneksel bir yazılım işinde yazılım belki de her birkaç ayda bir güncellenir veya sürüm değişikliğine giderken, Ries'in modeli çerçevesinde günde birkaç kez bile olabiliyor. Ries’e göre daha hızlı dağıtırsanız, daha hızlı geri bildirim alırsınız ve daha hızlı öğrenirsiniz.

Pivot veya devam: Girişimlerin değişime hazır olmaları gerekiyor ve burada "pivot veya devam et" kavramı devreye giriyor. İnşa, ölçme ve öğrenme döngüsünden sonra, girişimcilerin bir seçimi var: aynı yönde gidecekler mi, yoksa değiştirecekler mi? Her iki seçenek de durum veya koşullara göre geçerlidir, ancak bu karar verilerin sıkı bir şekilde değerlendirmesi baz alınarak yapılmalıdır. Ries bu kararı duygusal olarak değil, metrikler üzerinden yapmalısınız diyor.

Sürdürülebilir Büyüme: Ries, üç ana "Büyüme Motoru" belirlemiş:

Yapışkan Motor: Burada odak noktası müşteriyi elde tutmaktır. Eğer müşteri kazanma oranınız müşteri kaybetme oranınızı aşıyorsa, yapışkan bir şey yakalamışsınız demektir.

Viral Motor: Kulaktan kulağa yayılma güçlüdür. Bir kullanıcı ürünü her kullandığında, ürünü başkalarına etkili bir şekilde pazarlamaktadır.

Ücretli Motor: Klasik ücretli reklam modelidir. Ancak bu durumda, bir müşteri edinmenin maliyeti, müşteriden elde edilen gelirden daha düşük olmalıdır.

Yalın Düşünce: Ries'in yöntemi, verimliliği ve atık azaltmayı değerli kılan üretim işletmelerindeki “yalın üretim” anlayışına dayanmaktadır. Girişimler için ise atık sadece malzemeler veya kaynaklarla ilgili değildir. Zaman israf edilebilir, müşterilerin umursamadığı özellikler üzerindeki aşırı çaba gösteriliyor olabilir, yanlış pazara yoğun pazarlama yapılıyor olabilir. Ries’e göre gerçekten değer katan faaliyetlere odaklanarak ve sürekli olarak yeniden yapılandırarak, girişimler kaynaklarını koruyabilir ve ürün-pazar uyumunu sağlayabilirler.

Göstermelik Değil, Sürdürülebilir Bir İş Kurun: Çok sayıda startup gösterişli metriklerin, yani sürdürülebilir büyümeye dönüşmeyen etkileyici rakamların peşinde koşuyor. Ries, bu yüzeysel rakamlar yerine eyleme geçirilebilir metriklerin önemini vurguluyor. Mesele yalnızca kullanıcı veya indirme sayısı toplamak değil, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaktır diyor.