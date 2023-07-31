Yedi yeni adım…

Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın Üçüncü Enflasyon Raporu’ndaki enflasyonla mücadelede yol haritasını soru ve yanıtlarla biraz daha somutlaştıralım.

Hangi aşamadayız: Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde, piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Döviz kurunda gözlenen düzeltme ve mali disipline yönelik tedbirlerin sonucunda enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir.

Dezenflasyon ne zaman başlayacak: 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023’ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız.

Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacak. Söz konusu gelişmeler sonucunda enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacak.

Ya istikrar dönemi ne zaman? 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacak. Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecek. Peki enflasyon neden yükselişte? Bunun dört nedeni var. Birincisi yurt içi talepteki güçlü seyir, ikincisi ücret gelişmeleri, üçüncü kur gelişmeleri ve dördüncüsü hizmet enflasyonundaki katılık.

Peki bu dört suçlu enflasyonu ne kadar artırdı?

-Döviz kuru gelişmeleri yıl sonu enflasyonunu 7,5 puan, 2024 yılı enflasyon tahminini 8,3 puan yukarı çekti. -Ücret vs gelişmeleri yıl sonu enflasyonunu 7,5 puan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 3,6 puan artırdı. -İç talebin güçlü seyri 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 1,3 puan, 2024 yıl sonu tahminini ise 0,4 puan yukarı çekti. -Son olarak tahmin sapması ve yaklaşımındaki değişimin etkisi 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 10,9 puan, 2024 yıl sonu tahminini ise 5,9 puan artırdı.

Enflasyonda yeni hedefler?

Sonuç olarak 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58’e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33’e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15’e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Çözüm için yedi yeni adım…

Politika faizini kademeli olarak artırırken, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme süreciyle, hem piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak hem de piyasa faizlerinin enflasyon beklentileri ile daha uyumlu bir noktada şekillenmesine çalışacağız

. Bunun yanında, seçici kredi sıkılaştırması yoluyla enflasyonu hedefleyen dengeleyici adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Miktarsal sıkılaştırma kararlarımız ile birlikte, döviz kuru ve iç talep üzerinde aşırılıklar oluşturmadan, Türk lirası likiditenin istikrarlı gelişimini temin edeceğiz. Çalışmalarını başlattığımız ve bir süre sonra açıklayacağımız üzere, Türk lirası tasarruf enstrümanlarını çeşitlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz.

Merkez Bankası güven, istikrar ve şeffaflık prensipleri doğrultusunda, tamamen verilere dayalı ve tam bir koordinasyon içinde karar verecek. Kararlarımızın, enflasyon, piyasalar, parasal ve finansal koşullar üzerindeki etkilerini sürekli ölçerek, parasal sıkılaştırma sürecini dinamik olarak optimize edeceğiz. Kademeli ve istikrarlı ilerleyişimizle birlikte amacımız beklentilerin yeniden çıpalanmasını sağlamakla birlikte, öngörülebilirliktir.”