Yeni ekonomi bölgeleri için ulaştırma altyapısı güçlü olmalı
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR
Yeni ekonomi bölgeleri sadece bir bölgeyi yeni ekonomi bölgesi ilan etmekle oluşmuyor. Sadece bazı hibe, destek programlarıyla da yeni ekonomi bölgeleri oluşmaz. Bunu destekleyecek payandalar olmadan, bu yeni ekonomi bölgeleri etkin şekilde oluşmaz. İşte bu desteklerin başında ulaştırma altyapısı gelmektedir.
Türkiye ekonomisinin güvenilir ve marka gazetesi olan Dünya Gazetesi, biz iş dünyası temsilcilerine köşelerinde yer vererek kendimizi daha fazla ifade etmemize olanak sunuyor.
Tüm Dünya Gazetesi ekibine yürekten teşekkürler. Geçtiğimiz haftalarda yine bu köşeden yazdığımız yazılarda yeni ekonomi bölgelerine olan ihtiyaçtan bahsetmiş ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak gündeme getirdiğimiz Marmara Bölgesi’ne yeni bir alternatif oluşturacak olan Doğu Akdeniz Ekonomi Bölgesi’nin potansiyellerini anlatmıştık. Hatta konuyu TOBB ile paylaştığımızı ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeni ekonomi bölgeleri konusuna sahip çıkarak, işi bir adım daha ileriye taşıdığını, Doğu Akdeniz’le birlikte Orta Anadolu Sanayi Koridoru kavramını gündeme getirdiğini söylemiştik.
O günden sonra ilk iş olarak TOBB’un önemli bir düşünce ve araştırma merkezi olan TEPAV’la bir araya geldik. Bu konuda onların da desteğini aldık. İnanıyoruz ki, TOBB, TEPAV ve Türk iş dünyasının etkin çalışmalarıyla “YENİ EKONOMİ BÖLGELERİ” kavramı somut hale gelecek, sadece birkaç bölge ve bazı illerle sınırlı olan üretimimiz tüm Anadolu’da daha homojen bir üretim ekonomisine geçecektir.
Bu, refahın Türkiye’ye daha adil yayılması demektir, daha büyük sosyal huzur demektir, daha da önemlisi afet riskleri bağlamında daha güvenli bir ekonomi demektir. Bu vizyonun kamu tarafından da benimsendiğini ve buna destek verecek olan yatırımların bir kısmına başlandığını, bir kısmının ise orta ve uzun vadeli planlara dahil edildiğini görüyoruz. Adı somut olarak konmasa da iş dünyası olarak kamunun adımlarından bu vizyonun benimsendiği çıkarımını yapabiliyoruz. Bu da bizi memnun etmektedir.
Kamu yatırımları yeni ekonomi bölgeleri vizyonuna sahip çıkar nitelikte
Yeni ekonomi bölgeleri sadece bir bölgeyi yeni ekonomi bölgesi ilan etmekle oluşmuyor. Sadece bazı hibe, destek programlarıyla da yeni ekonomi bölgeleri oluşmaz. Bunu destekleyecek payandalar olmadan, bu yeni ekonomi bölgeleri etkin şekilde oluşmaz. İşte bu desteklerin başında ulaştırma altyapısı gelmektedir.
Ulaştırma altyapısı bu desteğin en başlıca konusudur. Kolay ve etkin ulaşımın olmadığı yerde üretimden yüksek katma değer elde edemezsiniz. Sadece üretimle rekabeti sağlayamazsınız. Ve tüm dünyada yapılan üretim şunu göstermektedir ki, ulaşım yani tüm lojistik maliyetleri en önemli maliyet haline gelmiştir. Lojistikte etkin olmayan bir kentin dünya pazarlarında rekabetçi olabilme şansı yoktur. Artık ekonomilerde kâr etmek ürünü pahalıya satmak değil, ürünü en az maliyetle üretmek demek. Yani, artık iş dünyası bir ürünü satarken değil, üretirken ve bunu etkin bir lojistikle pazara ulaştırırken para kazanıyor.
Ya da kazancını kötü bir lojistikle eritiyor. İşte gündeme gelen Orta Anadolu Sanayi Koridoru ve Doğu Akdeniz Ekonomi Bölgesi vizyonunu ve bu projelerin hayata geçebilme süreçlerini düşündüğümüzde; tamamlanmış olan, devam eden ve planlanan ulaştırma ile ilgili kamu yatırımlarından, devletimizin de bu vizyona sahip çıktığını anlıyoruz. Eğer Orta Anadolu Sanayi Koridoru ve buna bağlı olan Doğu Akdeniz Ekonomi Bölgesi Projesi hayata geçerse, bu bölgelerdeki olağanüstü üretim nasıl taşınacak? İşte kamu projelerinde bunun cevaplarını kısmen buluyoruz. Eksikler elbette var ama bunları da iş dünyası olarak ilgili Bakanlıklarımızla etkin şekilde konuşabiliyoruz.
Tamamlanan veya devam eden önemli çalışmalar var
Çukurova’yı Ankara’ya bağlayan ve yaklaşık 450 km’lik mesafeyi 3-4 saate indiren Niğde otobanı hizmet veriyor. Geçtiğimiz aylarda açılan, bölgesel planlanan ve Mersin’le Adana’nın daha güçlenmesini sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı. Çukurova’yı Antalya’ya bağlayacak olan ve yapımı devam eden Akdeniz sahil yolu ve kamulaştırma işlemleri başlayan Çeşmeli-Taşucu otobanı. Yapımı başlayan Mersin-Adana ve Gaziantep koridorunda devam eden Hızlı Tren projesi…
Planlanan önemli çalışmalar var
Mersin ve Adana’da yapılması planlanan liman yatırımları. Mersin Ana Konteyner Limanı ve Adana’da planlanan önemli ihtisas limanlar. Taşucu Limanının özelleşmesi ile bu limanın Orta Anadolu’nun üretimini dünya ile daha hızlı buluşturma planları…
Taşucu’na yapılması gündeme gelen Askeri Tersane Projesi ki Türkiye’nin Akdeniz’de etkin bir tersanesi olmadığı düşünüldüğünde; dahası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz, hami rolümüz ve Doğu Akdeniz’de fosil yakıt rezervleri nedeniyle çıkan anlaşmazlıkların tetiklediği ve gittikçe ısınan siyasi ve askeri gerilimler, bu Askeri Tersane yatırımının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.
Tüm bu yatırımlar, ülkeyi yöneten erkin de birçok şeyi gördüğünü, riskleri anladığını ve buna göre bir eylem planı içinde olduklarını gösteriyor. İş dünyasının sürekli gündem yaptığı konulara kamu tarafından büyük ölçüde sahip çıkılması bizleri mutlu ediyor. Artık geriye bir tek şey kalmıştır: Yeni Ekonomi Bölgelerinin adı konmalıdır. Orta Anadolu Sanayi Koridoru ve Doğu Akdeniz Ekonomi Bölgeleri, yeni ekonomi bölgeleri olarak ilan edilmeli ve buralar bütünsel olarak ele alınmalıdır. Bölge kentleri bu vizyonda işbirliği modelleri geliştirmeli ve iş dünyası temsilcileri, kentlerin önemli dinamikleri karar masalarında mutlaka yer almalıdır. Türk iş dünyası ülkesine her katkıyı vermeye hazırdır.