Yeni ekonomi bölgeleri için ulaştırma altyapısı güçlü olmalı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa ÇAKIR

Yeni ekonomi bölgeleri sadece bir bölgeyi yeni ekonomi bölgesi ilan etmekle oluşmuyor. Sadece bazı hibe, destek programlarıyla da yeni ekonomi bölgeleri oluşmaz. Bunu destekleyecek payandalar olmadan, bu yeni ekonomi bölgeleri etkin şekilde oluşmaz. İşte bu desteklerin başında ulaştırma altyapısı gelmektedir.

Türkiye ekonomisinin güve­nilir ve marka gazetesi olan Dünya Gazetesi, biz iş dün­yası temsilcilerine köşelerinde yer vererek kendimizi daha fazla ifa­de etmemize olanak sunuyor.

Tüm Dünya Gazetesi ekibine yürekten teşekkürler. Geçtiğimiz haftalar­da yine bu köşeden yazdığımız ya­zılarda yeni ekonomi bölgelerine olan ihtiyaçtan bahsetmiş ve Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası olarak gündeme getirdiğimiz Marmara Bölgesi’ne yeni bir alternatif oluş­turacak olan Doğu Akdeniz Ekono­mi Bölgesi’nin potansiyellerini an­latmıştık. Hatta konuyu TOBB ile paylaştığımızı ve TOBB Başkanı­mız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeni ekonomi bölgeleri konusuna sahip çıkarak, işi bir adım daha ile­riye taşıdığını, Doğu Akdeniz’le bir­likte Orta Anadolu Sanayi Korido­ru kavramını gündeme getirdiğini söylemiştik.

O günden sonra ilk iş olarak TOBB’un önemli bir düşün­ce ve araştırma merkezi olan TE­PAV’la bir araya geldik. Bu konu­da onların da desteğini aldık. İna­nıyoruz ki, TOBB, TEPAV ve Türk iş dünyasının etkin çalışmalarıyla “YENİ EKONOMİ BÖLGELERİ” kavramı somut hale gelecek, sade­ce birkaç bölge ve bazı illerle sınır­lı olan üretimimiz tüm Anadolu’da daha homojen bir üretim ekonomi­sine geçecektir.

Bu, refahın Türki­ye’ye daha adil yayılması demektir, daha büyük sosyal huzur demektir, daha da önemlisi afet riskleri bağ­lamında daha güvenli bir ekonomi demektir. Bu vizyonun kamu tara­fından da benimsendiğini ve buna destek verecek olan yatırımların bir kısmına başlandığını, bir kıs­mının ise orta ve uzun vadeli plan­lara dahil edildiğini görüyoruz. Adı somut olarak konmasa da iş dün­yası olarak kamunun adımların­dan bu vizyonun benimsendiği çı­karımını yapabiliyoruz. Bu da bizi memnun etmektedir.

Kamu yatırımları yeni ekonomi bölgeleri vizyonuna sahip çıkar nitelikte

Yeni ekonomi bölgeleri sade­ce bir bölgeyi yeni ekonomi bölge­si ilan etmekle oluşmuyor. Sadece bazı hibe, destek programlarıyla da yeni ekonomi bölgeleri oluşmaz. Bunu destekleyecek payandalar ol­madan, bu yeni ekonomi bölgeleri etkin şekilde oluşmaz. İşte bu des­teklerin başında ulaştırma altyapı­sı gelmektedir.

Ulaştırma altyapısı bu desteğin en başlıca konusudur. Kolay ve etkin ulaşımın olmadığı yerde üretimden yüksek katma de­ğer elde edemezsiniz. Sadece üre­timle rekabeti sağlayamazsınız. Ve tüm dünyada yapılan üretim şu­nu göstermektedir ki, ulaşım yani tüm lojistik maliyetleri en önemli maliyet haline gelmiştir. Lojistik­te etkin olmayan bir kentin dünya pazarlarında rekabetçi olabilme şansı yoktur. Artık ekonomilerde kâr etmek ürünü pahalıya satmak değil, ürünü en az maliyetle üret­mek demek. Yani, artık iş dünyası bir ürünü satarken değil, üretirken ve bunu etkin bir lojistikle pazara ulaştırırken para kazanıyor.

Ya da kazancını kötü bir lojistikle eriti­yor. İşte gündeme gelen Orta Ana­dolu Sanayi Koridoru ve Doğu Ak­deniz Ekonomi Bölgesi vizyonunu ve bu projelerin hayata geçebilme süreçlerini düşündüğümüzde; ta­mamlanmış olan, devam eden ve planlanan ulaştırma ile ilgili ka­mu yatırımlarından, devletimizin de bu vizyona sahip çıktığını anlı­yoruz. Eğer Orta Anadolu Sanayi Koridoru ve buna bağlı olan Doğu Akdeniz Ekonomi Bölgesi Projesi hayata geçerse, bu bölgelerdeki ola­ğanüstü üretim nasıl taşınacak? İş­te kamu projelerinde bunun cevap­larını kısmen buluyoruz. Eksikler elbette var ama bunları da iş dünya­sı olarak ilgili Bakanlıklarımızla et­kin şekilde konuşabiliyoruz.

Tamamlanan veya devam eden önemli çalışmalar var

Çukurova’yı Ankara’ya bağla­yan ve yaklaşık 450 km’lik mesa­feyi 3-4 saate indiren Niğde otoba­nı hizmet veriyor. Geçtiğimiz ay­larda açılan, bölgesel planlanan ve Mersin’le Adana’nın daha güçlen­mesini sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı. Çukuro­va’yı Antalya’ya bağlayacak olan ve yapımı devam eden Akdeniz sa­hil yolu ve kamulaştırma işlemleri başlayan Çeşmeli-Taşucu otoba­nı. Yapımı başlayan Mersin-Adana ve Gaziantep koridorunda devam eden Hızlı Tren projesi…

Planlanan önemli çalışmalar var

Mersin ve Adana’da yapılma­sı planlanan liman yatırımla­rı. Mersin Ana Konteyner Limanı ve Adana’da planlanan önemli ih­tisas limanlar. Taşucu Limanının özelleşmesi ile bu limanın Orta Anadolu’nun üretimini dünya ile daha hızlı buluşturma planları…

Taşucu’na yapılması gündeme ge­len Askeri Tersane Projesi ki Türki­ye’nin Akdeniz’de etkin bir tersane­si olmadığı düşünüldüğünde; daha­sı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz, hami rolümüz ve Doğu Akdeniz’de fosil yakıt re­zervleri nedeniyle çıkan anlaşmaz­lıkların tetiklediği ve gittikçe ısınan siyasi ve askeri gerilimler, bu As­keri Tersane yatırımının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha orta­ya koymaktadır.

Tüm bu yatırım­lar, ülkeyi yöneten erkin de birçok şeyi gördüğünü, riskleri anladığını ve buna göre bir eylem planı içinde olduklarını gösteriyor. İş dünyası­nın sürekli gündem yaptığı konu­lara kamu tarafından büyük ölçüde sahip çıkılması bizleri mutlu edi­yor. Artık geriye bir tek şey kalmış­tır: Yeni Ekonomi Bölgelerinin adı konmalıdır. Orta Anadolu Sana­yi Koridoru ve Doğu Akdeniz Eko­nomi Bölgeleri, yeni ekonomi böl­geleri olarak ilan edilmeli ve bura­lar bütünsel olarak ele alınmalıdır. Bölge kentleri bu vizyonda işbirliği modelleri geliştirmeli ve iş dünyası temsilcileri, kentlerin önemli dina­mikleri karar masalarında mutlaka yer almalıdır. Türk iş dünyası ülke­sine her katkıyı vermeye hazırdır.