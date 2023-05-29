Bitcoin 28 bin seviyesini aştı

Yeni güne de yükselişle başlayan Bitcoin, 28.500 dolar seviyelerini test etse de şu sıralar 28.100 dolar bölgesinden alıcı buluyor. Ethereum da benzer şekilde %5’den fazla yükselerek 1.900 doların hemen üzerinde fiyatlanıyor.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak’ın hazırladığı değerlendirmede kripto para piyasasındaki gelişmeler yer alıyor.

Hacimsiz ve yatırımcıları yoran son üç haftanın ardından yeni hafta, haber akışı açısından olumlu başladı. Ayrıca bu hafta kripto para piyasası için yeni gelişmeler de olacak. Kısa vadede en önemli sorun olan ve tüm dünya piyasalarını baskı altına alan ABD borçlanma tavanı uygulaması 1 Ocak 2025’e kadar askıya alındı ve sorun kısa vadede kısmen çözüldü. Haber küresel piyasaları olumlu etkiledi vekripto para piyasası da %5’den fazla primlenerek kısa sürede en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan’ın analistlerinin Bitcoin için 45 bin dolar hedefi belirtmesi, Tayland özelinde Asya ülkelerinde kripto para yatırımının artması ve çeşitli borsaların lisans alması, Dubai’nin küresel çapta bir kripto merkezi olma gibi haberler gündemin ön sıralarında yer aldı. Bu hafta ise kripto para piyasasını etkileyen gelişme Hong Kong’un kripto paralara izin vermesi ve borsaların ülke içerisinde faaliyet göstermeye başlaması olarak öne çıkıyor.

Kapsayıcı politikalar izlenmeye başladı

Daha önce Çin başta olmak üzere kripto para piyasasına yasaklayıcı müdahaleler ve tedbirler yayınlayan Asya ülkeleri, bu politikalarından vazgeçerek daha kapsayıcı politikalar izlemeye başlıyor. Asya finans piyasalarının önemli ülkesi olan Hong Kong’da kripto para faaliyetleri 1 Haziran tarihinde başlıyor. Bugün Anma günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğu ABD’de cuma günü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Verinin kripto para piyasası üzerinde etki yaratması beklenebilir.

Hafta sonu 1,11 trilyon dolar civarında seyreden kripto para piyasasının toplam hacmi hafta sonu gelen alımlarla 1,16 trilyon dolara yükselirken, günlük hacimler 35 milyar dolar düzeyinde. Bununla birlikte hafta sonu en çok yükselen kripto paralar ise LINA, TOMO, KEY, BEL ve ARPA olarak öne çıktı.