Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından haftalık değer kaybı yüzde 7'yi, aylık değer kaybı yüzde 12'yi aşan Bitcoin, Temmuz ayına yükseliş ile başladı.

Başlangıçta 60 bin dolar seviyesinin üzerinde taban oluşturan Bitcoin, yaklaşık yüzde 5’lik bir artış gösterdi. Buna göre fiyat 63.800 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve piyasalarda olumlu bir eğilim oluşturdu.

61 bin 500 dolar direnç bölgesini geçen Bitcoin, ivme kazanarak 63 bin 200 doların üzerinde işlem görmeye devam etti. Bir sonraki önemli direnç seviyesi 63 bin 900 dolar olarak belirlen Bitcoin, 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesi olan 62.450 doların oldukça üzerinde seyretti.