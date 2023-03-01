Bitcoin’e Çin desteği: Piyasaya moral oldu

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasanın son 24 saatini değerlendirdi. Yavuz’un değerlendirmesi şöyle;

“Dün ABD’de açıklanan tüketici güven endeksi ve konut fiyat endekslerindeki görünüm ekonomik yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti ve piyasalardaki risk iştahını düşürdü. Bitcoin 23 bin dolar bölgesine tutunmaya çalışırken destek Çin’den geldi. Bir süredir Covid-19 ile mücadele eden ve ekonomik aktivitesini normal seyrinde sürdüremeyen Çin’de imalat ve hizmet sektörünün hızlı toparlanma sinyali vermesi piyasalara moral oldu. Bitcoin sabah saatlerinde hızlı bir yükseliş ile 23 bin 840 dolara kadar yükseldi. 1.600 dolar desteğine tutunan Ethereum ise 1650 dolardan alıcı buluyor. Altcoinlerde ise yeni günde görünüm daha pozitif. RIF, REN, ILV ve BADGER yeni günde çift haneli kazançlar ile Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor.

Makro veri akışında ise bugün FED başkan yardımcılarının konuşmaları takip edilecek. Açıklanacak verilerin görünümü ve yetkililerden gelecek sinyaller piyasa üzerinde hareketliliğe neden olabilir.

Dolar endeksinin ve tahvillerin güçlendiği, hisse senedi piyasasında düşüşlerin yaşandığı son günlerde yukarı hareket etmekte zorlanan kripto para piyasası 23 bin dolar – 25 bin dolar bandındaki hareketini sürdürmeye çalışıyor. Dün Çin’den pozitif sinyaller gelmesi son günlerdeki negatif görünüme bir miktar moral oldu. Bununla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 1,1 trilyon dolar civarında toparlanırken Bitcoin’in dominasyonu 44,1 Ethereum dominasyonu ise 19,5 seviyelerinde yer alıyor.”