Bakan Ersoy: Tarihi Haydarpaşa Garı kültür ve sanat merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa dönüşüm projesinin Anadolu Yakası’nı ilk arkeoloji müzesine ve binlerce yıllık kalıntıları barındıran bir Arkeopark’a kavuşturacağını açıkladı.

İstanbul’un simge yapılarından tarihî Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak.

Haydarpaşa'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihî gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda Anadolu Yakası’nın en büyük kültür sanat merkezi haline gelecek. Haydarpaşa'daki tren taşımacılığı ise devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî Haydarpaşa Garı'nda hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgiler aldı. Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.

"Proje Haydarpaşa'yı İstanbul’un kalbine taşıyacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihî Haydarpaşa Garı'nın dönüşüm projesiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Tarihî Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası’nın ilk Arkeoloji Müzesi'ne de yine Haydarpaşa’da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir Arkeopark'a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018’de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak."