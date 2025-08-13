YouTube’da yaptığı ‘Konuşanlar’ adlı programıyla büyük bir şöhret yakalayan, ardından Exxen platformuna geçen komedyen Hasan Can Kaya, geçen haziranda Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu platformla yollarını ayırmıştı.

Hasan Can Kaya’nın o dönemde yakın çevresine “Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım” dediği öğrenilmişti.

Hayranları ünlü komedyenin sevilen programına hangi platformda devam edeceğini merakla bekliyor.

Prime Video, Netflix, Disney Plus, MAX ve Gain’in de aralarında olduğu dijital platformlarla görüştüğü ifade edilen Hasan Can Kaya’nın 'Konuşanlar' için istediği rakam ortaya çıktı.

OdaTV yazarı Sina Koloğlu, Hasan Can’ın program için 300-350 dolar bin dolar istediğini öne sürdü.