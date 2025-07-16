Jennifer Lopez İstanbul konseri için geri sayımda: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslendi.

Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Tanışmak isteyenler için biletler yakında satışa çıkacak

Jennifer Lopez'i konserde izleyecek olmanın ötesinde tanışıp, fotoğraf çektirmek isteyenler için "Meet & Greet" biletleri ise çok yakında satışa açılacak.

"Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

İstanbul Festivali'nde TemaCC işbirliğiyle düzenlenecek konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" üzerinden satılıyor.