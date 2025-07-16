Jennifer Lopez İstanbul konseri için geri sayımda: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum
5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında sahne alacak olan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, hayranlarına videolu mesaj gönderdi. ABD'li şarkıcı mesajında "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslendi.
Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.
Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Tanışmak isteyenler için biletler yakında satışa çıkacak
Jennifer Lopez'i konserde izleyecek olmanın ötesinde tanışıp, fotoğraf çektirmek isteyenler için "Meet & Greet" biletleri ise çok yakında satışa açılacak.
"Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.
İstanbul Festivali'nde TemaCC işbirliğiyle düzenlenecek konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" üzerinden satılıyor.