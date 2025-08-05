Kariyerinde 'Altın Plak' dahil pek çok ödüle değer görülen, 1960 yılların ortalarından itibaren Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdıran Selçuk Alagöz’den üzücü haber geldi…

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Alagöz’ün yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Kızı Bana Alagöz babasının bir süredir hastanede yattığını, bugün ise solunum cihazına bağlandığını duyurdu.

Banu Alagöz, Selçuk Alagöz’ün sevenlerine “Dualarınızı bekliyoruz” çağrısı yaptı.

Selçuk Alagöz kimdir, sağlık durumu nasıl?

Türk pop müziğine damga vuran isimler arasında yer alan Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944’te İstanbul’da doğdu.

Müzik hayatına 20 yaşında Erol Büyükburç’un orkestrasında başlayan Alagöz, 1965’te Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen ‘Altın Mikrofon’ yarışmasında ‘Kemerin Naftaları’ adlı şarkısıyla finale kaldı.

'Her Şey Bitmiştir Artık', 'Aşkın Gözü Kör Mü', 'Dibi Dibi Da' gibi eserleriyle tanınan Selçuk Alagöz, müzik hayatı boyunca ‘Altın Plak’ da dahil olmak üzere pek çok ödüle değer görüldü.

Selçuk Alagöz, 1980’li yıllarda kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte sahne aldı ve farklı dillerde şarkılar söyledi.