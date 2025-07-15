Son dakika: Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Türk edebiyatına roman, öykü ve tiyatro oyunları ile damga vuran usta yazar ve çevirmen Pınar Kür, hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sunucu Yekta Kopan, "Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kür'ün oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün ailenin derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Kopan, cenaze ile ilgili bilgilerin de aile tarafından paylaşılacağını söyledi.

Kür'in en ünlü romanlarından "Asılacak Kadın" bir dönem yasaklı kitaplar listesine girmiş ve müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmıştı.