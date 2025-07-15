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Son dakika: Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Son dakika... Türk edebiyatının usta kalemi yazar ve çevirmen Pınar Kür 82 yaşında hayata veda etti. Kür'ün vefatını sunucu Yekta Kopan, "Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı" diyerek duyurdu.

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Son dakika: Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
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Türk edebiyatına roman, öykü ve tiyatro oyunları ile damga vuran usta yazar ve çevirmen Pınar Kür, hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sunucu Yekta Kopan, "Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kür'ün oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün ailenin derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Kopan, cenaze ile ilgili bilgilerin de aile tarafından paylaşılacağını söyledi.

Kür'in en ünlü romanlarından "Asılacak Kadın" bir dönem yasaklı kitaplar listesine girmiş ve müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmıştı. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ