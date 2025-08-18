Türk Halk Müziği’nin usta İsmi Banu Kırbağ yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayata veda etti.

“Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan Banu Kırbağ’ın vefatını, yakın dostu ve meslektaşı Melike Demirağ duyurdu.

Demirağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu’cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın” ifadelerini kullandı.

Banu Kırbağ kimdir?

Banu Kırbağ, 2 Mart 1951’de İstanbul’da doğdu. Türk ses sanatçısı, besteci ve aranjör olan Kırbağ, müzik kariyerine 1969’da lise yıllarında okul orkestrasında solistlik yaparak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan ve solfej eğitimi aldı.

1970’lerde pop müzikle sahneye çıkan sanatçı, 1972’de Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu üçlüyle dört 45’lik plak ve bir albüm yayımladı. 1978’de solo kariyerinde çıkardığı “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” şarkılarıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Müzik eğitimine Timur Selçuk’un Çağdaş Dershanesi’nde beş yıl boyunca devam eden Kırbağ, şan, solfej, armoni ve bestecilik dersleri aldı.

1984’te yayımlanan “Anlatamıyorum” albümünde Orhan Veli ve Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerini besteleyerek seslendirdi. Bu çalışmayla Türkiye’nin ilk kadın aranjörü unvanını aldı.