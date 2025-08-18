Ünlü tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi ve siyaset bilimci 89 yaşındaki Prof. Dr. Mete Tunçay, hayatını kaybetti.

Acı haberi Tunçay'ın öğrencisi ve arkadaşı Alkan duyurdu

Tunçay’ın vefatını, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bir devir kapanmış gibi üzüldüm"

Alkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm. Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım.”

Mete Tunçay kimdir?

Son yıllarını Etiler Huzurevi'nde geçiren Prof. Dr. Mete Tunçay, siyasal düşünceler tarihi disiplininin Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye’de Sol Akımlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması adlı kitapları ile tanınmıştır.