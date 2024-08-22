Ankara'da Maymun çiçeği karantinası var mı? Esin Davutoğlu Şenol'dan yalanlamaya tepki

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişinin Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı iddiası gündemi sarstı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öne sürüldü.

Sözcü TV’nin gündem yaratan haberine jet yalanlama geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü “Ankara’daki hiçbir sağlık tesisimizde Maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: “Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.”

Esin Davutoğlu Şenol: En az birkaç gün alır

Habere gelen jet yalanlama sosyal mecralarda da gündem yarattı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yalanlamanın zamanlamasına dikkat çekerek, “Basın açıklaması hazır herhalde. Saniyeler içinde devrede” açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Şenol, halkı paniğe sevk edenin haberler değil Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün tutumu olduğunu savunarak, “Şüpheli bir olguya tanı koymak en az birkaç gün alır. Çünkü örnekler Merkez Laboratuvar’a gidecek” dedi ve şu soruyu sordu: Hazır mı laboratuvar?